Логотип Консоль.Про
Консоль.Про
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как заполнить платежное поручение по ЕНП

С 2023 года практически все обязательные платежи перечисляются в бюджет через единый налоговый счет в рамках единого налогового платежа. Разберем, как заполнить платежное поручение на оплату налогов, как составить платежку, которая в 2023 году заменяет уведомление, и как платить по-новому взносы на травматизм.
38
Как заполнить платежное поручение по ЕНП
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое ЕНП

Единый налоговый платеж (ЕНП) — это способ перечисления в бюджет обязательных платежей. Если раньше налоги, сборы и страховые взносы оплачивались отдельными платежками, по одной на каждый платеж, то с 2023 года все значительно упростили. Теперь достаточно пополнить единый налоговый счет (ЕНС) с помощью единого налогового платежа (ЕНП). Для этого налогоплательщик:

  • Определяет сумму обязательного платежа, которую нужно перечислить в бюджет.

  • Через личный кабинет или специальный сервис ФНС пополняет ЕНС.

  • Направляет в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налога, чтобы инспекторы знали, сколько денег списать со счета.

Когда приходит срок уплаты конкретного платежа, налоговая списывает необходимую сумму со счета.

Обратите внимание, что таким способом можно оплачивать только налоги, которые входят в состав ЕНП, или те, по которым предусмотрен комбинированный способ оплаты: через ЕНС или отдельным платежным поручением.

Какие обязательные платежи можно оплатить с помощью ЕНП

Через единый платеж можно перечислить следующие налоги:

  • НДС.

  • Налог на прибыль.

  • Налог и авансы по УСН.

  • Налог на ПСН — стоимость патента.

  • Налог на ЕСХН — единый сельхозналог.

  • Имущественные налоги.

  • НДФЛ.

  • Акцизы.

  • Страховые взносы.

В 2023 году эти платежи могут оплачиваться не только через ЕНС с помощью ЕНП, но и отдельными платежными поручениями на конкретные реквизиты. Альтернативный вариант оплаты освобождает налогоплательщиков от обязанности сдавать в ИФНС уведомления об исчисленных суммах налога. Но этот способ действует только в 2023 году. С 2024 года указанные платежи нужно будет перечислять только через ЕНС с помощью ЕНП. Подробнее об альтернативном способе оплаты налогов в 2023 году мы расскажем ниже.

Какие обязательные платежи оплачиваются комбинированным способом

Не все налоги, сборы и взносы можно платить только через ЕНС. В отношении некоторых обязательных платежей установлен комбинированный способ оплаты. То есть налогоплательщик может сам выбрать, как ему перечислить в бюджет этот платеж: через ЕНС или платежкой на конкретный КБК. 

К таким платежам относится:

  • Налог на профессиональный доход — налог самозанятых.

  • Сборы за пользование объектами животного мира.

  • Сборы за пользование объектами водных и биологических ресурсов.

  • Утилизационный сбор.

  • Страховые взносы за периоды до 01.01.2017 года.

Сотрудничайте с исполнителями на платформе Консоль.Про: автоматизированные выплаты, проверка статуса самозанятого на дату каждой выплаты и формирование закрывающих документов. 

Обратите внимание, альтернативный способ оплаты для таких платежей действует на постоянной основе, а не только в 2023 году.

Какие обязательные платежи оплачиваются только на конкретный КБК

Несмотря на изменившийся в 2023 году порядок оплаты, некоторые платежи по-прежнему нужно платить на конкретные КБК. К ним относятся:

  • Взносы на травматизм.

  • НДФЛ с выплат иностранцам на патенте.

  • Различные виды госпошлин.

По этим платежам нужно, как и раньше, составлять платежное поручение со всеми обязательными реквизитами. О том, как заполнить платежное поручение по взносам на травматизм, мы расскажем ниже.

Способы оплаты налога в 2023 году

В 2023 году налогоплательщики могут перечислять обязательные платежи в бюджет двумя способами:

  • Через ЕНС с помощью ЕНП – оплата единой суммой и одной платежкой.

  • Платежным поручением – на конкретные реквизиты.

