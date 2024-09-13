Банкротство в один клик: узнайте, как избавиться от долгов дистанционно

Гражданам приходится искать средства для погашения долгов, но пени, штрафы и неустойки не дают выйти из долговой ямы. Хорошо, что государство разрешает таким гражданам законно освободиться от задолженности в процедуре банкротства.
Как только для должников стала доступна возможность списать долги, то суды получили множество заявлений. Для снятия нагрузки с них в закон № 127-ФЗ внесли поправки, разрешив оформлять процедуру банкротства внесудебным способом через обращение в МФЦ.
Только упрощенным способом избавиться от задолженности доступно не всем гражданам, а лишь определенной категории лиц. Все остальные должники могут воспользоваться своим правом списать долги только через обращение в суд.
Мысль, что придется изучить юридические нюансы, готовить документы и посещать судебные заседания отпугивает многих должников. Но мало кто из них знает, что процесс банкротства и списание долга может быть дистанционным — законным, комфортным и успешным.
Дистанционное банкротство является достаточно популярной услугой у юридических компаний, профессионально занимающихся помощью гражданам, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
Расскажем, как физлицу подать на банкротство онлайн, что для этого потребуется, и сколько времени займет такая процедура.
Что такое банкротство физлиц
Долги граждан порождают низкую покупательную способность, что сильно тормозит развитие экономики страны. Чтобы как-то помочь населению скинуть оковы кредитного обременения, государство ввело закон о банкротстве для физических лиц.
Так, любой гражданин, который оказался в сложной финансовой ситуации, без средств к существованию и с долгами по кредитам, микрозаймам и прочим платежам, вправе освободиться от них в процедуре банкротства.
Но, чтобы государство знало о его ситуации, должнику требуется сообщить об этом официально — подать заявление. Рассматривать и проверять достоверность этих сведений будет суд.
Как только должник принесет в суд заявление о своей неплатежеспособности, предоставит в доказательство документы о превышающих доходы расходах, сумме общего долга перед всеми кредиторами и взыскателями, а суд его примет, то начнется процедура банкротства. Так, будет назначен финансовый управляющий, а кредиторам сообщат о новом статусе должника.
Заявителя ждет еще много разных этапов процедуры от реализации имущества до официального постановления суда о списании долга. Но с получения статуса банкрота в обязательном порядке прекращаются любые притязания коллекторов, приставов и тем более кредиторов и взыскателей. С ними будет общаться финансовый управляющий, ведущий банкротное дело должника.
В процедуре банкротства множество нюансов: от необходимости правильно заполнить заявление и оплатить госпошлину с судебными расходами до соблюдения требований закона.
Например, суд будет рассматривать все крупные сделки с имуществом, совершенные за 3 года до подачи заявления. Также по закону не спишут долг по алиментам, компенсации вреда и субсидиарной ответственности. И еще много разных важных нюансов предстоит учесть должнику, чтобы добиться списания своих долгов, положенных по закону. Все это требует времени и моральных сил. Поэтому проще выбрать дистанционное банкротство.
Банкротство физических лиц онлайн
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Преимущества дистанционного банкротства
Дистанционное банкротство – это новый подход к процедуре списания долга в современных реалиях, который позволяет пройти ее полностью онлайн. Выбирая списать долги дистанционным способом, люди руководствуются следующими преимуществами:
Экономия времени и денег.
Не нужно тратить время на поездки в суд или на консультации с юристами. Все необходимые документы можно отправить через интернет, а общение с юристами происходит по телефону или через видеозвонки.
Отсутствие необходимости посещения судебных заседаний.
Наши юристы помогают подготовить все необходимые документы, посещают заседания суда и консультируют по всем вопросам на протяжении всей процедуры банкротства. Главное, оставаться на связи и следовать юридическим рекомендациям. Например, не участвовать в сделках купли-продажи, сообщать о выезде за рубеж и так далее.
Процедура банкротства становится комфортным и понятным процессом.
Упрощенный процесс взаимодействия с юристами делает процедуру банкротства более доступной и понятной для каждого клиента. Юристы общаются в дружественной форме и готовы ответить на все вопросы.
Минимизируются риски судебного разбирательства.
Когда за дело берется юрист, то он первым делом изучает ситуацию с долгом, наличие имущества, наследства и прочие нюансы, чтобы минимизировать риски должника и защитить его интересы от притязаний кредиторов и взыскателей.
Процедура банкротства проходит намного быстрее.
