Быстрое банкротство физлиц — как ускорить процедуру списания долгов

Однако банкротство быстро тоже можно реализовать, если обратиться к грамотным специалистам в данной области. Полное сопровождение процедуры и подготовка к процессу позволят сократить сроки и добиться нужного результата – списания долгов.

Мифы о длительности процедуры банкротства

Процедура банкротства овеяна множеством мифов, что все это трудно, не реализуемо, очень запутанно и долго. Давайте объясним все предположения.

Миф 1: нужно пройти множество инстанций

Чтобы оформить и начать процедуру нужно собрать пакет документов и составить заявление в суд. Многих пугает именно сбор справок и выписок. Большинство бумаг, которые необходимы для банкротства можно получить онлайн — через Госуслуги, личный кабинет «Мой налог», в приложении вашего банка-кредитора. Договоры с банками есть у каждого должника на руках. Самое сложное, что может быть, — это поход за справкой в МФЦ. Юрист по банкротству всегда подскажет, какие именно справки и выписки нужны, исходя из вашей ситуации, чтобы все документы были собраны вовремя и их отсутствие не задерживало процесс.

Миф 2: в процедуре полно сложностей

Конечно, сложности есть, ведь это узкая юридическая ниша. Именно поэтому и нужен помощник — юридическая поддержка крайне важна в процедуре. Вы не обязаны разбираться в деталях законодательства о банкротстве, для этого есть специалисты. Но если вы решите проходить процедуру самостоятельно, то она может занять гораздо больше времени и оказаться сложной для вас.

Миф 3: банкротство — сплошные бюрократические задержки

Такое мнение возникло от того, что в документах «само-банкротов», как правило, очень много ошибок, неточностей, неверных формулировок, отсутствие ссылок на нормы законодательства и т. п. Суд не может принимать неправильно составленные документы. Также он не может принять, например, заявление о банкротстве, если к нему не прикреплены все необходимые справки и копии. Даже банальное отсутствие квитанции об оплате работы финансового управляющего без объяснения причин уже будет поводом для откладывания дела и непринятия заявления. Чтобы избежать подобных задержек и проволочек вести процедуру должен специалист.

Миф 4: банкротство — это долгие судебные процессы

Судебных заседаний в процедуре банкротства может быть минимум 3. На первом суд принимает заявление и присваивает должнику статус банкрота, вводится процедура реструктуризации или реализации имущества. На втором промежуточном заседании контролируется ход процедуры, финансовый управляющий созывает собрание кредиторов. На третьем — рассматривается финальный отчет финансового управляющего, который дает возможность суду принять решение о списании долгов гражданина. Дело закрыто, банкротство закончено. Если подготовиться к процедуре заранее и сотрудничать с юристом, то никаких дополнительных заседаний с большей вероятностью назначать не будут. В редких случаях дополнительные заседания нужны для уточнений деталей дела, но эти нюансы на себя может взять юрист. Когда процедура банкротства продумана, подготовлена и заранее юристом разработана стратегия — банкротство проходит быстро.

Миф 5: банкротство длится годами