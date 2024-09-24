Налоговая миграция в льготные регионы: польза и риски

В 2024 году здесь действуют пониженные ставки налога на УСН (упрощенную систему налогообложения). В частности, для предпринимателей, применяющих УСН «Доходы», ставка составляет всего 1%, а для тех, кто работает по схеме «Доходы минус расходы», ставка снижена до 5%.
Для селлеров, торгующих на маркетплейсах, этот вариант снижения нагрузки на бизнес выглядит привлекательным, потому что деятельность не предполагает привязки к региону, торговля происходит на просторах интернета. Более того, электронная торговля — высококонкурентная среда, поэтому селлеры борются за каждый рубль чистой прибыли. А значит бухгалтеру, который работает с этой нишей, нужно знать все нюансы условий и требований, чтобы избежать проблем с налоговыми органами.
Разберем детально, какие риски и выгоды связаны с релокацией бизнеса в Калмыкию и как бухгалтеру корректно сопровождать подопечных селлеров.
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Льготные налоговые ставки в Калмыкии: что предлагает регион
Согласно региональному законодательству, в Калмыкии на период до 2025 года действует льготная ставка для предпринимателей на УСН:
УСН «Доходы» — 1% вместо стандартных 6%.
УСН «Доходы минус расходы» — 5% вместо 15%.
Эти ставки остаются в силе до конца 2025 года, после чего они будут постепенно увеличиваться: до 2% в 2026–2027 годах и далее до стандартных 6% к 2032 году. Это создает значительное окно для оптимизации налоговой нагрузки на ближайшие несколько лет.
Примеры экономии на налогах при релокации в Калмыкию:
При годовом обороте в 10 млн рублей (или среднемесячном обороте менее 1 млн рублей) предприниматель может сэкономить 500 000 рублей налогов в год.
При обороте в 60 млн рублей экономия может достигать 3 млн рублей.
Условия и требования для применения льгот
Для того чтобы воспользоваться льготами, предпринимателю необходимо зарегистрировать бизнес в Калмыкии и подтвердить его деятельность на территории региона.
Основное требование — наличие фактической деятельности и проживания в регионе. Налоговые органы уже не раз пытались оспорить применение льгот, ссылаясь на фиктивную прописку и отсутствие реальной деятельности.
Обязательные условия для получения льготы:
1. Регистрация в Калмыкии. Индивидуальные предприниматели (ИП) должны иметь постоянную регистрацию на территории региона. Для этого обычно покупается доля недвижимости в размере 1/4 или 1/5 дома площадью 10 кв.м. По закону достаточно 6 кв.м., чтобы иметь право на постоянную регистрацию в жилом доме.
2. Документальное подтверждение деятельности. Налоговые органы могут запросить доказательства того, что предприниматель действительно ведет деятельность в регионе. Это могут быть:
Оплата коммунальных услуг по месту регистрации.
Звонки с местной сим-карты.
Покупки в местных магазинах по карте, открытой в банке Калмыкии.
Участие в местных благотворительных программах (например, покупка канцелярии для школ с предоставлением благодарственного письма).
3. Реальное присутствие в регионе. Важно, чтобы жилье, где зарегистрирован ИП, выглядело жилым: регулярная уборка, оплата коммунальных услуг, а также связь с соседями, которые могут подтвердить, что дом не пустует. Это может быть полезно в случае проверки со стороны налоговых органов.
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Риски фиктивной регистрации: что важно учитывать
Релокация бизнеса для применения льготной налоговой ставки должна быть оформлена с соблюдением всех правовых норм. В противном случае налоговые органы могут признать регистрацию фиктивной и доначислить налоги по стандартной ставке.
Судебная практика уже содержит ряд случаев, когда налоговая оспаривала льготы предпринимателей, аргументируя это отсутствием реальной деятельности в регионе. В частности, суды обращают внимание на следующие моменты:
Отсутствие подтверждения деятельности. Если предприниматель зарегистрирован в регионе, но не ведет никакой реальной хозяйственной деятельности на его территории, это может быть основанием для отказа в льготе.
Фиктивная прописка. Если налоговые органы докажут, что предприниматель фактически не проживает по месту регистрации и использует адрес исключительно для получения налоговых льгот, льготы могут быть аннулированы.
Как снизить риски для бизнеса и бухгалтера
Для того чтобы минимизировать риски, бухгалтерам необходимо:
Изучать судебную практику. Это позволит понять, какие аргументы налоговые органы используют для оспаривания льгот и как можно защитить интересы клиента.
Вести строгий учет деятельности в регионе. Необходимо регулярно предоставлять налоговым органам документы, подтверждающие ведение бизнеса в регионе. Это могут быть счета за коммунальные услуги, чеки за покупки в местных магазинах, выписки из банка, показывающие движения средств по счету, открытому в местном банке.
Рекомендуйте клиентам поддерживать реальные связи с регионом. Например, принимать участие в благотворительных акциях, совершать регулярные покупки в регионе, посещать место регистрации, а также пользоваться услугами местных поставщиков.
Уделяйте внимание документам. Для применения льгот важно, чтобы все документы были оформлены правильно и своевременно. Это касается как договора купли-продажи доли в доме, так и всех налоговых деклараций и других финансовых отчетов.
Практическое руководство для бухгалтеров
Проверьте соответствие клиента требованиям льготной ставки. Перед тем как рекомендовать клиенту релокацию в льготный регион, необходимо тщательно проверить соответствие его бизнеса условиям применения льгот. Если предприниматель не готов следовать всем требованиям, лучше рассмотреть альтернативные способы оптимизации налогов.
Регулярные консультации с юристами. Поскольку законодательство в этой области может меняться, важно поддерживать связь с юристами, специализирующимися на налоговом праве. Это поможет защитить интересы клиента и избежать проблем с налоговыми органами.
Используйте автоматизированные системы учета. Для ведения учета деятельности в нескольких регионах одновременно рекомендуется использовать специализированные программы, которые помогут контролировать все поступления и расходы в соответствии с требованиями налоговых органов.
Релокация бизнеса в льготные регионы, такие как Калмыкия, действительно может существенно снизить налоговую нагрузку на предпринимателей. Однако, этот процесс требует внимательного соблюдения всех законодательных норм и требований.
Бухгалтерам важно быть в курсе всех нюансов, связанных с применением льгот, и грамотно сопровождать своих клиентов, чтобы избежать штрафов и доначислений.
Селлеры, к счастью, все меньше пользуются услугами онлайн-бухгалтерии банков и другими сервисами для бюджетного ведения учета в своем бизнесе, предпочитая им профессиональных бухгалтеров, знакомых с нишей маркетплейсов и ее особенностями. А как бухгалтеру оставаться в курсе всех нюансов, рассказали здесь.
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