Когда есть стратегия действий и понимание ситуации, то процесс рассмотрения дела в суде проходит быстро с ожидаемым результатом. Только опытный в банкротных делах юрист может добиться успешного списания долга за 6–8 месяцев вместо года или полутора лет.
Как проходит процесс дистанционного банкротства
Сначала любой желающий может обратиться абсолютно бесплатно за консультацией по банкротству. Это можно сделать по телефону горячей линии, через форму обращения на сайте или личным визитом в офис вашего города.
Специалист выслушивает ситуацию, задает уточняющие вопросы и озвучивает примерную стратегию действий с предполагаемым сроком судебной процедуры и ожидаемой суммой списания задолженности. Отметим, что выгодно пройти процедуру банкротства получится только в том случае, если общая сумма долга превышает 400 000 рублей.
Если гражданин серьезно настроен избавиться от долгов, то заключается договор юридического сопровождения. Юрист называет список требуемых документов и при необходимости помогает в их сборе.
Дистанционное банкротство удобно тем, что все документы можно отправить юристу онлайн или по почте заказной корреспонденцией.
Когда весь пакет документов собран, то юрист подает заявление о банкротстве в суд. Суд назначает дату судебного заседания и приступает к процедуре реализации имущества. Если у должника есть какое-либо имущество в полной или частичной собственности (кроме единственного жилья и земли под ним), то оно включается в конкурсную массу для расчета с кредиторами.
Если имущества нет или его недостаточно для погашения долга, то оставшаяся сумма будет списана. Суд вынесет постановление о списании долга и освобождении гражданина от его обязательств перед кредиторами.
О каждом новом этапе процедуры банкротства и важных продвижениях по делу юрист сообщает своему клиенту любым удобным способом. Это может быть как звонок на телефон, так и переписка в любимом мессенджере.
Какие документы потребуются
Для дистанционной процедуры банкротства физическому лицу потребуется следующий список документов:
Сканы и копии документов удостоверяющих личность и адрес регистрации.
Список всех кредиторов и сумму задолженности перед каждым из них.
Документы, подтверждающие задолженность (договоры займа, кредитные договоры, выписки со счетов и другие документы, которые подтверждают наличие задолженности перед кредиторами).
Документы, подтверждающие доходы за последние три года (справки о заработной плате, декларации о доходах и другие подобные документы).
Документы, подтверждающие имущество (свидетельство о праве собственности или договор купли-продажи).
Другие документы в зависимости от конкретной ситуации. Например, документы, подтверждающие деятельность для индивидуального предпринимателя, справки о получении пенсии для пенсионера, справки о получении пособий для заявителей в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком (детьми).
Кто может пройти процедуру банкротства онлайн
Заказать юридическое сопровождение и дистанционно пройти процедуру банкротства без посещения суда, просто оставаясь на связи с юристом, сегодня доступно практически всем гражданам. Вот главные условия:
суммарный долг по всем кредитам, микрозаймам или просроченным платежам 400 000 рублей и более;
есть просрочка от 3 месяцев и более;
нет просрочки, но предвидится в скором времени из-за жизненных обстоятельств (потеря работы, дохода, кормильца, болезнь, госпитализация, инвалидность и прочее).
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Сколько времени занимает процедура
Вся процедура дистанционного банкротства от подачи заявления до момента списания задолженности занимает от 6 до 8 месяцев. Если не учитывать судебные заседания и собрания кредиторов, то процесс может занять около 4–6 месяцев.
На сроки могут повлиять различные факторы, такие как объем требуемых для подачи заявления документов, сложность дела и скорость работы судебных и прочих задействованных органов и сторон.
В любом случае, юрист по банкротству постарается не только ускорить процедуру, но и завершить ее с учетом интересов должника — списать задолженность.
Заявитель может также помочь ускорить процедуру по списанию своего долга. Достаточно не затягивать с обращением к юристу, не пытаться самостоятельно решить проблему с задолженностью, ввязываясь в сомнительные сделки с имуществом. Лучше получить бесплатную консультацию в юридической компании по банкротству «КредитаНет» и защититься от рисков. Тем более, что здесь самая низкая цена на услугу «банкротство под ключ онлайн» — всего 69 000 рублей при единовременной оплате за услуги юриста на весь период банкротства. С учетом, что в процедуре возможно списать миллионы рублей задолженности, эта сумма вполне себя оправдывает.
Начать новую жизнь, и вернуть уверенность в завтрашнем дне можно, и это не трудно, когда есть дистанционное банкротство!
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