Передача авторских прав: как получить исключительные права на работу фрилансера

Расскажем, что из себя представляют авторские права и как их получить.

Интеллектуальные права на работу фрилансера

Любой результат умственной работы фрилансера, будь то статья, стих музыкальное произведение, программа или логотип – это его интеллектуальная собственность.

Результаты интеллектуальной деятельности охраняются законом и на них распространяются авторские права.

Авторское право – один из видов интеллектуальных прав, возникающий в результате создания произведения науки, литературы или искусства (п. 1 ст. 1255 ГК).

Авторское право включает в себя:

Исключительное право на произведение.

Исключительное право – основное имущественное право исполнителя на результат его интеллектуальной деятельности. Данное право дает возможность тому, кто им обладает (правообладателю) распоряжаться объектом по своему усмотрению. Автор может передать исключительное право на результат своей деятельности другому лицу (заказчику) полностью или частично.

Право авторства.

Автором работы (иного результата интеллектуальной деятельности) является лицо ее создавшее и неважно, под чьим псевдонимом она опубликована.

Право автора на имя.

Позволяет автору использовать или разрешать использовать свою работу под своим именем, псевдонимом или вообще анонимно.

Право на неприкосновенность произведения.

Это право представляет собой невозможность внесения изменений в произведение без согласия автора.

Право на обнародование.

Автору предоставляется право размещения в общем доступе своего произведения или предоставление этого права иным лицам.

Существуют и иные авторские права, но отдельно на них останавливаться не будем.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности можно передать другому лицу (правообладателю), и он сможет распоряжаться этим произведением по своему усмотрению.

Право авторства, право на имя, неприкосновенность произведения и на обнародование являются личными неимущественными правами и отказаться от них нельзя. Они принадлежат автору всегда, даже если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности были переданы другому лицу.

К объектам авторских прав относятся произведения литературы, искусства и науки, независимо от способа их выражения. Подробно на перечне объектов авторских прав останавливаться не будем, он приведен в п. 1 ст. 1259 ГК.

Можно сделать вывод: чтобы распоряжаться в полной мере результатом работы фрилансера, нужно получить на эту работу исключительные интеллектуальные права.

Рассмотрим подробнее, как происходит передача объектов авторского права.

Передача авторских прав: виды договоров

Ошибочным является мнение, что оплачивая исполнителю ту или иную услугу без заключения договора, к заказчику автоматически переходит исключительное право на нее.

Без надлежащим образом оформленного договора защитить свои права и доказать, что объект интеллектуальной собственности принадлежит именно вам, будет невозможно. Поэтому к подготовке договора нужно отнестись внимательно.

Рассмотрим подробнее, какие виды договоров чаще всего заключаются с внешними исполнителями и каким из них оформляется передача авторских прав

Виды договоров с внешними исполнителями

Отношения между внешними исполнителями оформляются в большинстве своем путем заключения следующих договоров:

Оказания услуг.

Этот договор заключается, когда важен сам процесс оказания услуги.

Например, таким договором можно оформить отношения между редактором, менеджером, маркетологом. Порядок и особенности заключения договора оказания услуг регулируются положениями главы 39 ГК.

Подряда.

По договору подряда подрядчик обязуется выполнить по поручению заказчика определенную работу и сдать ее результат, получив за это соответствующую оплату. Самый популярный пример указанного договора – строительный подряд.

Авторского заказа.

Предметом указанного договора является не конкретная услуга или процесс работы, а результат интеллектуальной деятельности – произведение науки, литературы или искусства (п. 1 ст. 1288 ГК).

Если вашей целью является получение от исполнителя результата интеллектуальной деятельности, то оптимальным будет заключение именно договора авторского заказа.

Сервис MadeTask снимет ваши заботы по расчетам, оформлению документов с фрилансерами и передачей авторских прав.

В оферты сервиса включены необходимые пункты, которые указывают, что передача прав происходит при подписании актов. Вы получите авторские права в один клик вместе с закрывающими документами.

Договор авторского заказа

Этот документ заключается в случае, когда необходимо привлечь исполнителя для:

подготовки статей, обзоров и иных текстовых материалов;

написания стихов или песен;

создания логотипов, фотообзоров и т. д.

Порядок и особенности заключения указанного договора регламентируются ст. 1288 ГК.

Форма заключения договора – простая письменная. Нотариального заверения и регистрации указанный договор не требует.

В договоре необходимо отразить следующие обязательные условия:

Предмет договора – конечный результат, который должен быть создан.

В договоре не обязательно подробно прописывать все характеристики произведения. Можно ограничиться общими требованиями, а более подробно все расписать в техническом задании.

Передача исключительного права заказчику.

Передать исключительное право можно полностью или частично. Если право передается полностью, то к договору применяются положения ГК о договоре об отчуждении исключительного права. Если передача исключительного права происходит с условиями, то к договору применяются положения о лицензионном договоре.

Срок исполнения договора.

В договоре необходимо прописать сроки выполнения работы. Законом также предусмотрена возможность предоставления исполнителю резервного срока, если он не успел закончить работу по уважительным причинам.

Продолжительность резервного срока составляет ¼ часть срока (если более длительный срок не прописан в договоре). К срокам исполнения договора следует отнестись с пониманием, так как результат работы исполнителя это творческий, а не механический процесс. Если автор не уложится в срок, заказчик может отказаться от договора в одностороннем порядке.

Оплата работы.

В документе нужно также прописать вознаграждение автора. Это может быть единовременная выплата (при полном отчуждении исключительного права на сданный заказчику результат работы), так как периодические платежи за использование произведения при определенных условиях.

Кроме указанных выше условий в договоре нужно подробно расписать:

порядок и условия его расторжения (в том числе и в одностороннем порядке);

особенности урегулирования споров в досудебном и судебном порядке;

условия приема готовой работы,

желательно приложить формы технического задания и закрывающих документов.

С сервисом MadeTask вам не нужно думать над разработкой специального договора с внешними исполнителями. Передача авторских прав и получение закрывающих документов происходит в один клик.