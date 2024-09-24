Налоговая миграция в льготные регионы: польза и риски

В 2024 году здесь действуют пониженные ставки налога на УСН (упрощенную систему налогообложения). В частности, для предпринимателей, применяющих УСН «Доходы», ставка составляет всего 1%, а для тех, кто работает по схеме «Доходы минус расходы», ставка снижена до 5%.

Для селлеров, торгующих на маркетплейсах, этот вариант снижения нагрузки на бизнес выглядит привлекательным, потому что деятельность не предполагает привязки к региону, торговля происходит на просторах интернета. Более того, электронная торговля — высококонкурентная среда, поэтому селлеры борются за каждый рубль чистой прибыли. А значит бухгалтеру, который работает с этой нишей, нужно знать все нюансы условий и требований, чтобы избежать проблем с налоговыми органами.

Разберем детально, какие риски и выгоды связаны с релокацией бизнеса в Калмыкию и как бухгалтеру корректно сопровождать подопечных селлеров.