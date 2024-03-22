Организации и ИП на УСН 2024: как работать по-новому

Право применять УСН расширили
Возможность применять упрощенный спецрежим получили:
инвестиционные советники, которые не являются кредитными организациями и занимаются исключительно инвестиционным консультированием (закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ);
производители сахаросодержащих напитков (закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ).
Изменения в НК вступили в силу в середине 2023 года.
Напомним, что с 2023 года из числа упрощенцев исключили производителей ювелирки и других изделий из драгметаллов, а также продавцов этой продукции.
Доходные лимиты проиндексировали
НК ограничивает размер доходов, которые учитываются при переходе на УСН и в процессе работы на упрощенке. Установленные лимиты индексируются на коэффициент-дефлятор, который меняется ежегодно. В 2024 году он равен 1,329 (приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 № 730).
В 2024 году нужно ориентироваться на следующие лимиты с учетом индексации:
Лимит при УСН
Размер, млн руб.
Размер после индексации, млн руб.
Для перехода организаций на упрощенку с начала 2024 года
112,5 — по итогам 9 месяцев года перед переходом на УСН
149,51 (112,5 х 1,329)
Для работы по общим ставкам 6% (УСН «доходы») или 15% (УСН «доходы минус расходы»), либо по ставкам, установленным в регионе
150,0 — с начала года
199,35 (150 х 1,329)
После превышения этой суммы дохода применяются повышенные ставки
Для работы по повышенным ставкам 8% (УСН «доходы») или 20% (УСН «доходы минус расходы»)
200,0 — с начала года
265,8 (200 Х 1,329)
Если доход будет выше, ИП или компания потеряет право на упрощенку с начала квартала, в котором это произошло
Когда проверяете, не превысил ли доход лимит, наряду с поступлениями от реализации учитывайте и внереализационные доходы. ИП, которые совмещают УСН с патентом, учитывают суммы поступлений по двум режимам вместе.
Остальные лимиты, превысив которые можно «слететь» с упрощенки, остались прежними:
150 млн руб. — стоимость основных средств (остаточная);
130 человек — среднесписочная численность персонала, при численности от 101 до 130 человек применяются повышенные ставки УСН 8% или 20%.
КУДиР заполняется по новой форме
С 1 января 2024 года заполнять КУДиР упрощенцы должны по новой форме. Ее утвердил приказ ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816. Теперь в ней всего четыре раздела.
Что изменилось в КУДиР для упрощенки:
На титульном листе больше не нужно указывать адрес ИП или компании.
В разделе II помимо затрат на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств теперь отражают еще и расходы на их достройку, дооборудование, модернизацию, реконструкцию и техническое перевооружение.
Убрали прежний раздел IV, где отражали суммы страховых взносов и других выплат, на которые можно уменьшить налог при УСН «доходы». Эти сведения больше не нужно показывать в КУДиР.
Раздел V о торговом сборе, который уменьшает «упрощенный» налог, стал разделом IV.
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Новая форма «упрощенной» декларации
Последнюю редакцию декларации по УСН приняли еще в 2022 году, но применять ее начали только сейчас — с отчетности за 2023 год. Используйте форму из приказа ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958 в редакции от 01.11.2022.
Изменения коснулись штрих-кодов на страницах, сроков уплаты «упрощенного» налога и авансов по нему.
Определено, по какой ставке платить налог при переезде в другой регион
С начала 2024 года в НК закрепили порядок уплаты налога при переезде упрощенца в другой субъект РФ и смене ИФНС (п. 2 ст. 346.21 НК):
Если бизнес переехал в другой регион, рассчитывайте налог по ставке, которая действуюет по новому месту нахождения фирмы или месту жительства ИП.
Новая ставка применяется с начала налогового периода, даже если упрощенец переехал и зарегистрировался в новой ИФНС в середине или в конце года.
Авансы, которые перечислили до переезда, учитывайте при расчете.
Такие правила действовали и ранее, но они не были прописаны в Налоговом кодексе, а следовали из разъяснений Минфина и ФНС (например, письмо ФНС от 09.06.2023 № СД-4-3/7372).
Также, по новому месту подаются декларации и уведомления по авансам на УСН.
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Отрицательные суммы можно включать в уведомления
За каждый отчетный период упрощенцы подают уведомления об исчисленных авансовых платежах, а декларацию сдают только за год.
Когда сумма авансового платежа за полугодие или 9 месяцев исчислена в меньшем размере, чем в предыдущем отчетном периоде, ее нужно уменьшить и на ЕНС (едином налоговом счете).
Для этого упрощенцам с 1 октября 2023 года разрешили отражать в уведомлении сумму со знаком «минус» в размере разницы. При этом аванс к уменьшению не должен быть больше, чем все ранее начисленные авансы к уплате (п. 9 ст. 158 НК, письмо ФНС от 10.07.2023 № СД-4-3/8716).
Для наглядности покажем на примере:
Отчетный период
Сумма аванса (нарастающим итогом), руб.
Сумма, отражаемая в уведомлении (строка 4), руб.
I квартал
1 000
1 000
Полугодие
2 500
1 500 (2 500 – 1 000)
9 месяцев
2 000
- 500 (2 000 – 2 500)
Налоговые каникулы по УСН действуют последний год
Регионы вправе устанавливать у себя «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных ИП, которые выбрали упрощенку (п. 4 ст. 346.20 НК).
Они рассчитывают налог по нулевой ставке и не платят минимальный налог 1% два налоговых периода подряд с момента регистрации. Каникулы актуальны для ИП, чей бизнес связан с производством, наукой, социальной сферой, предоставлением временного жилья и бытовыми услугами, доходы от которого занимают минимум 70% в общем объеме выручки. Более конкретные условия устанавливают региональные законы.
Сейчас налоговыми каникулами могут воспользоваться ИП, которые зарегистрировались в 2023 и 2024 годах. Но 31 декабря 2024 года — последний день действия этой льготы. Продлят ли действие нулевой ставки на 2025 год и далее, пока неизвестно.
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