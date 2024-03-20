Денис Ладыгин в номинации «Налоговое консультирование и споры»

«Право-300» пятый год выпускает индивидуальный рейтинг юристов. В этом году в рейтинге приняли участие 2 640 топовых юридических консультантов. Индивидуальный рейтинг юристов формируется на основе данных, которые подают юридические фирмы по реализованным проектам за период исследования с сентября 2022 года по сентябрь 2023-го.
Незаконный возврат налога хотят признать хищением
Сейчас дела о незаконных возвратах налогов проходят по статье 159 УК. Такие нарушения не относятся к экономическим, поэтому у предпринимателей нет никаких гарантий и, в частности, возможности избежать заключения под стражу. Это собираются изменить.
Курсы повышения
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Официальное удостоверение с занесением в госреестр
Рособрнадзора
квалификации
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Бухгалтер маркетплейса72 ак. часа Удостоверение о повышении квалификации на 72 ак.ч.
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Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах140 ак. часов Удостоверение о повышении квалификации на 140 ак.ч.
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ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация144 ак. часа Удостоверение о повышении квалификации на 144 ак.ч.
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Как мошенники проникают в компьютер главбуха, скорая помощь при взломе, можно ли прожить без антивируса: интервью с экспертом Лаборатории Касперского
Потерять бухгалтерскую базу или оказаться жертвой мошенников, ворующих банковские данные — страшный сон бухгалтера. Как избежать таких ситуаций, предотвратить их, как защитить компьютер и каким образом злоумышленники могут попытаться получить доступ к нему? Мы задали эти и другие вопросы по кибербезопасности эксперту.
Как бухгалтеру найти работу
Вопрос где и как найти работу мечты хоть раз в жизни задает себе каждый. Раньше поиск работы ограничивался объявлениями в газетах, фонарных столбах и походами на биржу труда. Сейчас найти подходящую вакансию можно не выходя из дома: в социальных сетях и на онлайн-досках объявлений, на профильных сайтах по поиску работы и на специальных ресурсах для подбора узкоспециализированных кадров. Разберем, как искать работу бухгалтера: с чего начать поиск, как составить резюме, подготовиться и пройти собеседование.
Как повлияли ЕНС и ЕНП на формирование показателей бухгалтерской отчетности
Уплату налогов в бюджет с 2023 года отражают в особом порядке — через единый налоговый счет (ЕНС) посредством единого налогового платежа (ЕНП). Это радикальное новшество сказалось на порядке формирования показателей бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств.
Вузы, школы и детские сады включат в мораторий на плановые налоговые проверки
Правительство собирается распространить мораторий на плановые налоговые проверки на образовательные учреждения.
КУБ дня. Про звонки из ФНС
Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.
Китайские банки начали просить россиян заполнять анкету по санкциям
Сотрудники Bank of China попросили клиента из России во время визита в одно из отделений заполнить вопросник на тему международных санкций.
Где отчеты, Лебовски? Как бухгалтерам на аутсорсе использовать Клерк.Премиум, чтобы получить максимум выгоды
Работа на аутсорсе позволяет бухгалтеру вести не одну фирму, а сразу несколько. Некоторые наши подписчики ведут сразу по 50 ИП. Это много! Но, и запросы у клиентов разные. Если не считать постоянно меняющегося законодательства, то основной проблемой бухгалтеры на аутсорсе считают трату времени на поиск нужной информации. Как решить этот вопрос?
Закрывающие документы с самозанятыми. Что в них входит и как правильно их оформить
С самозанятыми удобно и выгодно сотрудничать: можно быстро приступить к выполнению задач, а налоги с вознаграждений исполнитель платит сам. Но чтобы избежать проблем с контролирующими органами, нужно правильно оформлять закрывающие документы с самозанятыми.
Мясо в России к концу года подорожает до 10%
Сильнее всего цены взлетят на мясо курицы и свинины. Это произойдёт из-за курса рубля, роста стоимости комбикормов и обслуживания оборудования.
Денис Ладыгин в номинации «Налоговое консультирование и споры»
Денис Ладыгин – в индивидуальном рейтинге юристов Право-300 в номинации «Налоговое консультирование и споры».
🔥 Мы выпустили новый онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024» для тех, кто работает на WB, Ozon и Яндекс.Маркете
За месяц вы узнаете, как составлять первичные документы, оформлять возвраты, вести бухгалтерский и налоговый учет в 1С.
Минфин: нужно устранить налоговую оптимизацию по НДФЛ и в интернет-торговле + мнение эксперта
В ходе расширенного заседания коллегии ФНС замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что видит несколько схем налоговой оптимизации в обложении НДФЛ, а также в интернет-торговле. С такими схемами необходимо бороться.
💎Что должно быть в идеальной подписке для бухгалтера? + голосовалка
Бухгалтеры — перфекционисты, им всегда чего-то не хватает. Просим вас проголосовать за то, что бухгалтерам важнее всего в подписке, и оставить комментарий. Участвовать в опросе могут все — кто уже пользуется подпиской Клерк.Премиум, те, кто о ней задумывается и даже те, кто никогда о ей не слышал (не верим, что такие есть, раните нас в самое сердечко 💔).
Единый налоговый счёт и просроченная задолженность граждан
В статье будет рассмотрена ситуация как просроченная задолженность на ЕНС привела к необоснованному списанию денег с банковских счётов гражданина
💰Принят закон о новом налоговом вычете по НДФЛ
Госдума одобрила сразу в первом и втором чтениях изменения в НК о введении налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан.
Микрософт готовится закрыть доступ к облачным сервисам для компаний из России
Представители компании сообщили корпоративным клиентам, что не будут блокировать продукты физических пользователей в ночь с 20 на 21 марта.
Модульбанк запустил консультации по получении цифровой подписи и сертификатов КриптоПро для пользователей MacOS
Модульбанк запустил консультации для предпринимателей по настройке электронных цифровых подписей КриптоПро — в том числе для операционных систем MacOS.
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