Платёжные системы для онлайн-бизнеса: на что обратить внимание

Такая тема не приходила мне даже в голову, но вчера послушала интересный вебинар у маркетолога и решила с вами поделиться.

Кому это надо? Всем, кто торгует через интернет неважно, чем.

Что для этого нужно? Зарегистрировать бизнес, в первую очередь. Затем подключить онлайн-кассу и выбрать платёжную систему. Всего три действия. Все это делается при желании удаленно.

Почему важно выбрать платёжную систему внимательно?

Комиссии за эйквайринг (онлайн-кассу) и ПС — не одно и то же . Везде свои. И тут масса подводных камней. Что снимают с вас, что с клиента. Зависимость комиссии от сумм платежей. Какие комиссии для клиентов из-за рубежа. ПС должна быть выгодна и для вас, и для клиента;

. Везде свои. И тут масса подводных камней. Что снимают с вас, что с клиента. Зависимость комиссии от сумм платежей. Какие комиссии для клиентов из-за рубежа. ПС должна быть выгодна и для вас, и для клиента; не все ПС хорошо интегрируются с конструкторами для сайтов в российской версии ;

; есть различные условия по возвратам средств . Бывает, что клиент хочет вернуть деньги. И тогда вы можете «попасть» на дополнительные комиссии;

. Бывает, что клиент хочет вернуть деньги. И тогда вы можете «попасть» на дополнительные комиссии; не все ПС адаптированы к приёму средств со всех платёжных карт. Есть Visa и Masretcard, есть Мир, есть различные банки и нужно позаботиться, чтобы всем клиентам расплачиваться было легко и удобно.

Что происходит, если у вас на сайте нельзя расплатиться онлайн (при условии, что ваш продукт можно купить «здесь» и «сейчас»)? До 70% клиентов уходит (по версии маркетологов).

Причём крайне желательно иметь минимум 2 варианта оплаты (банковская карта и электронный кошелёк, например). Так как выше шанс закрыть больше сделок. Ведь у кого что в наличии.

Например, вот вам три варианта аудитории:

фрилансеры, которые зарабатывают в интернете, получают оплату на Яндекс.Кошелёк, и с него же тратят деньги в интернете же. Обналичивать их не выгодно;

обычные работники коммерческой организации, которые получают зарплату на карту банка;

работники бюджетных учреждений, которые получают зарплату на карту МИР.

Ну вот вкратце. Дайте знак в комментариях, интересны ли в моем блоге такие смежные темы? И раскрыта ли данная тема?