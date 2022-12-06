Пять причин, почему выгодно работать с исполнителями из стран СНГ и из-за рубежа

Причина № 1: это дешевле
Вообще главный плюс работы с фрилансом – это неограниченный выбор локации исполнителя. Начиная от своего города и заканчивая другим концом света. Нанимать исполнителей из-за границы можно тоже абсолютно легально.
А еще очень часто исполнители из стран СНГ обходятся бизнесу дешевле, чем исполнители из России.
Вот, например, анкета программиста php с сайта FL.ru из России.
И из Армении.
Это первые исполнители, которые вышли по запросу «программист php».
«Дешевизну» иностранных исполнителей подтверждает также сайт glassdoor.com.
По данным этого сайта, дизайнер из России стоит примерно 80 000 – 199 000 рублей в месяц, а в Азербайджане – от 35 000 рублей. Это касается и других профессий – копирайтеров, разработчиков, SMM-менеджеров и т. д.
Причина № 2: исполнители из СНГ стоят дешево, при этом хорошо знают русский язык
Если исполнитель не знает русского языка, то экономии не получится – придется тратиться на переводчика. С таким же успехом можно нанять исполнителя из России.
А вот жители СНГ прекрасно владеют русским языком. Например, в Беларуси русский язык знает 97,89% населения, в Приднестровье – 94,3%, а в Казахстане – 84,38%.
К слову, помимо русского такие исполнители хорошо владеют и родным языком. Поэтому, если вам нужен текст на казахском, вы просто можете привлечь копирайтера из Казахстана.
Причина № 3: они понимают внутренний рынок
Например, если бизнес расширяется и выходит на рынок Армении, то местные исполнители – это то, что вам нужно. Они знают особенности менталитета, модные тенденции, триггеры и другие тонкости внутреннего рынка.
При запуске контекстной рекламы на СНГ такие специалисты могут подобрать семантическое ядро и сделают рекламу по-настоящему рабочей, так как знают язык и менталитет местных жителей.
Причина № 4: таких исполнителей легко найти на любой бирже
Фрилансеры из-за границы размещают свои резюме на русскоязычных платформах и биржах фриланса.
Например:
- FL.ru;
- weblancer.net
- freelancejob.ru;
- work-zilla.com;
- Kwork.ru.
- freelance.ru;
- Freelancehunt.ru;
- Weblancer.net;
- Youdo.com.
На многих сайтах можно использовать фильтр и искать исполнителей из той страны, которая вас интересует.
Причина № 5: работника не нужно оформлять в штат
О преимуществах фрилансеров мы уже говорили в начале статьи. К плюсам можно отнести такие факторы:
- работодатель экономит на аренде офиса, коммунальных платежах, мебели и технике;
- возможна оплата частями по факту выполненной работы;
- есть возможность отказаться от одного исполнителя, заменить его другим или разделить крупный проект между несколькими исполнителями;
- экономия на гонорарах, так как фрилансер, как правило, обходится дешевле, чем штатный сотрудник с тем же пулом задач;
- экономия на оплате – исключены отчисления на отпускные, больничные листы и другие социальные гарантии.
В случае с фрилансерами из-за границы все эти преимущества тоже в силе. С такими сотрудниками можно работать без оформления в штат, выплат налогов и страховых взносов. Можно работать по договору ГПХ или даже без него.
Но что делать с выплатами и закрывающими документами?
С помощью сервиса для работы и расчетов с внештатными исполнителями MadeTask можно решить сразу несколько проблем.
1. Делать выплаты в большинство стран мира
Из-за ограничений перевод на карту исполнителя уже почти невозможен. Остается два варианта – криптовалюта или специальные сервисы. Через сервис переводить деньги можно почти в любую точку мира и моментально выводить на карту в местной валюте.
2. Решить вопрос с закрывающими документами
Можно работать даже с физлицами, без самозанятости и договора ГПХ. Сервис предоставляет все закрывающие документы – для вас это будет выглядеть как акты обычных аутсорсинговых услуг.
3. Сократить финансовые издержки
Экономия до 25% относительно оформления по классическому договору ГПХ. Это абсолютно законно, что подтверждается письмом Минфина № 03-04-06/53027.
Итог
Работать с исполнителями из-за границы несложно и даже выгодно. Если нанимать фрилансеров из СНГ, можно не переживать за языковой барьер. А если вам нужны тексты на иностранном – нет ничего лучше, чем воспользоваться услугами носителя языка.
Да и сложностей с выплатами нет, если пользоваться специальным сервисом.