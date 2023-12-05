Как заполнить платежное поручение по ЕНП

С 2023 года практически все обязательные платежи перечисляются в бюджет через единый налоговый счет в рамках единого налогового платежа. Разберем, как заполнить платежное поручение на оплату налогов, как составить платежку, которая в 2023 году заменяет уведомление, и как платить по-новому взносы на травматизм.

Что такое ЕНП

Единый налоговый платеж (ЕНП) — это способ перечисления в бюджет обязательных платежей. Если раньше налоги, сборы и страховые взносы оплачивались отдельными платежками, по одной на каждый платеж, то с 2023 года все значительно упростили. Теперь достаточно пополнить единый налоговый счет (ЕНС) с помощью единого налогового платежа (ЕНП). Для этого налогоплательщик:

Определяет сумму обязательного платежа, которую нужно перечислить в бюджет.

Через личный кабинет или специальный сервис ФНС пополняет ЕНС.

Направляет в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налога, чтобы инспекторы знали, сколько денег списать со счета.

Когда приходит срок уплаты конкретного платежа, налоговая списывает необходимую сумму со счета.

Обратите внимание, что таким способом можно оплачивать только налоги, которые входят в состав ЕНП, или те, по которым предусмотрен комбинированный способ оплаты: через ЕНС или отдельным платежным поручением.

Какие обязательные платежи можно оплатить с помощью ЕНП

Через единый платеж можно перечислить следующие налоги:

НДС.

Налог на прибыль.

Налог и авансы по УСН.

Налог на ПСН — стоимость патента.

Налог на ЕСХН — единый сельхозналог.

Имущественные налоги.

НДФЛ.

Акцизы.

Страховые взносы.

В 2023 году эти платежи могут оплачиваться не только через ЕНС с помощью ЕНП, но и отдельными платежными поручениями на конкретные реквизиты. Альтернативный вариант оплаты освобождает налогоплательщиков от обязанности сдавать в ИФНС уведомления об исчисленных суммах налога. Но этот способ действует только в 2023 году. С 2024 года указанные платежи нужно будет перечислять только через ЕНС с помощью ЕНП. Подробнее об альтернативном способе оплаты налогов в 2023 году мы расскажем ниже.

Какие обязательные платежи оплачиваются комбинированным способом

Не все налоги, сборы и взносы можно платить только через ЕНС. В отношении некоторых обязательных платежей установлен комбинированный способ оплаты. То есть налогоплательщик может сам выбрать, как ему перечислить в бюджет этот платеж: через ЕНС или платежкой на конкретный КБК.

К таким платежам относится:

Налог на профессиональный доход — налог самозанятых.

Сборы за пользование объектами животного мира.

Сборы за пользование объектами водных и биологических ресурсов.

Утилизационный сбор.

Страховые взносы за периоды до 01.01.2017 года.

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Обратите внимание, альтернативный способ оплаты для таких платежей действует на постоянной основе, а не только в 2023 году.

Какие обязательные платежи оплачиваются только на конкретный КБК

Несмотря на изменившийся в 2023 году порядок оплаты, некоторые платежи по-прежнему нужно платить на конкретные КБК. К ним относятся:

Взносы на травматизм.

НДФЛ с выплат иностранцам на патенте.

Различные виды госпошлин.

По этим платежам нужно, как и раньше, составлять платежное поручение со всеми обязательными реквизитами. О том, как заполнить платежное поручение по взносам на травматизм, мы расскажем ниже.

Способы оплаты налога в 2023 году

В 2023 году налогоплательщики могут перечислять обязательные платежи в бюджет двумя способами:

Через ЕНС с помощью ЕНП – оплата единой суммой и одной платежкой.

Платежным поручением – на конкретные реквизиты.

Способ 1. Оплата налогов через ЕНС с помощью ЕНП

Оплачивать через ЕНС можно большинство обязательных платежей. Для того чтобы перечислить в бюджет платеж, нужно просто пополнить ЕНС на необходимую сумму. Сделать это можно несколькими способами:

В личном кабинете налогоплательщика.

