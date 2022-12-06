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Пять причин, почему выгодно работать с исполнителями из стран СНГ и из-за рубежа

Языковой барьер, сложности в переводе денег и в поиске исполнителя – вот основные причины, почему российские работодатели боятся нанимать фрилансеров из-за границы или стран СНГ. Но мы считаем, что нанимать иностранных исполнителей не только не страшно, но и выгодно. И на это у нас есть пять причин.

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Пять причин, почему выгодно работать с исполнителями из стран СНГ и из-за рубежа
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Причина № 1: это дешевле

Вообще главный плюс работы с фрилансом – это неограниченный выбор локации исполнителя. Начиная от своего города и заканчивая другим концом света. Нанимать исполнителей из-за границы можно тоже абсолютно легально.

А еще очень часто исполнители из стран СНГ обходятся бизнесу дешевле, чем исполнители из России.

Вот, например, анкета программиста php с сайта FL.ru из России.

И из Армении.

Это первые исполнители, которые вышли по запросу «программист php».

«Дешевизну» иностранных исполнителей подтверждает также сайт glassdoor.com.

По данным этого сайта, дизайнер из России стоит примерно 80 000 – 199 000 рублей в месяц, а в Азербайджане – от 35 000 рублей. Это касается и других профессий – копирайтеров, разработчиков, SMM-менеджеров и т. д.

Причина № 2: исполнители из СНГ стоят дешево, при этом хорошо знают русский язык

Если исполнитель не знает русского языка, то экономии не получится – придется тратиться на переводчика. С таким же успехом можно нанять исполнителя из России.

А вот жители СНГ прекрасно владеют русским языком. Например, в Беларуси русский язык знает 97,89% населения, в Приднестровье – 94,3%, а в Казахстане – 84,38%.

К слову, помимо русского такие исполнители хорошо владеют и родным языком. Поэтому, если вам нужен текст на казахском, вы просто можете привлечь копирайтера из Казахстана.

Причина № 3: они понимают внутренний рынок

Например, если бизнес расширяется и выходит на рынок Армении, то местные исполнители – это то, что вам нужно. Они знают особенности менталитета, модные тенденции, триггеры и другие тонкости внутреннего рынка.

При запуске контекстной рекламы на СНГ такие специалисты могут подобрать семантическое ядро и сделают рекламу по-настоящему рабочей, так как знают язык и менталитет местных жителей.

Причина № 4: таких исполнителей легко найти на любой бирже

Фрилансеры из-за границы размещают свои резюме на русскоязычных платформах и биржах фриланса.

Например:

  • FL.ru;
  • weblancer.net
  • freelancejob.ru;
  • work-zilla.com;
  • Kwork.ru.
  • freelance.ru;
  • Freelancehunt.ru;
  • Weblancer.net;
  • Youdo.com.

На многих сайтах можно использовать фильтр и искать исполнителей из той страны, которая вас интересует.

Причина № 5: работника не нужно оформлять в штат

О преимуществах фрилансеров мы уже говорили в начале статьи. К плюсам можно отнести такие факторы:

  • работодатель экономит на аренде офиса, коммунальных платежах, мебели и технике;
  • возможна оплата частями по факту выполненной работы;
  • есть возможность отказаться от одного исполнителя, заменить его другим или разделить крупный проект между несколькими исполнителями;
  • экономия на гонорарах, так как фрилансер, как правило, обходится дешевле, чем штатный сотрудник с тем же пулом задач;
  • экономия на оплате – исключены отчисления на отпускные, больничные листы и другие социальные гарантии.

В случае с фрилансерами из-за границы все эти преимущества тоже в силе. С такими сотрудниками можно работать без оформления в штат, выплат налогов и страховых взносов. Можно работать по договору ГПХ или даже без него.

Но что делать с выплатами и закрывающими документами?

С помощью сервиса для работы и расчетов с внештатными исполнителями MadeTask можно решить сразу несколько проблем.

1. Делать выплаты в большинство стран мира

Из-за ограничений перевод на карту исполнителя уже почти невозможен. Остается два варианта – криптовалюта или специальные сервисы. Через сервис переводить деньги можно почти в любую точку мира и моментально выводить на карту в местной валюте.

2. Решить вопрос с закрывающими документами

Можно работать даже с физлицами, без самозанятости и договора ГПХ. Сервис предоставляет все закрывающие документы – для вас это будет выглядеть как акты обычных аутсорсинговых услуг.

3. Сократить финансовые издержки

Экономия до 25% относительно оформления по классическому договору ГПХ. Это абсолютно законно, что подтверждается письмом Минфина № 03-04-06/53027.

Итог

Работать с исполнителями из-за границы несложно и даже выгодно. Если нанимать фрилансеров из СНГ, можно не переживать за языковой барьер. А если вам нужны тексты на иностранном – нет ничего лучше, чем воспользоваться услугами носителя языка.

﻿Да и сложностей с выплатами нет, если пользоваться специальным сервисом.

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