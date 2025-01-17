Отрасль здравоохранения имеет свою специфику — медучреждения работают с большим количеством персональных данных сотрудников и пациентов.

При этом большинство данных попадают в категорию врачебной тайны, так как содержат сведения о состоянии здоровья пациентов, причины оказания медицинской помощи, особенности диагностики и лечения. Такие сведения необходимо хранить, обрабатывать, передавать и уничтожать, учитывая их специфику и требования закона.

Также стоит помнить, что медицинские организации могут относиться к субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Сегодня электронный документооборот упрощает учет данных в медучреждениях. Клиники активно передают друг другу разную информацию — истории болезней, протоколы лечения, результаты анализов. Но при этом остаются риски утечки данных или других нарушений ИБ.

Нарушения при работе с данными в отрасли здравоохранения относят к категории «разглашение информации с ограниченным доступом» или «неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру». За такие нарушения ответственному лицу грозят большие штрафы.

Например, за неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, которая содержится в КИИ, последует штраф до 1 млн руб. в сочетании с ограничением свободы до двух лет или лишением свободы до шести лет (п. 2 ст. 274.1 УК).

Информационная безопасность в здравоохранении — это комплекс организационных, программных и технических мер, направленных на защиту цифровых данных организации, обеспечение их конфиденциальности, целостности и доступности.

Особенности информационной безопасности в медицинских организациях: