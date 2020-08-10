Налоговый обзор за июнь-июль 2020

Денонсация СИДН, ужесточение налогового контроля, «кнут и пряник» для МСП, поправки в НК.

1. НОВОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

1.1 Изменение соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН)

СИДН Россия — Кипр

Минфин России анонсировал начало денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Республикой Кипр 3 августа. Финальный раунд переговоров официальных представителей Кипра и России назначен на 10-11 августа.

Минфин России настаивает на увеличении ставок налога у источника как по процентным доходам, так и по дивидендам до 15%. Текущая редакция Соглашения позволяет снизить ставку при выплате дивидендов на Кипр до 5 или 10%, а на проценты по займам — до 0%.

СИДН Россия — Мальта, Россия — Люксембург

Мальта и Люксембург выразили свое согласие на изменение СИДН с Россией, информацию об этом на была опубликована сайте РБК 7.08.2020 со ссылкой на слова заместителя министра финансов Алексея Сазанова

Если в рамках дипломатического процесса не будет задержек, то с 2021 года дивиденды и проценты, выплачиваемые в адрес резидентов этих государств, будут облагаться у источника в РФ по ставке 15%.

Напомним, что ранее Минфин России начинал готовит ь законопроект о денонсации СИДН с Мальтой. Поскольку ведомства России и Мальты согласились о повышении ставок, разрыва СИДН ждать не стоит.

СИДН Россия — Нидерланды

Минфин Нидерландов получил «письмо счастья» от российских коллег 4 августа. Стоит обратить внимание, что согласно действующей редакции Соглашения, Минфин РФ должен был направить уведомление о прекращении СИДН до 30 июня текущего года, чтобы расторгнуть Соглашение до конца 2020 года. Поскольку этого не было сделано, СИДН с Нидерландами будет применяться как минимум до 2022 года.

Последствия расторжения Соглашений

В случае разрыва международных соглашения при выплате процентов иностранным резидентам будет применяться ставка 20%, а при выплате дивидендов — 15% / 13% (для физ. лиц). При этом, расторжение Соглашений также повлияет на применение целого ряда блоков норм налогового законодательства РФ:

налогообложение прибыли контролируемых иностранных компаний;

трансфертное ценообразование;

правила определения налогового резидентства организаций и физ. лиц;

налогообложение дивидендов, поступающих от иностранных резидентов;

налогообложение процентов, возникших в связи с размещением иностранными организациями обращающихся облигаций;

устранение двойного налогообложения (у компаний и у физ. лиц)

Что предпринять?

Провести диагностику структур на предмет негативных последствий от повышения ставок / расторжения СИДН, оценить возможности снижения негативных последствий.

Определить возможность произвести выплаты до изменения / расторжения СИДН, учитывая правила о фактическом получателе дохода и возможность применения «сквозного подхода».

Рассмотреть возможность, оценить эффективность и налоговые последствия изменения налогового резидентства / редомициляции иностранной компании в иную иностранную юрисдикцию / ликвидации иностранных компаний

1.2 Отсрочка запрета на применение ставки 0% при «сквозном подходе» до 2024 года

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен законопроект, предусматривающий изменение налоговых ставок, применяемых при условии использования концепции «сквозной подход».

В текущей редакции НК (ст. 312), если фактическим получателем дивидендов российской организации является другая российская организация с косвенной долей владения, допускается применение следующих ставок: 1) 0% — если период косвенного участия более 1 года, доля косвенного участия превышает 50%, иностранный источник дивидендов не включен в «черный» список Минфина; 2) 13% — о в остальных случаях.

Законопроектом предлагается исключить с 2021 года возможность применения в данном случае ставки 0%, оставив только ставку 13%. В конце июля Минфин согласился дать бизнесу переходный период до 1 января 2024 года.

2. НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В РФ

2.1 Возобновляется проведение мероприятий налогового контроля

ФНС России выпустило Приказ от 09.07.2020 № БС-7-2/437@ , согласно которому разрешается проведение мероприятий налогового контроля, связанных с непосредственным контактом с налогоплательщиками, свидетелями, проведение допросов, осмотров, вызовов в налоговый орган, выемок, проведение инвентаризаций с учетом решений высшего должностного лица субъекта РФ и методических рекомендаций Роспотребнадзора, рекомендаций главных государственных санитарных врачей субъектов РФ.

Обращаем внимание, что для проверок ККТ действует мораторий до конца года (приказ ФНС от 24.04.2020 № ЕД-7-2/275@).

2.2 Следственный комитет разработал статью для УК РФ «Налоговое мошенничество»

В текущей редакции УК РФ уже имеются статьи, предусматривающие ответственность за налоговые правонарушения (ст. 198-199.2). Мошеннические действия относятся к статье 159, которая предусматривает более длительные сроки лишения свободы (до 10 лет).

