Как легально сдать квартиру иностранцу

Отметим, что с июля 2018 года ответственность за регистрацию иностранцев ложится на плечи принимающей стороны – это может быть как работодатель, так и сам арендодатель, если это не одно и то же лицо.

Сегодня в статье мы расскажем порядок действий, если вы хотите сдать жилплощадь иностранному гражданину.

Чем отличается регистрация иностранца по месту жительства от миграционного учета по месту пребывания? Кто обязан зарегистрировать иностранного гражданина? Необходимые документы для оформления регистрации иностранца. Порядок действий по оформлению регистрации квартиросъемщику с паспортом другого государства. Какое наказание грозит за невыполнение правил регистрации иностранцев?

Регистрация иностранцев в России

Согласно закону от 27.06.2018 года № 163-ФЗ иностранные граждане обязаны регистрироваться по месту их фактического пребывания в России. Следовательно, если квартира сдается человеку с паспортом иностранного государства, он должен быть зарегистрирован именно по адресу помещения, в котором проживает.

Кроме того, работодатели больше не могут ставить своих сотрудников-мигрантов на учет по адресу своего предприятия, если работники фактически не проживают в данном офисе/помещении.

Важно! В отношении иностранных мигрантов в РФ существуют два разных понятия: временная регистрация иностранного гражданина по месту жительства и временная регистрация по месту пребывания (миграционный учет по месту пребывания).

Отличия регистрации иностранца по месту жительства от миграционного учета по месту пребывания

Регистрация по месту жительства оформляется только для тех иностранцев, которые имеют разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ).

С момента получения одного из этих документов у мигранта есть семь дней на то, чтобы подать в госорганы обращение о регистрации по месту жительства (ст. 16 закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»).

Срок действия регистрации совпадает со сроком действия оснований для нахождения в России:

три года – при наличии РВП;

– при наличии РВП; пять лет – при наличии ВНЖ.

В остальных случаях иностранные граждане, в том числе имеющие право на безвизовый въезд в страну, встают на миграционный учет по месту пребывания.

Срок, на протяжении которого разрешено находиться на территории РФ, зависит от гражданства иностранца и цели визита.

Например, граждане стран ЕАЭС должны вставать на миграционный учет только после 30 суток с даты въезда (если они приехали менее чем на 30 дней, регистрироваться не надо).

Для граждан остальных стран требования другие:

встать на миграционный учет они обязаны в течение семи рабочих дней со дня прибытия.

За иностранных туристов, которые весь срок пребывания в РФ находятся в отеле, подают уведомления отели.

Если же иностранец, прибывший в целях отдыха, работы или учёбы, будет жить на квартире, хозяин квартиры обязан уведомить власти о его прибытии.

Оформление временной регистрации по месту пребывания

Как сказано выше, за постановку иностранца на учет и оформление его регистрации по месту жительства и по месту пребывания ответственна принимающая сторона.

Принимающей стороне необходимо подать уведомление о прибытии иностранного гражданина через МФЦ или непосредственно в территориальный орган МВД.

Собрать документы. Подать уведомление о прибытии. Получить справку.

Список документов для постановки иностранца на миграционный учет:

паспорт арендодателя;

уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;

копия паспорта (заполненные страницы) иностранного гражданина;

копия миграционной карты;

копия визы (при наличии визы).

В случае положительного решения компетентного органа, иностранный гражданин получает справку о постановке на миграционный учет по месту пребывания.

Какая недвижимость подходит для сдачи в аренду иностранцам?

Местом пребывания иностранного гражданина в России может считаться жилое помещение, где он фактически проживает.

Иностранец может зарегистрироваться:

в гостиницах, санаториях, домах отдыха и других подобных учреждениях;

по адресу организации, если помещение подходит для жилья и иностранец там фактически проживает;

апартаментах гостиничного типа. Если вы рассматриваете приобретение жилья с целью сдачи в аренду иностранцам – для этих целей подойдут не все апартаменты;

квартирах/домах в собственности.

Чем грозит уклонение от регистрации иностранного гражданина?

Нарушение правил регистрации иностранцев грозит штрафом как самому мигранту, так и принимающей стороне, которая не зарегистрировала жильца. За отсутствие регистрации по месту пребывания или просроченные документы иностранец может получить:

в регионах РФ штраф на сумму от 2 тысяч до 5 тысяч рублей;

в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской и Ленинградской областях – штраф на сумму от 5 тысяч рублей до 7 тысяч рублей (ст. 18.8 КоАП);

(ст. 18.8 КоАП); риск быть выдворенным за пределы России.

Гражданину России (принимающей стороне) за уклонение от постановки иностранца на миграционный учет грозит штраф в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей (ч. 4 ст.18.9 КоАП).

Как снять иностранного гражданина с учета?

Иностранный гражданин снимается с миграционного учета по месту пребывания в случае, если органы власти получают соответствующую информацию:

Если иностранный гражданин покинул Россию, сведения о выезде направляют в МВД органы пограничного контроля.

В случае смерти иностранца – управление ЗАГС, где зарегистрирована смерть (или же об этом сообщают заинтересованные лица или организация, где он работал).

Если же мигрант просто сменил место регистрации, ему следует подать об этом уведомление и предыдущие сведения аннулируются.

Иностранный гражданин снимается с учета по месту жительства, если:

Истек срок его регистрации в заявлении.

Прекращается право пользования жилым помещением – например, истекает срок договора найма квартиры.

Заканчивается срок действия его ВНЖ или РВП.

Есть решение суда о признании регистрации недействительной.

Наступила смерть иностранного гражданина.

Установлен факт фиктивной регистрации на основании решения территориального органа МВД (п. 16 постановления Правительства от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»).

Помощь принимающей стороне в регистрации иностранных граждан/снятии с учёта

Регистрация иностранных граждан в РФ – процедура хоть и привычная, но довольно сложная. Необходимо безошибочно собрать весь пакет нужных документов, подобрать помещение, общаться с органами, собирать справки по чётко установленным законам образцам.

Кроме того, за незначительную ошибку в документах может грозить штраф как самому иностранцу, так и принимающей стороне. Чтобы избежать возможных рисков и снять необходимость регистрировать иностранцев самостоятельно, можно обратиться к специально обученным миграционным специалистам.

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