Уведомление по ЕНП: как составлять с октября 2023

С 1 января 2023 года большинство организаций и ИП обязаны сдавать в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налога. Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ ввел ряд изменений, которые связаны с этим документом. Разберем, какие из них уже вступили в силу, а какие начнут действовать с 1 января 2024 года.

Уведомление об исчисленных суммах налога 2023. Вкратце о главном

Уведомление об исчисленных суммах налога — это документ, в котором организация или ИП указывает КБК и сумму налога, которую нужно списать с единого налогового счета.

С 1 января 2023 года изменился порядок уплаты обязательных платежей. Теперь для этого не нужно составлять множество платежек, а достаточно просто пополнить ЕНС. Но деньги поступают на счет обезличенно, и узнать, какую сумму и в какой срок нужно списать со счета, налоговая может только из декларации, расчета или уведомления. Поэтому если по налогу декларация не сдается или ее подают после срока уплаты, нужно сдать уведомление.

В течение всего года законодатель периодически выпускал разъяснения по вопросам сдачи уведомления, но существенных корректировок не было. Все изменилось с принятием закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ. Разберем, какие изменения утвердил этот закон: начнем с тех, что вступили в силу с 1 октября 2023 года, и закончим теми, которые начнут действовать с 1 января следующего года.

«Октябрьские» изменения по уведомлениям ЕНП

Их несколько:

Разрешили подписывать уведомления «бесплатной» электронной подписью.

Объяснили, как сдавать уведомления с отрицательным значением по обязательному платежу.

Расширили список причин, по которым уведомление считается не представленным.

Появилось второе — досрочное уведомление по НДФЛ.

Подписание уведомлений бесплатной электронной подписью

Направить уведомление в налоговую инспекцию организация или ИП может несколькими способами:

На бумаге.

Лично или через представителя, а также по почте. Сдать уведомление на бумаге могут налогоплательщики, у которых среднесписочная численность работников за прошлый год не превышает 100 человек.

В электронной форме.

Уведомление в электронной форме можно направить через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС. Для этого нужно использовать формат, который утвержден приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

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До 1 октября 2023 года, если организации и ИП направляли уведомление в электронной форме, они подписывали его усиленной квалифицированной электронной подписью.

С 1 октября 2023 года ИП, которые направляют этот документ через личный кабинет налогоплательщика (ЛК ИП), могут подписать его усиленной неквалифицированной электронной подписью. Ее не нужно отдельно получать в налоговой инспекции — она формируется в личном кабинете ИП на сайте ФНС.

Этой же подписью можно удостоверить заявление о зачете, которое некоторые налогоплательщики также сдают в ИФНС с 2023 года.

Сдача уведомлений с отрицательным значением по обязательному платежу

Изначально в форме уведомления невозможно было указать суммы со знаком минус. Но по некоторым налогам сумма платежа может принимать отрицательное значение, то есть вместо налога к оплате образуется сумма к уменьшению. Такое часто бывает, например, на УСН, когда по итогам отчетного периода сумма к оплате получается меньше чем за предыдущие периоды.

В декларации по УСН сумма налога или авансового платежа к уменьшению отражается в строках 050, 080, 110.

Когда упрощенцы начали сдавать уведомление, возник вопрос: как в нем указать сумму налога к уменьшению? ФНС выпустила письмо, в котором пояснила, как отразить в уведомлении значение со знаком минус (письмо ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@).

Закон № 389-ФЗ ничего нового в этом плане не привнес, но официально закрепил возможность сдачи уведомления с отрицательным значением.

Новая причина, по которой уведомления считаются не представленными

До того как приняли закон № 389-ФЗ, налогоплательщик, который составлял уведомление об исчисленных суммах налога, не проверял его на соответствие контрольным соотношениям. Но с принятием закона № 389-ФЗ все изменилось. Теперь, если уведомление не отвечает контрольным соотношениям, ИФНС его не примет:

Полностью – если в уведомлении указан один налог или несколько, но по всем из них есть ошибки и несоответствия контрольным соотношениям.

В части – если уведомление представлено по нескольким налогам, но ошибки допущены только в одном или нескольких из них, а по остальным платежам нарушений нет.

О том, что уведомление не принято из-за несоответствия контрольным соотношениям, ИФНС обязана уведомить налогоплательщика:

Не позднее следующего дня – если уведомление подали в электронной форме.

Не позднее 10 дней – если налогоплательщик направил уведомление на бумаге и доступа к личному кабинету на сайте ФНС у него нет.

Что грозит налогоплательщику, если ИФНС не примет уведомление?

Если данные в уведомлении не соответствуют контрольным соотношениям, ответственности за это нет. Но если нарушен срок сдачи уведомления, организацию или ИП могут привлечь к ответственности по ст. 126 НК и наложить штраф в размере 200 руб.

Контрольные соотношения, по которым нужно проверять уведомления, есть в письме ФНС от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@.

Сейчас на утверждении находится законопроект по новым контрольным соотношениям. Он проходит процедуру антикоррупционной экспертизы. Точная дата, когда он вступит в силу, пока неизвестна.

Сдача второго – досрочного уведомления по НДФЛ

Чтобы повысить пополняемость региональных бюджетов с помощью налога на доходы физических лиц законодатель дал налогоплательщикам право сдавать по НДФЛ не одно, а два уведомления:

Досрочное — до 12 числа текущего месяца.

В нем нужно указать сумму НДФЛ, который удержан за период с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца.

Основное — до 25 числа текущего месяца.

В нем нужно указать сумму НДФЛ за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

Для чего ввели досрочное уведомление, изначально было непонятно. Мало кто из налогоплательщиков добровольно согласился бы на сдачу еще одного документа, который ни на что не влияет.

Причина, по которой ввели этот документ, стала ясна позже. Это сделали, чтобы подготовить налогоплательщиков к тому, что с 1 января 2024 года сдавать уведомление по НДФЛ придется два раза.

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Изменения по уведомлениям ЕНП с 1 января 2024 года

В ГД проходит третье чтение законопроекта, который устанавливает обязанность сдачи уведомлений по НДФЛ два раза в месяц:

До 25 числа текущего месяца — по налогу, который удержан с 1 по 22 число текущего месяца.

До 3 числа следующего месяца — по налогу, который удержан с 23 по 30 или 31 число текущего месяца.

Налог придется платить два раза в месяц:

До 28 числа текущего месяца — НДФЛ, который удержан с 1 по 22 число текущего месяца.

До 5 числа следующего месяца — налог, который удержан с 23 по 30 или 31 число текущего месяца.

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