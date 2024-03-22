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Организации и ИП на УСН 2024: как работать по-новому

С 2024 года в налоговом законодательстве заработало много поправок, часть их касается упрощенной системы налогообложения. Рассказываем, о чем нужно знать упрощенцам.
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Организации и ИП на УСН 2024: как работать по-новому
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Право применять УСН расширили

Возможность применять упрощенный спецрежим получили:

  • инвестиционные советники, которые не являются кредитными организациями и занимаются исключительно инвестиционным консультированием (закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ);

  • производители сахаросодержащих напитков (закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ).

Изменения в НК вступили в силу в середине 2023 года.

Напомним, что с 2023 года из числа упрощенцев исключили производителей ювелирки и других изделий из драгметаллов, а также продавцов этой продукции.

Доходные лимиты проиндексировали

НК ограничивает размер доходов, которые учитываются при переходе на УСН и в процессе работы на упрощенке. Установленные лимиты индексируются на коэффициент-дефлятор, который меняется ежегодно. В 2024 году он равен 1,329 (приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730).

В 2024 году нужно ориентироваться на следующие лимиты с учетом индексации:

Лимит при УСН

Размер, млн руб.

Размер после индексации, млн руб.

Для перехода организаций на упрощенку с начала 2024 года

112,5 — по итогам 9 месяцев года перед переходом на УСН

149,51 (112,5 х 1,329)

Для работы по общим ставкам 6% (УСН «доходы») или 15% (УСН «доходы минус расходы»), либо по ставкам, установленным в регионе

150,0 — с начала года

199,35 (150 х 1,329)

После превышения этой суммы дохода применяются повышенные ставки

Для работы по повышенным ставкам 8% (УСН «доходы») или 20% (УСН «доходы минус расходы»)

200,0 — с начала года

265,8 (200 Х 1,329)

Если доход будет выше, ИП или компания потеряет право на упрощенку с начала квартала, в котором это произошло

Когда проверяете, не превысил ли доход лимит, наряду с поступлениями от реализации учитывайте и внереализационные доходы. ИП, которые совмещают УСН с патентом, учитывают суммы поступлений по двум режимам вместе.

Остальные лимиты, превысив которые можно «слететь» с упрощенки, остались прежними:

  • 150 млн руб. — стоимость основных средств (остаточная);

  • 130 человек — среднесписочная численность персонала, при численности от 101 до 130 человек применяются повышенные ставки УСН 8% или 20%.

КУДиР заполняется по новой форме

С 1 января 2024 года заполнять КУДиР упрощенцы должны по новой форме. Ее утвердил приказ ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816. Теперь в ней всего четыре раздела.

Что изменилось в КУДиР для упрощенки:

  • На титульном листе больше не нужно указывать адрес ИП или компании.

  • В разделе II помимо затрат на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств теперь отражают еще и расходы на их достройку, дооборудование, модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение.

  • Убрали прежний раздел IV, где отражали суммы страховых взносов и других выплат, на которые можно уменьшить налог при УСН «доходы». Эти сведения больше не нужно показывать в КУДиР.

  • Раздел V о торговом сборе, который уменьшает «упрощенный» налог, стал разделом IV.

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Новая форма «упрощенной» декларации

Последнюю редакцию декларации по УСН приняли еще в 2022 году, но применять ее начали только сейчас — с отчетности за 2023 год. Используйте форму из приказа ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958 в редакции от 01.11.2022.

Изменения коснулись штрих-кодов на страницах, сроков уплаты «упрощенного» налога и авансов по нему.

Определено, по какой ставке платить налог при переезде в другой регион

С начала 2024 года в НК закрепили порядок уплаты налога при переезде упрощенца в другой субъект РФ и смене ИФНС (п. 2 ст. 346.21 НК):

  • Если бизнес переехал в другой регион, рассчитывайте налог по ставке, которая действуюет по новому месту нахождения фирмы или месту жительства ИП.

  • Новая ставка применяется с начала налогового периода, даже если упрощенец переехал и зарегистрировался в новой ИФНС в середине или в конце года.

  • Авансы, которые перечислили до переезда, учитывайте при расчете.

Такие правила действовали и ранее, но они не были прописаны в Налоговом кодексе, а следовали из разъяснений Минфина и ФНС (например, письмо ФНС от 09.06.2023 № СД-4-3/7372).

Также, по новому месту подаются декларации и уведомления по авансам на УСН.

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Отрицательные суммы можно включать в уведомления

За каждый отчетный период упрощенцы подают уведомления об исчисленных авансовых платежах, а декларацию сдают только за год.

Когда сумма авансового платежа за полугодие или 9 месяцев исчислена в меньшем размере, чем в предыдущем отчетном периоде, ее нужно уменьшить и на ЕНС (едином налоговом счете).

Для этого упрощенцам с 1 октября 2023 года разрешили отражать в уведомлении сумму со знаком «минус» в размере разницы. При этом аванс к уменьшению не должен быть больше, чем все ранее начисленные авансы к уплате (п. 9 ст. 158 НК, письмо ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716).

Для наглядности покажем на примере:

Отчетный период

Сумма аванса (нарастающим итогом), руб.

Сумма, отражаемая в уведомлении (строка 4), руб.

I квартал

1 000

1 000

Полугодие

2 500

1 500 (2 500 – 1 000)

9 месяцев

2 000

- 500 (2 000 – 2 500)

Налоговые каникулы по УСН действуют последний год

Регионы вправе устанавливать у себя «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП, которые выбрали упрощенку (п. 4 ст. 346.20 НК).

Они рассчитывают налог по нулевой ставке и не платят минимальный налог 1% два налоговых периода подряд с момента регистрации. Каникулы актуальны для ИП, чей бизнес связан с производством, наукой, социальной сферой, предоставлением временного жилья и бытовыми услугами, доходы от которого занимают минимум 70% в общем объеме выручки. Более конкретные условия устанавливают региональные законы.

Сейчас налоговыми каникулами могут воспользоваться ИП, которые зарегистрировались в 2023 и 2024 годах. Но 31 декабря 2024 года — последний день действия этой льготы. Продлят ли действие нулевой ставки на 2025 год и далее, пока неизвестно.

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