В отдельную статью будут вынесены такие составы налоговых правонарушений как незаконное возмещение НДС и неуплата налога на прибыль на основании искусственного документооборота.

2.3 Оперативный контроль и оперативные проверки

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен законопроект, предусматривающий новый вид налогового контроля — «оперативный контроль для наблюдения за своевременной фиксацией расчетов и правильным подсчетом выручки».

Оперативный контроль будет проводиться в двух формах: оперативные проверки по месту фактического осуществления деятельности и мониторинг. К проведению оперативных проверок могут быть привлечены сотрудники ФСБ.

В рамках оперативной проверки налоговые органы смогут осуществлять контроль методом наблюдения, производить контрольные закупки, а также применять иные формы контроля.

После принятия данного законопроекта налоговые органы получат возможность контролировать отражение выручки непосредственно в момент ее получения.

2.4 Декларации с арифметическими ошибками признают недействительными

Правительство РФ предлагает считать непредставленными налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки. Соответствующий законопроект размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Для устранения ошибок налогоплательщикам отводится пять дней.

Данный законопроект существенно ухудшает положение налогоплательщиков. Текущая редакция НК РФ (п. 3 ст. 88 НК РФ) предусматривает, что в случае выявления ошибок налоговый орган направляет требование дать пояснения или подать «уточненку», однако наличие ошибки не влечет оснований считать декларацию неподанной.

Если декларация с ошибкой была подана в последний день и «уточненка» не будет сдана в течение пяти дней, то штраф за просрочку неминуем.

3. НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДЛЯ МСП

3.1 Годовая рассрочка для МСП по налогам, взносам и кредитам

Субъекты малого и среднего бизнеса смогут на один год получить рассрочку на уплату недоимки по налогам, взносам и кредитам. Такое право будет предоставлено компаниям и предпринимателям, которые на 1 марта 2020 года состояли в реестре субъектов МСП и осуществляют деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики. (Федеральный закон от 20.07.2020 N 215-ФЗ)

3.2 Отмена ставки 15 % по страховым взносам с 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ с 1 апреля 2020 года субъекты МСП вправе начислять страховые взносы по пониженной ставке 15 процентов: на ОПС — 10% и на ОМС — 5%, ФСС — 0%.

Пониженный тариф страховых взносов действует только в отношении начисленных выплат (вознаграждений), превышающих федеральный МРОТ: на 1 января 2020 г. величина федерального МРОТ — 12 130 рублей.

Общенациональный план по восстановлению экономики ограничивает срок действия пониженного тарифа 2021 годом.

3.3 Переходный период для «упрощенцев» с 2021 года

Подписан Федеральный закон от 31.07.2020 № 266-ФЗ, предусматривающий с 2021 года применение переходного периода для плательщиков упрощенной системы налогообложения (УСН), превысивших допустимые размеры выручки и (или) средней численности сотрудников.

Если доходы «упрощенца» составят от 150 до 200 млн рублей, а средняя численность работников от 100 до 30 человек, то утраты УСН не произойдет, но поднимутся ставки: с 6 до 8 % для объекта «доходы», с 15 до 20 % для объекта «доходы-расходы».

Новые ставки надо будет применять, начиная с квартала, в котором был пробит лимит по выручке (150 млн.) и (или) средней численности сотрудников (100 чел.).

3.4 Отмена ЕНВД с 2021 года

Полюбившаяся многим глава НК РФ 26.3 ЕНВД утратит свою силу с 1 января 2021 года (Федеральный закон от 29.06.2012 N 97-ФЗ).

Организации и ИП, применявшие ЕНВД, могут перейти на другие спецрежимы: УСН; Патент (ИП), если число работников не более 15; Налог на профессиональный доход (ИП без работников),

Указанные режимы освобождают от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), НДС, налог на имущество организаций (физических лиц).

3.5 Налог для «самозанятых» с 1 июля по всей России

С 1 июля специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» вводится в 49 регионах. Специальный налоговый режим будет введен в субъекте, при условии подписания соответствующего закона и его вступления в силу в регионе.

Плательщиками могут быть физические лица и ИП, не имеющие работников. Объем выручки ограничен 2,4 млн. рублей. Из значимых ограничений по видам деятельности: услуги агентов и перепродажа товаров.