Способ 1. Оплата налогов через ЕНС с помощью ЕНП

Оплачивать через ЕНС можно большинство обязательных платежей. Для того чтобы перечислить в бюджет платеж, нужно просто пополнить ЕНС на необходимую сумму. Сделать это можно несколькими способами:

  • В личном кабинете налогоплательщика.

Для этого нужно перейти на сайт ФНС, войти в личный кабинет ИП или юридического лица и перейти в раздел «ЕНС». Нажав на кнопку «Пополнить ЕНС», нужно будет указать сумму платежа, которую необходимо перечислить в бюджет.

  • С помощью специального сервиса ФНС.

Для пополнения ЕНС нужно перейти на страницу сервиса, ввести ИНН того, кому необходимо пополнить счет и сумму платежа. После этого система предложит способ оплаты: непосредственно через сервис, на сайте кредитной организации или путем формирования платежки для дальнейшей оплаты в отделении банка.

  • Платежным поручением в отделении банка.

Платежное поручение можно сформировать с помощью указанного выше сервиса или самостоятельно. Разберем подробнее, какие реквизиты должны быть в платежном поручении, чтобы пополнить ЕНС.

Как заполнить платежное поручение, чтобы пополнить ЕНС с помощью ЕНП

Чтобы заполнить платежку, нужно использовать следующие реквизиты:

Номер поля (строки)

Название поля (строки)

Вносимое значение

7

Сумма

Сумма платежа, которую нужно перечислить в бюджет

101

Статус плательщика

01

60

ИНН плательщика

ИНН организации или ИП

8

Наименование плательщика

Название организации или ИП

9-12

Номер счета/ Банк плательщика/ Номер коррсчета банка

Банковские реквизиты плательщика

102

КПП плательщика

  • Заполняют только организации. 

  • ИП не заполняют.

  • Обособленные подразделения указывают КПП головной организации

51

ИНН получателя

7727406020

103

КПП получателя

770801001

13

Наименование банка получателя средств

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула

14

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)

017003983

15

№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, который входит в состав единого казначейского счета)

40102810445370000059

16

Получатель

Казначейство России (ФНС России)

17

№ Номер казначейского счета

03100643000000018500

22

Код (УИП)

0

24

Назначение платежа

-

104

КБК

18201061201010000510

105

ОКТМО

106-109

Основание платежа/ Налоговый период/ Номер документа - основания платежа/ Дата документа основания-платежа

0

Образец платежного поручения на пополнение ЕНС в рамках ЕНП

Сотрудничайте с внештатными исполнителями на платформе Консоль.Про: воспользуйтесь готовыми шаблонами договоров, оцените преимущества автоматизированного документооборота и массовых выплат исполнителям без какого-либо риска.  

Способ 2. Оплата платежным поручением на реквизиты конкретного налога

Этим способом можно перечислять в бюджет:

  • Любые платежи. 

Если налогоплательщик перечисляет платежи таким способом, ему не нужно сдавать в ИФНС уведомления об исчисленных суммах налога. Для любых платежей такой способ работает только в 2023 году.

  • Платежи, которые можно оплачивать комбинированным способом.

Как мы уже говорили выше, к таким платежам относится налог самозанятых, сборы за пользование объектами животного мира, а также водных и биологических ресурсов, утилизационный сбор и страховые взносы за периоды до 2017 года.

  • Платежи, которые не входят в ЕНП.

Платежками на конкретные реквизиты в 2023 и последующих годах нужно оплачивать взносы на травматизм, некоторые виды госпошлин и НДФЛ с выплат иностранцев, которые работают по патенту.

Рассмотрим отдельно, как заполнить платежное поручение на оплату фиксированных страховых взносов и взносов на травматизм в 2023 году.

Оплата платежным поручением на конкретные реквизиты налога

Для того чтобы оплатить налог платежным поручением, которое заменяет уведомление об исчисленных суммах налога, нужно использовать следующие реквизиты:

  • Основные реквизиты ЕНС.

  • Статус налогоплательщика «02».

  • КБК конкретного налога, сбора или взноса.

