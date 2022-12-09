Массовые выплаты фрилансерам через единый сервис: как это работает

При этом многие вопросы остаются открытыми: как проводить массовые выплаты фрилансерам, можно ли перевести оплату на карту, нужны ли закрывающие документы и т. д.

В статье отвечаем на эти и другие вопросы.

Способы оплаты фрилансерам

Есть несколько способов оплаты услуг фрилансеров.

Перевод на банковскую карту

С карты на карту, через отделение банка, интернет-банк или электронные деньги. Это самый популярный способ. При этом обязательно нужно указывать назначение платежа и оформлять закрывающие документы.

Банковский перевод

Для этого способа нужен лицевой счет «до востребования» и, опять же, закрывающие документы. Но в таком случае перевод поступит только через несколько суток.

Специальные сервисы

Сервисы выплаты внештатным сотрудникам. Они позволяют заказчикам оплачивать работу удаленным сотрудникам, делать массовые выплаты фрилансерам по всему миру.

Об этом способе расскажем подробнее чуть позже.

Всегда ли нужно оформлять закрывающие документы

При сотрудничестве с физлицами нужно учесть много моментов.

Например, по закону расчетный счет предпринимателя можно использовать только для операций, напрямую связанных с его деятельностью. То есть у вас должно быть законное основание на перевод.

Для этого и существуют закрывающие документы:

договор или счет;

товарный чек или накладная.

На всех документах должны стоять печати и подписи заказчика и исполнителя.

Как делать выплаты фрилансерам быстро, удобно, экономно

Но можно все сделать проще.

На помощь приходят специальные сервисы, о которых мы обещали вам рассказать. Они позволяют рассчитываться с фрилансерами, избегая финансовых издержек и проблем с документами.

MadeTask – сервис для расчетов с внештатными исполнителями. На замену переводов на карту, банковских переводов или других способов этот сервис предлагает:

Массовые выплаты фрилансерам через сервис – вы можете оплачивать услуги целой команды фрилансеров.

Прилагаются закрывающие документы – вам не придется заполнять их самостоятельно и отправлять исполнителям.

Сократить финансовые издержки – можно сэкономить до 25%.

Так как вопрос денег – самый интересный, предлагаем наглядный пример.

Например, вам нужно внести оплату 100 000 ₽. Вот такая картина получается при разных вариантах сотрудничества:

Сервис MadeTask работает с НДС, но при этом вы можете принять его к вычету, поэтому в таблице мы его не учитывали. Сумма 109 000 ₽ указана с максимальным размером комиссии сервиса – 9%, которая может быть понижена до 4%, если заказчик будет проводить операции на большие ежемесячные суммы.

Разница очевидна.

Сервис помогает сэкономить до 25% на оплате внештатных исполнителей относительно классического оформления по договору ГПХ. Причем, абсолютно законно – это, в частности, подтверждается письмом Минфина.

Математика здесь простая: когда компания сама оформляет сотрудника по ГПХ или в штат, работодатель платит налог от 13% и страховые взносы. При работе с MadeTask – оплачивает только работу сервиса и вознаграждение исполнителя. А все взаимоотношения с внештатным исполнителем заказчика MadeTask берет на себя.

Работать можно даже с физлицами без статуса самозанятого, при этом все закрывающие документы вы получаете от MadeTask как при классическом аутсорсинге.

Как работать с сервисом

Здесь все просто:

Заказчик регистрируется в системе. Поручить это можно одному человеку. Исполнитель получает приглашение для регистрации. У каждого исполнителя есть личный кабинет, через который он получает задачи. После того как задача выполнена, исполнитель прикрепляет файл, сдает работу и может выводить деньги. Деньги на счет приходят моментально. Акты можно получать в специальном разделе ежемесячно, оригиналы отправляются через систему электронного документооборота.

Для исполнителя это все бесплатно.

Благодаря MadeTask исполнители по всему миру могут получать оплату от заказчиков быстро и без рисков. Заказчики при этом экономят и решают все вопросы с закрывающими документами автоматически.