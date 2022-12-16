Как заработать на партнерской программе сервиса выплат фрилансерам

Что такое партнерская программа и как она работает

Партнерская программа – это вид сотрудничества между продавцом и компанией/физлицом при продаже товара или услуг. Пользователь рекомендует продукт и получает за это процент.

Эту систему сотрудничества активно используют крупные магазины и бренды. Например, AliExpress, Яндекс Маркет, Перекресток, Lamoda, М.Видео и т. д.

Обычно для участия в партнерской программе человек регистрируется в системе и получает специальную ссылку, которую принято называть «реферальной». В нее вшит идентификатор, по которому можно понять, какой из партнеров порекомендовал магазин или продукт.

А дальше все происходит так:

Покупатель переходит по ссылке и совершает по ней покупку.

По индикатору определяется, кто порекомендовал продукт.

Партнер получает комиссионные.

Для компаний партнерская программа – это способ сэкономить на маркетинге, а для партнеров – вид пассивного дохода.

Какую партнерскую программу предлагает MadeTask

MadeTask – это сервис для работы и расчетов с внештатными исполнителями. Мы помогаем бизнесу выплачивать вознаграждение в большинство стран мира на карту в местной валюте. А также:

Экономить на операционных издержках

Собирать всех исполнителей в одном удобном сервисе

Получать пакет закрывающих документов для бизнеса одним кликом

Любой клиент сервиса может стать нашим партнером и получать процент за каждого приведенного клиента.

Для этого нужно заполнить форму, в которой вы порекомендуете заказчика, которому может быть полезен наш сервис.

Кому подходит партнерская программа

HR-консалтингу;

юридическому консалтингу;

бухгалтерскому консалтингу;

фрилансерам.

Консалтинг может рассказывать своим компаниям об удобном способе работы с фрилансерами, показывать свою экспертность и заодно зарабатывать.

На фрилансерах остановимся подробнее

Все внештатные исполнители, особенно те, которые работают удаленно из других стран, сталкиваются с проблемой получения выплат от заказчиков за границей. Таким образом, они могут порекомендовать нас своему заказчику, получить деньги через MadeTask и еще комиссию за приведенного клиента.

Помимо этого, если их заказчик начнет расплачиваться с другими внештатными исполнителями, за их выплаты партнер также получит комиссию.

Подробнее о партнерской программе MadeTask можно почитать на странице официального сайта сервиса.

Сколько можно заработать:

Эта комиссия устанавливается на первые 6 месяцев сотрудничества. Далее за каждого клиента партнер получает 0,01% независимо от его оборота в течение всего срока обслуживания заказчика.

Вы можете привести любое количество компаний и увеличивать свой заработок.

Сервис MadeTask открыт ко всему новому, мы можем рассмотреть сотрудничество на индивидуальных условиях, для этого напишите нам в Telegram и мы обсудим условия.

Регистрируйтесь в партнерской программе MadeTask и начните зарабатывать прямо сейчас.