Для этого нужно перейти на сайт ФНС, войти в личный кабинет ИП или юридического лица и перейти в раздел «ЕНС». Нажав на кнопку «Пополнить ЕНС», нужно будет указать сумму платежа, которую необходимо перечислить в бюджет.

С помощью специального сервиса ФНС.

Для пополнения ЕНС нужно перейти на страницу сервиса, ввести ИНН того, кому необходимо пополнить счет и сумму платежа. После этого система предложит способ оплаты: непосредственно через сервис, на сайте кредитной организации или путем формирования платежки для дальнейшей оплаты в отделении банка.

Платежным поручением в отделении банка.

Платежное поручение можно сформировать с помощью указанного выше сервиса или самостоятельно. Разберем подробнее, какие реквизиты должны быть в платежном поручении, чтобы пополнить ЕНС.

Как заполнить платежное поручение, чтобы пополнить ЕНС с помощью ЕНП

Чтобы заполнить платежку, нужно использовать следующие реквизиты:

Номер поля (строки) Название поля (строки) Вносимое значение 7 Сумма Сумма платежа, которую нужно перечислить в бюджет 101 Статус плательщика 01 60 ИНН плательщика ИНН организации или ИП 8 Наименование плательщика Название организации или ИП 9-12 Номер счета/ Банк плательщика/ Номер коррсчета банка Банковские реквизиты плательщика 102 КПП плательщика Заполняют только организации.

ИП не заполняют.

Обособленные подразделения указывают КПП головной организации 51 ИНН получателя 7727406020 103 КПП получателя 770801001 13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г. Тула 14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983 15 № счета банка получателя средств (номер банковского счета, который входит в состав единого казначейского счета) 40102810445370000059 16 Получатель Казначейство России (ФНС России) 17 № Номер казначейского счета 03100643000000018500 22 Код (УИП) 0 24 Назначение платежа - 104 КБК 18201061201010000510 105 ОКТМО 0 106-109 Основание платежа/ Налоговый период/ Номер документа - основания платежа/ Дата документа основания-платежа 0

Образец платежного поручения на пополнение ЕНС в рамках ЕНП

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Способ 2. Оплата платежным поручением на реквизиты конкретного налога

Этим способом можно перечислять в бюджет:

Любые платежи.

Если налогоплательщик перечисляет платежи таким способом, ему не нужно сдавать в ИФНС уведомления об исчисленных суммах налога. Для любых платежей такой способ работает только в 2023 году.

Платежи, которые можно оплачивать комбинированным способом.

Как мы уже говорили выше, к таким платежам относится налог самозанятых, сборы за пользование объектами животного мира, а также водных и биологических ресурсов, утилизационный сбор и страховые взносы за периоды до 2017 года.

Платежи, которые не входят в ЕНП.

Платежками на конкретные реквизиты в 2023 и последующих годах нужно оплачивать взносы на травматизм, некоторые виды госпошлин и НДФЛ с выплат иностранцев, которые работают по патенту.

Рассмотрим отдельно, как заполнить платежное поручение на оплату фиксированных страховых взносов и взносов на травматизм в 2023 году.

Оплата платежным поручением на конкретные реквизиты налога

Для того чтобы оплатить налог платежным поручением, которое заменяет уведомление об исчисленных суммах налога, нужно использовать следующие реквизиты:

Основные реквизиты ЕНС.

Статус налогоплательщика «02».

КБК конкретного налога, сбора или взноса.

ОКТМО по месту нахождения ИП или организации.

