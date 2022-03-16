Амнистия капитала 2022: как избежать ответственности и что можно задекларировать

Федеральный закон от 09.03.2022 № 48-ФЗ дал старт четвертому этапу амнистии капиталов. Он отличается от трех предыдущих дополненным перечнем объектов, доступных для декларирования. Предоставляемые государством гарантии остались без изменения.

Почему амнистия капиталов актуальна именно сейчас?

Владельцы «серого» иностранного капитала испытывают все большие риски со стороны иностранных государств, усиливающих санкционное и административное давление на российский капитал. Российские контролирующие органы также не дремлют и активно используют все доступные источники информации о сокрытых от налогообложения активах и иностранных структурах.

С 2021 года существенно возросли штрафы за неподачу отчетности по иностранным компаниям. Суммы «стартуют» от 500 000 руб. Если вы контролируете иностранные компании, а также трасты/ фонды/ партнерства и другие иностранные структуры, то совокупный штраф может составить несколько миллионов рублей.

Амнистия — рабочий инструмент, чтобы избежать существенных потерь.

Обращаем внимание, что Россия пока еще не вышла из автоматического обмена налоговой информацией и по-прежнему получает данные о владельцах иностранных счетов и компаний из 92 стран. Эта информация активно используется налоговыми органами для привлечения к ответственности.

Штрафы за валютные правонарушения также весьма серьезны: от 75% до 100% от суммы незаконных валютных операций. При выявлении налоговым органом «серого» иностранного счета, на который зачислялся незадекларированный доход с нарушением валютного законодательства, вам грозит не только штраф по валютному контролю (75-100% от суммы операции), но также и штраф за неуплату налога (20%/ 40% в случае умышленного сокрытия дохода), а также взыскание самой суммы налога.

Также нельзя забывать, что сейчас в России налоговые органы и Росфинмониторинг следят за сделками с недвижимостью стоимостью более 3 млн. руб. и запрашивают информацию об источниках происхождения средств. Если ваш доход не имеет официального подтверждения, и вы планируете приобрести недвижимость, амнистия освободит вас от неудобных вопросов госорганов и необходимости платить налог с незадекларированного ранее дохода.

Новые объекты декларирования

У физических лиц, включая тех, кто ранее уже участвовал в прошлых этапах амнистии, появилась возможность задекларировать:

практически любые финансовые активы;

наличные денежные средства в рублях и иностранных валютах;

транспортные средства.

Под финансовыми активами законодатель понимает ценные бумаги, производные финансовые инструменты, права требования по договорам страхования и иные активы, являющиеся предметом договора с организацией финансового рынка, предусматривающего оказание финансовых услуг.

Условия амнистирования новых объектов

декларируемые иностранные счета открыты до 2022 года;

в течение 30 дней после подачи декларации задекларированные наличные денежные средства должны быть зачислены на счета в российских банках;

до подачи декларации перечислить декларируемые денежные средства и финансовые активы с иностранных счетов на российские банковские/ брокерские счета;

до подачи декларации поставить на учет транспортные средства в российских реестрах транспортных средств.

Выполнение данных условий должно подтверждаться соответствующими выписками на русском языке с нотариально заверенным переводом, а также документами о постановке транспортных средств на учет в РФ.

Что еще можно задекларировать?

иностранные объекты недвижимости;

прямо и косвенно контролируемые иностранные компании и иностранные структуры без образования юр. лица;

портфели ценных бумаг, паи, доли в капитале российских и иностранных организаций;

счета и вклады в иностранных банках, включая счета и вклады, по которым в отношении владельца счета (вклада) декларант на дату представления декларации признается бенефициарным владельцем.

Когда подавать декларацию?

Декларации уже можно подавать с 14 марта 2022 года. Крайний срок — 28 февраля 2023 года.

Если в декларации раскрываются иностранные счета в банках и финансовых организациях, которые ранее не были задекларированы, то вместе с декларацией необходимо подать уведомления по таким счетам.

Куда нести декларацию?

Декларацию можно подавать в любой налоговый орган на ваш выбор. Подача декларации почтовым отправлением не предусмотрена.

Если вы не можете подать декларацию лично, это может сделать ваш представитель по нотариальной доверенности или доверенности, оформленной консульством РФ, если вы находитесь за пределами РФ.

Важно! Подавать декларацию можно только один раз, «уточненки» не примут. Поэтому ошибаться нельзя. Лучше доверить работу с декларацией профессионалам!

Гарантии для декларантов

Лица, подавшие декларацию, освобождаются от уголовной и административной ответственности за нарушение валютного законодательства (ст. 193 УК), от уголовной (ст. 198, 199 УК) и налоговой ответственности за нарушения налогового законодательства, от административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специальной лицензии (ст. 14.1 КоАП).

Жел Обратите внимание, что данные гарантии распространяются исключительно на правонарушения, связанные с указанными в декларации объектами. Кроме этого, законодатель предусмотрел прямой запрет на изъятие специальной декларации при производстве следственных действий (ч. 4.1 ст. 164 УПК).

Выводы

Если вы не воспользуетесь амнистией сейчас,

ваши иностранные счета и активы на них могут быть заморожены, арестованы или конфискованы по решению иностранных властей;

если вы владелец КИК, российские налоговые органы могут оштрафовать вас на сумму от одного миллиона рублей;

при покупке активов в РФ, налоговые органы скорее всего потребуют пояснить источники доходов, и придется платить налоги и штрафы с незадекларированных доходов.

Автор: Донченко Владислав, партнер налоговой практики ЮК Лекс Альянс.