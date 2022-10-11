Частичная мобилизация: важные изменения для граждан и бизнеса

1. Разъяснения по вопросам уплаты налогов и сборов

Источник: письмо ФНС от 28.09.2022 № АБ-4-19/12835@.

Ниже приведем наиболее популярные вопросы, по котором были даны разъяснения ФНС.

Как оплатить начисления или долг (вопрос 1)

Уплатить налоги за мобилизованного может любое лицо — родственники, друзья и др. При этом в платежном поручении необходимо указать его ИНН.

Оформить такое поручение и произвести оплату онлайн можно в сервисе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС. При этом на третьем шаге необходимо выбрать уплату за третье лицо.

Нужно ли самозанятому сняться с учета в случае мобилизации (вопрос 6)

Сниматься с учета в качестве самозанятого необязательно. Если у него отсутствует облагаемый НПД доход, то налог начисляться не будет.

Как сдать налоговую декларацию по форме 3НДФЛ мобилизованному гражданину (вопрос 8)

Декларацию по форме 3-НДФЛ за мобилизованного гражданина в налоговый орган может представить уполномоченный представитель по доверенности, нотариально заверенной или приравненной к таковой (например, заверенной командиром воинской части).

Как исчислить страховые взносы в фиксированном размере за период мобилизации (вопрос 9)

Период мобилизации приравнивается к периоду прохождения воинской службы. За время, когда предпринимательская или иная профессиональная деятельность (адвокаты, нотариусы, оценщики и т. д.) не велась, страховые взносы в фиксированном размере не уплачиваются.

Каким образом предоставлять налоговую и бухгалтерскую отчетность в налоговый орган при условии мобилизации индивидуального предпринимателя или руководителя организации / уполномоченного представителя мобилизованного индивидуального предпринимателя или руководителя организации (вопрос 11, 12)

Вы можете оформить доверенность на уполномоченного представителя организации на представление отчетности в налоговые органы на основании статьи 185 ГК , статей 27, 29 НК.

Если нужно оформить доверенность от уже мобилизованного руководителя организации, она может быть заверена в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 ГК.

К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) части, соединения, учреждения или заведения.

2. Новые гарантии для предпринимателей: что будет закреплено на законодательном уровне?

Источник: сообщение от 10.10.2022 года на сайте Правительства.

сохранение статуса индивидуальных предпринимателей для граждан, призванных на военную службу по мобилизации (сейчас по смыслу п. 7 ст. 10 закону от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ военнослужащие не вправе заниматься предпринимательской деятельностью);

отсрочка и кредитные каникулы для индивидуальных предпринимателей и единоличных собственников бизнеса (категории предпринимателей могут быть уточнены после принятия нормативно-правового акта);

отсрочка для оформления доверенности на передачу полномочий на ведение бизнеса (5 дней);

кредитные каникулы;

продление разрешений/лицензий/аттестации в упрощенном порядке;

право на изменение условий договора на поставку товаров, выполнение работ или услуг, если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевременное исполнение такого договора;

освобождение от штрафных санкций за нарушение условий договоров, в том числе не включение в реестр недобросовестных поставщиков. Условие будет действовать для контрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.

Изменения будут распространяться на отношения, возникшие с 21.09.2022 года. Предполагается, что данные гарантии будут закреплены в отдельном федеральном законе, а также Постановлении Правительства РФ.

3. Работника призвали на мобилизацию. Что делать с его рабочим местом

Источник: закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

На период мобилизации за работником сохраняется его рабочее место, а трудовой договор приостанавливается. Это касается также ситуаций, если

призыв случился в период прохождения работником испытательного срока;

получил уведомление о сокращении, но продолжает работать.

Для целей приостановки трудового договора работник предоставляет:

заявление о приостановке трудового договора; повестку, подтверждающую призыв по мобилизации (или ее копию, если работника уже призвали). Дистанционные работники направляют в адрес работодателя скан повестки.

Приостановление трудового договора оформляется приказом о приостановлении трудового договора. На основе приказа работодатель производит все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент.

Работодатель вправе заключить срочный трудовой договор с другим работником, принятым временно на место мобилизованного работника на период отсутствия мобилизованного работника.

По инициативе работодателя трудовой договор с мобилизованным работником можно будет расторгнуть в следующих случаях:

Компания ликвидируется.

У работника был срочный трудовой договор и его срок закончился в период службы.

Кроме этого, работник в течение шести месяцев после возобновления действия трудового договора имеет право на предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для него время независимо от стажа работы у работодателя.

Порядок распространяется на период с 21.09.2022 года.

4. Условия получения кредитных каникул для мобилизованных граждан

Документ: закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Кто вправе получить кредитные каникулы

Мобилизованные граждане, проходящие военную службу для целей участия в СВО по контракту, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС. А также члены семьи мобилизованных граждан при условии, если кредит оформлен до 21.09.2022 года.

Что такое кредитные каникулы

Это право на приостановку исполнения кредитного договора на льготный период.

Льготный период

Срок мобилизации + 30 дней или срок участия в СВО.

Срок подачи заявления

С 21.09.2022 по 31.12.2023 года.

Срок рассмотрения заявления кредитной организацией

10 дней, далее происходит уведомление заявителя об изменениях.

5. На мобилизацию призвали лицо, имеющее задолженность. Что делать с исполнительным производством

Источник: закон «Об исполнительном производстве» (ч. 2 ст. 40), информация Федеральной службы судебных приставов от 28 сентября 2022.

Исполнительные производства в отношении военнослужащих подлежат приостановлению.

Для этого призываемому лицу можно подать заявление о приостановлении исполнительного производства на призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкоматах всех регионов страны будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения.

6. Что делать мобилизованному гражданину-кредитору, чтобы не потерять свои деньги

Документ: письмо ФНС от 28.09.2022 N АБ-4-19/12835@.

Денежные средства не пропадут. Если причитающиеся кредитору деньги невозможно ему перечислить, в том числе если кредитор мобилизован, то конкурсный управляющий вносит деньги на депозит нотариуса в соответствии с пунктом 2 статьи 142 закона о банкротстве. Кроме того, мобилизованный гражданин может доверить ведение дел представителю на основании главы 10 Гражданского кодекса.

Представителем может быть как профессиональный юрист, так и любой родственник, близкий человек и т. д. Высшее юридическое образование для представителя в деле о банкротстве не требуется (обзор судебной практики Верховного Суда № 1 за 2020 год).

7. Что делать мобилизованному арбитражному управляющему в отношении должника в деле о банкротстве

Документ: письмо ФНС от 28.09.2022 N АБ-4-19/12835@.

Можно самостоятельно подать в арбитражный суд заявление об освобождении от исполнения возложенных обязанностей в деле о банкротстве. Основание — с пунктом 1 статьи 20.3 закона о банкротстве.

Если управляющий не смог направить данное ходатайство самостоятельно, то его подает саморегулируемая организация на основании пункта 2 статьи 20.5 Закона о банкротстве.

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