Блог как средство массовой информации

Если посещаемость блога превышает 5 тыс. уникальных пользователей в день, то он уже может расцениваться как официальное медиа.

После регистрации любое сообщение инфлюенсера на его странице перестанет считаться личным мнением и подпадет под действие закона о СМИ. Пока предполагается, что регистрация будет добровольной.

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева в комментарии «Коммерсанту» отметила:

«Государство пытается проявлять цензуру в отношении этой категории. Для блогеров это, конечно, дополнительная ответственность. Вероятно, эта инициатива перетечет в добровольно-принудительный порядок. Естественно, появятся какие-то стимулы и преференции для таких авторов, которые присоединятся к этому закону. Это пока пробный шаг. Механизм будет корректироваться по мере наблюдения за тем, какие последствия проявятся в случае утверждения этой инициативы».