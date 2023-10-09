Новый закон о гражданстве РФ: получить сложнее, потерять легче

Теперь получить российское гражданство можно по следующим основаниям:
рождение;
прием в гражданство РФ;
признание гражданином РФ;
выбор статуса гражданина РФ при изменении Госграницы;
в соответствии с международным договором.
Для получения российского паспорта иностранцу, кроме требования о постоянном проживании на территории РФ в течение 5 лет (со дня принятия решения о выдаче ВНЖ в РФ и до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ), знания русского языка и предоставления необходимых документов, будет необходимо также подтвердить знание истории России и российского законодательства.
Также расширен список причин, по которым могут лишить гражданства РФ:
выход из гражданства РФ;
сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство, выразившееся, в том числе в совершении:
преступления (приготовление к преступлению или покушение на преступление);
действий, создающих угрозу национальной безопасности РФ;
установление факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство РФ или решение о признании гражданином РФ;
иные основания, предусмотренные международным договором РФ, предоставляющим возможность сохранить или изменить гражданство.
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