Номер поля (строки) Название поля (строки) Вносимое значение 7 Сумма Сумма платежа, которую нужно перечислить в бюджет 101 Статус плательщика 02 60 ИНН плательщика ИНН ИП 8 Наименование плательщика ФИО ИП 9-12 Номер счета/ Банк плательщика/ Номер коррсчета банка Банковские реквизиты плательщика. Заполнять эти строки не обязательно 102 КПП плательщика Заполнять не нужно 51 ИНН получателя 7727406020 103 КПП получателя 770801001 13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/ УФК по Тульской области, г. Тула 14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983 15 № счета банка получателя средств (номер банковского счета, который входит в состав единого казначейского счета) 40102810445370000059 16 Получатель Казначейство России (ФНС России) 17 № Номер казначейского счета 03100643000000018500 22 Код (УИП) 0 24 Назначение платежа - 104 КБК 18210202000011000160 105 ОКТМО По месту регистрации ИП 106 Основание платежа Заполнять не обязательно 107 Налоговый период 09.01.2024

Образец платежного поручения на уплату страховых взносов «по-старому»

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Оплата платежным поручением платежей, которые не входят в ЕНП

Чтобы перечислить платежи, которые не входят в состав ЕНП, в платежку нужно включить следующие реквизиты:

Номер поля (строки) Название поля (строки) Вносимое значение 7 Сумма Сумма платежа, которую нужно перечислить в бюджет 101 Статус плательщика 01 60 ИНН плательщика ИНН ИП 8 Наименование плательщика ФИО ИП 9-12 Номер счета/ Банк плательщика/ Номер коррсчета банка Банковские реквизиты плательщика 102 КПП плательщика Заполняют только организации.

ИП не заполняют

Обособленные подразделения указывают КПП головной организации 51 ИНН получателя 7727406020 103 КПП получателя 770801001 13 Наименование банка получателя средств ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/ УФК по Тульской области, г. Тула 14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 017003983 15 № счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) 40102810445370000059 16 Получатель Казначейство России (ФНС России) 17 № Номер казначейского счета 03100643000000018500 22 Код (УИП) 0 24 Назначение платежа Заполнять не обязательно 104 КБК КБК конкретного платежа, который необходимо перечислить в бюджет 105 ОКТМО По месту регистрации ИП или организации 106-109 Основание платежа/ Налоговый период/ Номер документа - основания платежа/ Дата документа основания-платежа Заполнять не обязательно

Образец платежного поручения на перечисление платежей, которые не входят в ЕНП

Оплата платежным поручением взносов на травматизм

Взносы на травматизм в 2023 году нужно платить в Социальный фонд России на реквизиты конкретного территориального отделения фонда. Чтобы заполнить платежку по «травматичным» взносам, узнать реквизиты можно на сайте СФР.

Платформа Консоль.Про — официальный партнер ФНС, что дает ей право формировать чеки за самозанятых сразу после выплаты им вознаграждения. Поэтому риск перечисления денег исполнителю без статуса плательщика НПД полностью исключен.

Чтобы заполнить платежку по взносам на травматизм, используйте следующие обязательные реквизиты:

Номер поля (строки) Название поля (строки) Вносимое значение 7 Сумма Сумма платежа, которую нужно перечислить в бюджет 101 Статус плательщика 08 60 ИНН плательщика ИНН ИП или организации, которые перечисляют взносы за своих сотрудников 8 Наименование плательщика ФИО ИП или название организации-страхователя 9-12 Номер счета/ Банк плательщика/ Номер коррсчета банка Банковские реквизиты плательщика 102 КПП плательщика Заполняют только организации.

ИП не заполняют

Обособленные подразделения указывают КПП головной организации 51 ИНН получателя Укажите реквизиты территориального отделения СФР по месту регистрации ИП или организации 103 КПП получателя 13 Наименование банка получателя средств 14 БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) 15 № счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) 16 Получатель 17 № Номер казначейского счета 22 Код (УИП) 0 24 Назначение платежа Заполнять не обязательно 104 КБК 797 1 02 12000 06 1000 160 105 ОКТМО По месту регистрации ИП или организации 106-109 Основание платежа/ Налоговый период/ Номер документа - основания платежа/ Дата документа основания-платежа Заполнять не обязательно

Образец платежного поручения на оплату взносов на травматизм

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