4.ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ ПОПРАВКИ В НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

4.1. Поправки в Часть 1 НК РФ

Уточнено понятие «имущество» для целей налогового законодательства

Понятие «имущество» для целей налогообложения теперь включает денежные средства и бездокументарные ценные бумаги (ст. 38 НК РФ). Ранее данные объекты гражданских прав были отнесены поправками в ГК РФ к имущественным правам (см. ст. 128 ГК РФ в ред. Федерального закона от 18.03.2019 N 34-ФЗ)

В настоящее время денежные средства признаются имуществом для целей налогообложения независимо от того, в какой форме они имеются у налогоплательщика (в наличной или безналичной). Бездокументарные ценные бумаги (ценные бумаги, учтенные на специальных счетах) теперь также для целей налогообложения следует рассматривать в качестве имущества.

Поправка имеет обратную силу действие: новая редакция п. 2 ст. 38 НК РФ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

4.2 Поправки в Часть 2 НК РФ

4.2.1 НДФЛ

Прожившим в РФ в 2020 году от 90 до 182 дней сохранят ставку 13%

Статус налоговых резидентов РФ смогут получить физические лица, у которых в 2020 году недобор дней фактического пребывания на территории РФ до 183 составил не более 93 дней. Для получения статуса налогового резидента таким лицам необходимо до 30 апреля 2021 года подать в налоговый орган соответствующее заявление в произвольной форме с указанием своего ФИО и ИНН (см. п. 2.2. ст. 207 НК РФ)

Таким образом, лица, вынужденные находиться за пределами РФ из-за ограничительных мер, смогут сохранить право на применение общей налоговой ставки по НДФЛ 13% путем подачи заявления. В противном случае, доходы от источников в РФ будут облагаться у таких лиц по ставке 30%.

4.2.2 Налог на прибыль

Банки спишут в расходы по налогу на прибыль списанную задолженность получателей льготных кредитов

Банки получили право на включение в состав безнадежных долгов сумм прекращенных задолженностей организаций и ИП по субсидируемым Правительством РФ займам, выданным с 1 января по 31 декабря 2020 года, на возобновление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости. Норма действует до 1 января 2022 года (абз. 7 п. 2 ст. 266 НК РФ).

Следовательно, банки смогут учесть суммы такой списанной задолженности в составе расходов по налогу на прибыль в упрощенном порядке.

4.2.3 Земельный налог

Увеличение риска утраты права на применение пониженной ставки по с/х землям

Если Росреестр выявит факт неиспользования с/х земли по назначению, информация о данном факту будет поступать от Росреестра в налоговые органы (п. 18 ст. 396 НК РФ).

Пользователь с/х земель, не использующий с/х земли по назначению, утратит право на применение пониженной ставки земельного налога 0,3%, применяющейся для с/х земель. К данному налогоплательщику будет применена ставка 1,5%, а также доначислены штраф и пени.

Таким образом, получение предписания Росреестра на устранение нарушения в виде неиспользования с/х земель влечет риск утраты налогоплательщиком права на применение ставки земельного налога для с/х земель.

4.2.4 Страховые взносы

Изменение порядка согласования перечня рабочих мест для применения пониженных страховых взносов для участников инвест. проектов в Крыму

В соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 427 НК РФ пониженные страховые взносы применяются в отношении выплат физ. лицам, занятым в инвестиционном проекте в СЭЗ. Перечень рабочих мест таких физ. лиц ранее согласовывался с органами управления СЭЗ. Теперь перечень рабочих мест согласовывается с Правительством Республики Крым или г. Севастополя. Данная информация будет передаваться в налоговые органы.

Новый порядок применения пониженных тарифов страховых взносов для участников СЭЗ в Крыму

Участники СЭЗ в Крыму, получившие этот статус после 1 января 2018 года, могут применять пониженные тарифы до окончания срока существования СЭЗ, если соблюдается следующее условие:

Экономия на страховых взносах за весь период применения пониженных тарифов не превышает объем капитальных вложений за аналогичный период, умноженный на коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации, в зависимости от вида экономической деятельности.

Под экономией следует понимать разницу между страховыми взносами по общим тарифам и страховыми взносами по пониженным тарифам.

В тот месяц, в котором данное превышение возникло, и до 1 числа месяца, в котором оно устранено, применяются общие тарифы страховых взносов.

Под капитальными вложениями следует понимать инвестиции в основные средства, в том числе, затраты на осуществление проектно-изыскательских работ, новое строительство, модернизацию объектов основных средств и на приобретение соответствующих машин, оборудования, инструментов, инвентаря, кроме затрат на приобретение земельных участков, а также на приобретение легковых автомобилей и их обслуживание (ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 29.11.2014 N 377-ФЗ).

Для участников СЭЗ в Крыму, получивших этот статус до 1 января 2018 года, ничего не изменилось. Они по-прежнему имеют право применять пониженные тарифы в течение 10 лет со дня получения ими статуса участника СЭЗ.