Защита персональных данных

ЕГРН перестанет быть публичным

Сайт «РИА Недвижимость» опубликовал обзор новых законов, которые заработают на рынке недвижимости в 2023 году. Один из них касается защиты персональных данных.

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С 1 марта перестанут быть публичными сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Персональные данные собственника больше не будут включаться в выписку ЕГРН, если ее заказали третьи лица.

Выписку с данными можно будет получить только через нотариуса или с разрешения самого правообладателя.

«Норма должна защитить владельцев недвижимости: отсутствие персональных сведений в выписках ЕГРН снизит количество махинаций, совершаемых мошенниками по подделке документов», – прокомментировала нововведение руководитель проектов по ТЦО департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП Ольга Рудько.

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