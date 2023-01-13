ЕГРН перестанет быть публичным

С 1 марта перестанут быть публичными сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Персональные данные собственника больше не будут включаться в выписку ЕГРН, если ее заказали третьи лица.

Выписку с данными можно будет получить только через нотариуса или с разрешения самого правообладателя.

«Норма должна защитить владельцев недвижимости: отсутствие персональных сведений в выписках ЕГРН снизит количество махинаций, совершаемых мошенниками по подделке документов», – прокомментировала нововведение руководитель проектов по ТЦО департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП Ольга Рудько.