Банкротство в один клик: узнайте, как избавиться от долгов дистанционно

Гражданам приходится искать средства для погашения долгов, но пени, штрафы и неустойки не дают выйти из долговой ямы. Хорошо, что государство разрешает таким гражданам законно освободиться от задолженности в процедуре банкротства.

Как только для должников стала доступна возможность списать долги, то суды получили множество заявлений. Для снятия нагрузки с них в закон № 127-ФЗ внесли поправки, разрешив оформлять процедуру банкротства внесудебным способом через обращение в МФЦ.

Только упрощенным способом избавиться от задолженности доступно не всем гражданам, а лишь определенной категории лиц. Все остальные должники могут воспользоваться своим правом списать долги только через обращение в суд.

Мысль, что придется изучить юридические нюансы, готовить документы и посещать судебные заседания отпугивает многих должников. Но мало кто из них знает, что процесс банкротства и списание долга может быть дистанционным — законным, комфортным и успешным.

Дистанционное банкротство является достаточно популярной услугой у юридических компаний, профессионально занимающихся помощью гражданам, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

Расскажем, как физлицу подать на банкротство онлайн, что для этого потребуется, и сколько времени займет такая процедура.