Мораторий на банкротство: помочь выжить одним или уничтожить других?

С учетом того, как объем неисполнения обязательств есть сейчас, уверен, что многие уже думают, как начать злоупотреблять этим инструментом. Но нельзя забывать, что, в первую очередь, это инструмент поддержки отраслей, которые попали в тяжелую ситуацию из-за COVID-19. Кроме того, законодатель достаточно проработал документ для того, чтобы свести к минимуму злоупотребление со стороны недобросовестных участников.

В соответствии с законом, который в ближайшем времени вступит в законную силу (на данный момент он подписан Президентом РФ), мораторий вправе вводить Правительство РФ.

На что вводится мораторий? На возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в срок, который также может быть установлен Правительством РФ.

Правительство РФ ввело мораторий на шесть месяцев, а также сформировало перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, в который вошли отрасли, которые наиболее пострадали от COVID-19, системообразующие, стратегические предприятия и т.п.

Для того, чтобы не цитировать Постановление целиком и «гадать на кофейной гуще», на какие субъекты наложили мораторий, можно воспользоваться удобным сервисом ФНС, который был создан как раз-таки в рамках этого Постановления.

Проверил уже несколько наших клиентов, которые действительно пострадали, и сервис отлично сработал и выдавал следующий результат поиска: Налогоплательщику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «XXX» (ИНН XXX, ОГРН XXX) предоставлена мера поддержки в виде моратория на банкротство.

Разобрались с тем, на какой срок (кстати, срок моратория может быть продлен по решению все такого же Правительства РФ) и в отношении кого установлен данный мораторий. Но что он дает и как им правильно пользоваться?

Что дает мораторий?

1. В первую очередь, мораторий предоставляет вам гарантию, что в отношении вас не будет введена процедура банкротства и, как следствие, все негативные последствия, вытекающие из данной процедуры. Тем самым, у вас появляется возможность для восстановления вашей деятельности и исполнения ваших обязательств перед кредиторами.

Нужно ли что-то делать, чтобы ваши кредиторы все-таки не инициировали процедуру? Нет, не нужно.

Арбитражный суд (далее по тексту — АС) вернет заявление ваших кредиторов в период моратория. Также, под возврат заявления попадают и те заявления кредиторов, которые были поданы в АС, но по ним не был решен вопрос их принятия. Здесь, конечно, возникнет много спорных вопросов, ответы на которые мы получим, наверное, только из судебной практики. Предполагаю, что практика будет складываться негативно для всех, кто будет пробовать оспаривать.

Здесь еще важный момент для юристов, которые знакомы с процедурой и алгоритмом действий и знают, что перед тем, как обратиться в АС с заявлением, необходимо подать уведомление о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом. В случае подачи в период действия моратория, данное уведомление не подлежит размещению до окончания срока моратория. Кстати, если вы все-таки успели и ваше уведомление включено в реестр на дату начала моратория, оно все равно утратит силу.

2. Во-вторых, на срок действия моратория, если вы попадайте под него (как это проверить, указано выше), в отношении вас:

— приостанавливаются обязанности должника. Таким образом, вам дается возможность самостоятельно разобраться со своими финансовыми сложностями и формировать графики платежей для того, чтобы восстановить свою платежеспособность.

— не допускается обращение взыскания на заложенное имущество даже в судебном порядке. Это также один из важнейших пунктов, который позволит с помощью имущества, которое даже заложено, восстанавливать свою деятельность и свою платежеспособность.

— приостанавливаются исполнительные производства по имущественным требованиям, которые возникли до введения моратория! Да, действительно, законодатель пошел на такую меру, для стабильности в экономике, а также в целях восстановления организаций, пострадавших от COVID-19.

При этом, обращаю внимание, что аресты на имущество должника не будут сниматься. Это еще одна неоднозначная норма, и как она будет реализовываться, под большим вопросом.

Предполагаю, что законодатель пытался заложить следующий смысл: используйте имущество, которое вам принадлежит, реализуйте его потенциал для восстановления своего финансового положения, но при этом вам запрещено распоряжаться им, а именно продавать и передавать третьим лицам. Но, думаю, многие коллеги со мной поспорят, и будет масса вопросов по реализации и исполнении данной статьи уполномоченными органами. Также ждем судебной практики и готовы сами её формировать.

Чего ждать после моратория

А дальше законом предусмотрен переходный период, который подразумевает под собой три месяца после отмены моратория.

То есть, если дела о банкротстве будут возбуждаться в течение трех месяцев после прекращения действия моратория в отношении должников, на которых он распространялся, будут действовать следующие правила:

1. Составы и размеры требований о выплате выходных пособий, зарплат лицам, работавшим/работающим по трудовому договору, и обязательных платежей, которые возникли до даты введения моратория и заявленных после того, как АС принял заявление о признании вас банкротом, будут определяться на дату введения моратория. Таким образом, законодатель подтверждает свою логику, что предоставляет субъектам восстановить свою платежеспособность и, в том числе, регулирует долговую нагрузку с помощью временного инструмента, а именно на дату введения моратория.

Еще здесь есть важный и очень продуманный нюанс, что если вышеупомянутые выплаты были выражены в иностранной валюте, то состав и размер требований будет определяться по наименьшему значению курса на дату введения моратория, либо дату возбуждения дела о банкротстве.

2. Сделки по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей, которые были совершены в период действия моратория, будут признаны ничтожными. Конечно же, под эти правила не попадут сделки, которые совершаются в обычной хозяйственной деятельности организации, если цена имущества (по одной или нескольким связанным сделкам) или обязательств не будут превышать один процент стоимости активов должника.

Рассчитываться активы будут по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период на дату введения моратория.

3. Если должник предоставит согласие кредитору с условиями мирового соглашения, которое было выдано в период действия моратория, то при подсчете голосов на собрании кредиторов при голосовании о заключении мирового соглашения, такой кредитор будет считаться проголосовавшим за заключение такого мирового соглашения.

4. Решения кредиторов по поводу заключения мирового соглашения принимаются большинством голосов и считаются принятыми при условии, что за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом. Здесь очень важно обратить внимание на влияние залоговых кредиторов, которые по сути будут предопределять результат голосования по заключению мирового соглашения.

В непонятной ситуации оказались кредиторы. Кстати говоря, даже если они и не входят в сектор, которые сильно пострадал в результате COVID, вряд ли они сейчас переживают лучшее время и могут просто взять и предоставить отсрочку своим должникам.

Конечно, нужно мыслить глобально, что государство пытается сохранить экономику, и, тем самым, принести пользу кредиторам, ведь если у нас будут «умирать» целые секторы экономики, это однозначно повлияет на нас всех.

Будем формировать судебную практику и будем ждать опыт коллег по вопросам банкротства с учетом моратория.

Всем хорошего настроения и здоровья.

Коллеги, а вы что думаете по поводу законопроекта и его формулировок? Будем рады обратной связи.

Управляющий партнер ЮК Лекс Альянс Леер Артур