  • ОКТМО по месту нахождения ИП или организации.

Номер поля (строки)

Название поля (строки)

Вносимое значение

7

Сумма

Сумма платежа, которую нужно перечислить в бюджет

101

Статус плательщика

02

60

ИНН плательщика

ИНН ИП

8

Наименование плательщика

ФИО ИП

9-12

Номер счета/ Банк плательщика/ Номер коррсчета банка

Банковские реквизиты плательщика.

Заполнять эти строки не обязательно

102

КПП плательщика

Заполнять не нужно

51

ИНН получателя

7727406020

103

КПП получателя

770801001

13

Наименование банка получателя средств

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/ УФК по Тульской области, г. Тула

14

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)

017003983

15

№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, который входит в состав единого казначейского счета)

40102810445370000059

16

Получатель

Казначейство России (ФНС России)

17

№ Номер казначейского счета

03100643000000018500

22

Код (УИП)

0

24

Назначение платежа

-

104

КБК

18210202000011000160

105

ОКТМО

По месту регистрации ИП

106

Основание платежа

Заполнять не обязательно

107

Налоговый период

09.01.2024

Образец платежного поручения на уплату страховых взносов «по-старому»

Платформа Консоль.Про помогает бизнесу сократить издержки и снизить риски при сотрудничестве с самозанятыми, ИП и физлицами. С помощью онлайн-платформы можно подписывать документы электронной подписью, быстро получать чеки, проводить массовые выплаты исполнителям и снизить риски переквалификации отношений в трудовые.

Оплата платежным поручением платежей, которые не входят в ЕНП

Чтобы перечислить платежи, которые не входят в состав ЕНП, в платежку нужно включить следующие реквизиты:

Номер поля (строки)

Название поля (строки)

Вносимое значение

7

Сумма

Сумма платежа, которую нужно перечислить в бюджет

101

Статус плательщика

01

60

ИНН плательщика

ИНН ИП

8

Наименование плательщика

ФИО ИП

9-12

Номер счета/ Банк плательщика/ Номер коррсчета банка

Банковские реквизиты плательщика

102

КПП плательщика

  • Заполняют только организации. 

  • ИП не заполняют

  • Обособленные подразделения указывают КПП головной организации

51

ИНН получателя

7727406020

103

КПП получателя

770801001

13

Наименование банка получателя средств

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/ УФК по Тульской области, г. Тула

14

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)

017003983

15

№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)

40102810445370000059

16

Получатель

Казначейство России (ФНС России)

17

№ Номер казначейского счета

03100643000000018500

22

Код (УИП)

0

24

Назначение платежа

Заполнять не обязательно

104

КБК

КБК конкретного платежа, который необходимо перечислить в бюджет

105

ОКТМО

По месту регистрации ИП или организации

106-109

Основание платежа/ Налоговый период/ Номер документа - основания платежа/ Дата документа основания-платежа

Заполнять не обязательно

Образец платежного поручения на перечисление платежей, которые не входят в ЕНП

Оплата платежным поручением взносов на травматизм

Взносы на травматизм в 2023 году нужно платить в Социальный фонд России на реквизиты конкретного территориального отделения фонда. Чтобы заполнить платежку по «травматичным» взносам, узнать реквизиты можно на сайте СФР. 

Платформа Консоль.Про — официальный партнер ФНС, что дает ей право формировать чеки за самозанятых сразу после выплаты им вознаграждения. Поэтому риск перечисления денег исполнителю без статуса плательщика НПД полностью исключен. 

Чтобы заполнить платежку по взносам на травматизм, используйте следующие обязательные реквизиты:

Номер поля (строки)

Название поля (строки)

Вносимое значение

7

Сумма

Сумма платежа, которую нужно перечислить в бюджет

101

Статус плательщика

08

60

ИНН плательщика

ИНН ИП или организации, которые перечисляют взносы за своих сотрудников

8

Наименование плательщика

ФИО ИП или название организации-страхователя

9-12

Номер счета/ Банк плательщика/ Номер коррсчета банка

Банковские реквизиты плательщика

102

КПП плательщика

  • Заполняют только организации. 

  • ИП не заполняют

  • Обособленные подразделения указывают КПП головной организации

51

ИНН получателя

Укажите реквизиты территориального отделения СФР по месту регистрации ИП или организации

103

КПП получателя

13

Наименование банка получателя средств

14

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)

15

№ счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета)

16

Получатель

17

№ Номер казначейского счета

22

Код (УИП)

0

24

Назначение платежа

Заполнять не обязательно

104

КБК

797 1 02 12000 06 1000 160

105

ОКТМО

По месту регистрации ИП или организации

106-109

Основание платежа/ Налоговый период/ Номер документа - основания платежа/ Дата документа основания-платежа

Заполнять не обязательно

Образец платежного поручения на оплату взносов на травматизм

Стоп-слова: что нельзя писать при сотрудничестве с внештатными исполнителями

Поможем избежать возможных рисков с неправильной терминологией

Узнайте, что нельзя писать при сотрудничестве с внештатниками

Заполните форму ниже и мы пришлем чек-лист на ваш e-mail:

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Реклама: ООО «КОНСОЛЬ.ПРО», ИНН: 7707418148, erid: LjN8K9StM

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Финансовый анализ

    Как доказать директору, что управленческие расходы завышены. Финансовая модель и формула удельного веса

    Бухгалтеры могут создать финансовую модель для руководителей, где будет виден удельный вес каждого показателя. Это позволит правильно оценить административные расходы, которые часто завышены.

    6
    Самозанятые

    Как юридическому лицу платить самозанятым

    Сотрудничество юрлиц с самозанятыми стало привычным делом, но важно делать это правильно. Компания может привлечь внимание налоговой инспекции, получить большой штраф и будет доплачивать налоги, если не позаботится о грамотном оформлении сделки. Способ расчета и чек тоже имеют значение. Расскажем, как безопасно платить самозанятым и исключить потенциальные проблемы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    16

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🎇Не пропустите! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

    Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.

    🎇Не пропустите! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре
    9
    Зарплата

    Кабмин дополнительно выделил 11 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

    Зарплаты вырастут у медицинских работников, преподавателей вузов, сотрудников научных и культурных учреждений.

    18
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Налог на прибыль

    Налог на прибыль 2023: что нужно знать бухгалтеру при подготовке годовой отчетности?

    Закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ внес изменения в порядок начисления и уплаты налога на прибыль организаций, которые будут учитываться в отчетах за 2023 год. Разбираемся, на какие основные изменения в НК необходимо обратить пристальное внимание бухгалтерам и тем, кто сдает налоговую отчетность.

    Налог на прибыль 2023: что нужно знать бухгалтеру при подготовке годовой отчетности?
    14
    Логотип Клерк
    Клерк
    Воинский учет

    Воинский учет: топ-3 важных разъяснения для бухгалтера и кадровика

    Собрали для вас пояснения Минтруда по порядку ведения воинского учета в организациях.

    Воинский учет: топ-3 важных разъяснения для бухгалтера и кадровика
    801
    Логотип Ак Барс Банк
    Ак Барс Банк
    Чеки

    Как интернет-магазинам оформлять чеки предоплаты и полного расчета. Сколько чеков нужно выбить

    Организации и ИП, которые принимают предоплату за услуги или товары обязаны формировать два чека: один на предоплату и второй — при полном расчете. Но есть исключения, когда можно обойтись только одним чеком. Разберем, в каких случаях это возможно и какие условия нужно соблюсти для этого.

    Как интернет-магазинам оформлять чеки предоплаты и полного расчета. Сколько чеков нужно выбить
    15

    Записи вебинаров

    691
    Новые видео от экспертов каждый день
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Когда надо сдавать баланс?

    Добрый день! Скажите пожалуйста фирму зарегистрировали в апреле 2023г МСП. А сдавать баланс надо будет в марте?

    3
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Мемы виноваты в нежелании рожать детей. Ноу-хау из Госдумы

    Из Госдумы подвезли дровишек. И снова про детородную функцию. В Госдуме назвали мемы и «веселые картинки» причиной детоненавистничества у молодежи, которые «не видят проблемы в том, чтобы жить без детей». Обсудим, коллеги.

