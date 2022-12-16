Как заработать на партнерской программе сервиса выплат фрилансерам

Что такое партнерская программа и как она работает
Партнерская программа – это вид сотрудничества между продавцом и компанией/физлицом при продаже товара или услуг. Пользователь рекомендует продукт и получает за это процент.
Эту систему сотрудничества активно используют крупные магазины и бренды. Например, AliExpress, Яндекс Маркет, Перекресток, Lamoda, М.Видео и т. д.
Обычно для участия в партнерской программе человек регистрируется в системе и получает специальную ссылку, которую принято называть «реферальной». В нее вшит идентификатор, по которому можно понять, какой из партнеров порекомендовал магазин или продукт.
А дальше все происходит так:
- Покупатель переходит по ссылке и совершает по ней покупку.
- По индикатору определяется, кто порекомендовал продукт.
- Партнер получает комиссионные.
Для компаний партнерская программа – это способ сэкономить на маркетинге, а для партнеров – вид пассивного дохода.
Какую партнерскую программу предлагает MadeTask
MadeTask – это сервис для работы и расчетов с внештатными исполнителями. Мы помогаем бизнесу выплачивать вознаграждение в большинство стран мира на карту в местной валюте. А также:
- Экономить на операционных издержках
- Собирать всех исполнителей в одном удобном сервисе
- Получать пакет закрывающих документов для бизнеса одним кликом
Любой клиент сервиса может стать нашим партнером и получать процент за каждого приведенного клиента.
Для этого нужно заполнить форму, в которой вы порекомендуете заказчика, которому может быть полезен наш сервис.
Кому подходит партнерская программа
- HR-консалтингу;
- юридическому консалтингу;
- бухгалтерскому консалтингу;
- фрилансерам.
Консалтинг может рассказывать своим компаниям об удобном способе работы с фрилансерами, показывать свою экспертность и заодно зарабатывать.
На фрилансерах остановимся подробнее
Все внештатные исполнители, особенно те, которые работают удаленно из других стран, сталкиваются с проблемой получения выплат от заказчиков за границей. Таким образом, они могут порекомендовать нас своему заказчику, получить деньги через MadeTask и еще комиссию за приведенного клиента.
Помимо этого, если их заказчик начнет расплачиваться с другими внештатными исполнителями, за их выплаты партнер также получит комиссию.
Подробнее о партнерской программе MadeTask можно почитать на странице официального сайта сервиса.
Сколько можно заработать:
Эта комиссия устанавливается на первые 6 месяцев сотрудничества. Далее за каждого клиента партнер получает 0,01% независимо от его оборота в течение всего срока обслуживания заказчика.
Вы можете привести любое количество компаний и увеличивать свой заработок.
Сервис MadeTask открыт ко всему новому, мы можем рассмотреть сотрудничество на индивидуальных условиях, для этого напишите нам в Telegram и мы обсудим условия.
Регистрируйтесь в партнерской программе MadeTask и начните зарабатывать прямо сейчас.