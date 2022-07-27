В каком суде взыскивать деньги по договору займа, если в договоре есть обеспечение в виде поручительства

Иванов И. И. и Петров П. П. заключили договор займа денежных средств под залог квартиры в Москве. Квартира находится по адресу, который относится к территориальной подсудности Савеловского районного суда Москвы.

В договоре стороны написали, что местом рассмотрения споров будет Никулинский районный суд Москвы. Но в дополнительном соглашении сменили место рассмотрения споров на Мытищинский городской суд Московской области.

Помимо обеспечения в виде залога квартиры, заемщик Иванов И. И. заключил договор поручительства с Сидоровым С. С. о солидарной ответственности по договору займа. В договоре поручительства так же, как и в договоре займа, местом рассмотрения спора выбрали Никулинский районный суд Москвы.

Заемщик не возвратил деньги по договору займа. Заимодавец принял решение обратиться в суд и к заемщику, и к поручителю с исковым заявлением о взыскании денежных средств и обращении взыскания на квартиру.

Но в какой суд обратиться? Есть выбор из трех судов:

Никулинский районный суд Москвы, как предусмотрено договором поручительства и первоначальной редакцией договора;

Мытищинский городской суд Московской области, как предусмотрено дополнительным соглашением к договору;

Савеловский районный суд Москвы в порядке исключительной подсудности по месту нахождения объекта недвижимости в залоге.

Проанализировав ситуацию, мы выработали нестандартный подход. Приняли решение обращаться в суд по месту регистрации одного из ответчиков (заемщика или поручителя). То есть, по общим правилам подсудности, исходя из закона.

Суд исковое заявление принял и рассмотрел дело по существу. Ниже приведем правовое обоснование нашему решению.

Согласно ст. 28 ГПК иск необходимо предъявить в суд по месту жительства ответчика. А иск к организации — в суд по месту нахождения организации.

На основании ст. 32 ГПК стороны по соглашению между собой вправе изменить территориальную подсудность дела, пока суд не принял его к производству.

В настоящем споре истец не достиг соглашения об изменении территориальной подсудности со всеми ответчиками. В связи с чем правила ст. 32 ГПК к возникшему спору применять нельзя.

Ч. 1 ст. 30 ГПК устанавливает исключительную подсудность для исков о правах на недвижимое имущество. В том числе, на жилые и нежилые помещения, здания, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей.

Однако требование заемщика обратить взыскание на заложенное недвижимое имущество носит обеспечительный характер. Это не спор о праве собственности на имущество. Значит, положения об исключительной подсудности также неприменимы в настоящем деле.

Из-за того, что иск о взыскании задолженности по договорам займа и поручительства одновременно предъявили как к заемщику, так и к поручителю, действуют только правила ст. 28 ГПК. Ведь единое соглашение всех сторон об изменении территориальной подсудности отсутствует. Значит, подавать иск возможно только по месту регистрации одного из ответчиков по выбору истца.

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