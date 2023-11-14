Первый арест за публикацию логотипа запрещенной соцсети

Правонарушением является публичная демонстрация символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).
Владельца сайта судья арестовал на 5 суток. Смягчающим обстоятельством признали то, что виновный пытался заблокировать сайт.
Подробнее о приговоре суда в постановление по делу №5-433/2023.
Стоп-слова: что нельзя писать при сотрудничестве с внештатными исполнителями
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