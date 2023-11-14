Первый арест за публикацию логотипа запрещенной соцсети

Льготные ставки на упрощенке: в каких регионах есть, как воспользоваться

Организации и ИП на УСН, которые стоят на учете в определенных регионах, могут платить налог по сниженной ставке. Разберем, кто имеет право на льготную ставку по упрощенке, в каких регионах она действует и что нужно учесть при расчете налога.