    Мемы виноваты в нежелании рожать детей. Ноу-хау из Госдумы
    8
    82
    Фиксированные взносы ИП

    Как учитывать фиксированные взносы на УСН «доходы минус расходы»: таблица для 2023 и 2024 годов

    С 2023 года изменились правила уменьшения налога по УСН с объектом «доходы» на фиксированные взносы ИП, а правила учета взносов при УСН «доходы минус расходы» в целом не изменились, но нужно учитывать специфику ЕНС в части их уплаты.

    58
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Может ли налоговая требовать оплаты налога за 2015 год?

    Здравствуйте! У физика на енс долг по транспортному налогу 100 000 за 2015 год. Недавно узнал об этом, в июне было требование об оплате недоимки и пеней.Физик об этом не знал, узнал когда уже передали суд.приставам. Как только поступят деньги на счет сразу спишут долг. Законно ли налоговая требует оплаты налога за 2015 год?

    23
    Бухгалтеры

    🎉Такое нельзя пропустить! Бухгалтерская подписка Клерк.Премиум по суперцене только в декабре

    Мы запускаем новые тарифы на месячную и годовую подписку для любимых бухгалтеров.

    34
    Маркетплейсы

    «Тинькофф» запустил сервис для роста продаж в онлайн-магазинах до 60%

    Покупателям не придется каждый раз заполнять информацию о себе, указывать адрес доставки и способ оплаты. Сервис заполнит все строчки автоматически и сократит в два раза время оформления заказов.

    27
    Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    Бухгалтеры

    Традиционный мозговой релакс по пятницам. Сегодня наши любимые циферки

    Пятничный мозгонапрягатель для бухгалтеров и не только! Отвлечемся от работы и найдем ответ вместе.

    Традиционный мозговой релакс по пятницам. Сегодня наши любимые циферки
    3
    59
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Учетная политика

    Что следует изменить в учетной политике на 2024 год?

    Накануне каждого нового года встает вопрос: нужно ли менять учетную политику? На 2024 год поправить этот важный документ понадобится, например, организациям, у которых на учете значатся НМА, или которые захотели с нового года применять ФСБУ 28/2022 "Инвентаризация". Об этих и других основаниях внесения изменений в учетную политику читайте в статье

    Что следует изменить в учетной политике на 2024 год?
    43
    6-НДФЛ

    Новую форму 6-НДФЛ налоговики обновят

    ФНС введет рекомендуемую форму 6-НДФЛ с 2024 года, она отличается от утвержденной количеством сроков уплаты НДФЛ в разделах 1 и 2.

    112
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    Налоги, взносы, пошлины

    Какие налоги будут платить ООО и ИП в 2024 году

    Для бизнеса на разных системах налогообложения предусмотрены свои обязательные налоги и сборы. В статье разберем, какие налоги заплатят ООО и ИП в 2024 году.

    Какие налоги будут платить ООО и ИП в 2024 году
    67
    Логотип Разобраться в налогах
    Разобраться в налогах
    Трудовое право

    Самые частые нарушения трудового законодательства 2023. Какие ошибки не допускать в 2024

    Здесь мы собрали самые частые нарушения при работе с персоналом, чтобы вы знали, на что обратить внимание, чтобы не допускать нарушения трудового законодательства.

    Самые частые нарушения трудового законодательства 2023. Какие ошибки не допускать в 2024
    2
    463
    Логотип Академия «Регламент»
    Академия «Регламент»
    ФСБУ Аренда

    Что такое обязательство по аренде в бухгалтерском учете

    Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, о новом объекте бухгалтерского учета, который вводит ФСБУ 25/2018, и его оценке.

    Что такое обязательство по аренде в бухгалтерском учете
    55
    Маркетплейсы

    Wildberries: информация о росте цен за отказ от товара не соответствует действительности

    Маркетплейс не менял механизм компенсации расходов по возврату товара ненадлежащего качестве. С пользователей по-прежнему берут деньги только в отдельных случаях.

    50