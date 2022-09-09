Право

Конфликт вокруг Natura Siberica продолжается

Доли первой жены Андрея Трубникова Ирины и ее сына Дмитрия в Natura Siberica перешли в собственность АО «Корпорация АГ». В результате вдова основателя компании Анастасия Трубникова подала к ним сразу пять исков.

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Если вдова Андрея Трубникова выиграет суд, процесс смены владельца Natura Siberica замедлится, рассказал юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов в эфире «Коммерсант FM»:

«В случае, если суд признает сделку недействительной, по общим правилам применяется реституция. Доли возвращаются к тому собственнику, который их продал, то есть они не переходят к другим участникам. Но в данном случае участники могут поднимать вопрос об исключении этого собственника на основании того, что он своими действиями нарушил его права. В случае, если был бы заключен корпоративный договор, то он бы мог предусматривать какие-то санкции для такого собственника», — пояснил Шарапов.

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