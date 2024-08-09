Прием платежей по ссылке от А до Я: как подключить и повысить эффективность онлайн-бизнеса

В статье рассматриваются возможности и преимущества использования платежных ссылок для приема онлайн-платежей в инфобизнесе. Платежные ссылки позволяют упростить процесс оплаты, повысить конверсию и улучшить клиентский опыт. В статье кратко проанализированы основные аспекты внедрения платежных ссылок, их влияние на бизнес-процессы и приводятся практические рекомендации по оптимизации использования этого инструмента для максимального увеличения доходов.

Один из наиболее простых в реализации и эффективных инструментов приема платежей для современного инфобизнеса — это платежные ссылки. Они позволяют совершать транзакции в несколько кликов, что значительно ускоряет процесс оплаты и повышает конверсию.

Платежные ссылки предлагают ряд преимуществ как для покупателей, так и для продавцов. С их помощью можно легко и быстро оформить заказ, избегая сложных форм и многократных переходов по страницам. Для самих организаций это означает не только удобство для клиентов, но и существенное сокращение числа незавершенных транзакций, что напрямую влияет на рост выручки.

В данной статье мы рассмотрим основные аспекты использования платежных ссылок, их влияние на бизнес-процессы и показатели, а также приведем практические рекомендации по их эффективному внедрению. Узнаем, как именно платежные ссылки могут стать мощным драйвером развития вашего онлайн-бизнеса, от первого шага до успешного завершения сделки.

Что такое платежные ссылки

Платежная ссылка (или ссылка на оплату) — это способ запрашивать платежи у клиентов, предоставляя им веб-адрес платежной страницы, который мерчант отправляет клиенту.

Для отправки платежной ссылки можно использовать электронную почту, мессенджер, СМС или другой удобный канал коммуникации. По ссылке покупатель увидит форму для ввода платежных данных, сумму платежа и сможет выбрать подходящий ему метод оплаты. После ввода данных ему необходимо будет подтвердить платеж.

Сервис платежных ссылок обеспечивается платежным провайдером, например, Миксплат. Для того, что начать использовать платежные ссылки, необходимо подключиться к платежному сервису.

Популярность ссылок на оплату в инфобизнесе постоянно растет, поскольку продавцы и покупатели заинтересованы в удобных и безопасных платежах. Данный метод оплаты не предусматривает сложных технических решений, поскольку в большинстве случаев не требует сложных интеграций.

Сервис приема онлайн-платежей реализуется в личном кабинете платежного провайдера или установкой модуля в CRM-систему организации. Платежные ссылки устраняют необходимость ручного ввода платежных реквизитов или предоставления конфиденциальной финансовой информации. Платежные ссылки можно использовать для одноразовых платежей, регулярных платежей (рекуррентов) и пожертвований.

Почему инфобизнес предпочитает платежные ссылки

Предположим, ваш менеджер принял заявку на курс от клиента. С помощью платежных ссылок онлайн-школа может присылать студенту запрос на оплату регулярно в начале каждого платежного периода. Это позволит клиенту вносить платеж без входа в систему и ручного заполнения платежной формы.

Такой формат онлайн-платежей делает процесс оплаты более удобным для покупателя, увеличивает скорость оплаты и снижает вероятность пропуска или задержек платежей.

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Как работают платежные ссылки

5 простых шагов для начала использования ссылок на оплату

Подключитесь к платежному сервису. Выберите платежного провайдера, который предлагает интернет-эквайринг, платежные инструменты и сервис приема платежей для инфобизнеса. Важно учесть не только технические возможности, но и уровень экспертизы платежного сервиса в сфере онлайн-платежей. Надежный платежный провайдер с глубоким пониманием отрасли и готовностью анализировать конверсию конкретного мерчанта предложит оптимальные решения с учетом конкретных запросов и специфики вашего бизнеса на основе индивидуального подхода. Настройте платежную страницу. Установите настройки страницы, на которой будет производиться ввод данных клиента: ФИО, адреса электронной почты и комментариев к оплате (если это необходимо). Важно сделать эту страницу максимально удобной и понятной для пользователя, оставив минимальное количество полей для заполнения, подключив рекарринг и обеспечив интуитивно понятный интерфейс. Также рекомендуется добавить элементы безопасности, такие как капча или двухфакторная аутентификация, чтобы повысить уровень защиты клиентов. Создайте и отправьте платежную ссылку. Сформируйте ссылку для оплаты заказа или услуги в один клик и отправьте покупателю по электронной почте, через мессенджеры или соцсети. Убедитесь, что ссылка ведет на безопасную платежную страницу с необходимыми данными о заказе. Предложите различные способы оплаты. Обеспечьте клиентам выбор удобных способов оплаты, включая банковские карты, Систему быстрых платежей (СБП), Яндекс Пэй или Mir Pay. Разнообразие платежных методов повысит удобство и лояльность клиентов, а также увеличит вероятность успешного завершения транзакций. Управляйте платежами и уведомлениями. Следите за статусами платежей в личном кабинете. Вы будете получать уведомления о каждом платеже и сможете напоминать о незавершенных оплатах. Регулярный мониторинг платежей и своевременные уведомления помогут вам эффективно управлять процессом оплаты и оперативно решать возникающие вопросы.

В личном кабинете Миксплат доступны:

Новый счет. Создание счета, включая настройку параметров заказа, указание позиций, данных покупателя, суммы и срока оплаты.

Список счетов. Реестр выставленных счетов с возможностью поиска, отбора по фильтрам, сортировки, указание статуса счетов.

Параметры счетов. Настройка вновь создаваемых счетов, включая срок действия, необходимость указания контактов и ввода комментариев покупателем.

12 преимуществ платежных ссылок для инфобизнеса

Удобство для клиента. Предоставьте клиентам возможность легко совершать платежи из любого места и в любое время по ссылке на оплату, без необходимости вводить реквизиты или иметь при себе банковскую карту. Это создает позитивный клиентский опыт, повышает удовлетворенность клиентов и способствует повторным продажам. Многоканальность. Применяйте платежные ссылки для различных видов платежей: разовых, регулярных по подписке, для онлайн-оплат товаров и услуг. