Почему открытие судов может вызвать рост числа заболевших?

С 12 мая 2020 года практически все суды в России (за очень небольшим исключением) возобновят свою работу. И суд в каждом регионе РФ уже выпустил соответствующие рекомендации по своему режиму работы в так называемом «масочном» режиме с измерением температуры, дистанцированием и т.д.

Но насколько реально удастся обеспечить эпидемиологическую безопасность?

Чтобы понять «масштабы бедствия», мы обратились к расписанию заседаний арбитражных судов по всей России. И цифры нас шокировали. Так, общее количество судебных заседаний до конца мая составляет около 30 тысяч судебных заседаний в день (за исключением пятниц, там в среднем по 6 тысяч судебных заседаний в месяц). Расписание можно посмотреть по ссылке https://rad.arbitr.ru/.

А теперь рассмотрим на конкретных примерах. Мы взяли информацию по нескольким регионам, которые входят в десятку по наибольшей зараженности населения, а именно по Москве, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Тульской и Свердловской областях, и обнаружили следующее.

А теперь давайте умножим эти цифры на 4 (судья, секретарь, по одному представителю от каждой стороны). Получается от 1 до 8 тысяч. Примерно такой поток людей поедет в общественном транспорте, будет находиться в суде или около него.

Не стоит забывать также и про суды общей юрисдикции, а также вышестоящие судебные инстанции, часть из которых также находится в указанных субъектах. Поэтому количество участников процесса будет еще больше.

Отметим, что суды понимают сложившуюся проблему. Из-за карантина значительный объем заседаний был перенесен, поэтому суды стремятся перейти в онлайн. Но система только-только начала работать. Порядка и стабильности в таком способе рассмотрения дел пока нет.

Безусловно, необходимость открытия судов уже назрела, но только не понятно, почему такое решение было принято в период роста заболеваемости? Риск заболеть при таких условиях действительно велик, даже если иметь в маску и в перчатки.

Работа судов в самый разгар эпидемии создала дополнительные сложности для их посещения юристам из Москвы, Московской области или Санкт-Петербурга. Так, Арбитражные суды Свердловской области, Краснодарского края и иные допустят в процесс только тех, кто пройдет двухнедельный карантин с момента прибытия в регион.

Фактически, такие действия нарушают права всех участников: право на трудовую деятельность для юристов и невозможность получения судебной защиты для доверителей (привлечь местного юриста зачастую не представляется возможным по разным причинам: долго вникать в материалы дела, доверие именно конкретному юристу, дополнительные расходы по оплате работы местного юриста, в том числе, за ознакомление с материалами дела «с нуля» и т.д.).

Некоторые юристы уже столкнулись с нарушением прав. Например, в том же Краснодаре, аэропорты «помогают» судам – не выпускают «заразных» московских адвокатов из аэропорта.

Мы понимаем значение таких мер. Но они не должны приниматься в ущерб интересов участников процесса. Возможно, суды не стоило бы открывать до тех пор, пока не будет нормализована система онлайн-заседаний или зафиксирован спад количества заболевших в России. А пока, сложившиеся условия вынуждают юристов рисковать своим здоровьем, подвергать риску здоровье членов своей семьи, создавать дополнительную нагрузку медицинским работникам в самый разгар эпидемии.

Рассуждая о преждевременном открытии судов, мы натолкнулись на фразу, которая как бы между прочим, упомянута в контексте мер по дистанцированию участников процесса на сайте 10 Арбитражного апелляционного суда: «Допуск в здание суда будет возможен только для лиц, участвующих в делах, не ранее, чем за 15 минут до начала судебного заседания (во избежание массового скопления людей в здании суда). Для удобства посетителей аншлаг судебных заседаний будет доступен вне здания суда (в районе входа)».

Казалось бы, что такого? Лишний раз не хотят пускать в здание суда. Но интересна сама формулировка, то, как пренебрежительно, на наш взгляд, она написана. Будто юристы от нечего делать ожидают свой процесс, который может не начаться ни через час, ни через два часа по причинам задержек.

Раньше толпились и создавали аншлаг в коридорах, а теперь занимайтесь своими привычными делами на улице – там удобнее. И попробуй, дистанцируйся, когда у тебя и еще у 50 человек должен с минуты на минуту начаться судебный процесс.

Надеемся, что работа судов по новым правилам не станет повторением последствий очереди в метро Москвы на вход из-за проверки пропусков.

Автор: Управляющий партнер Юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер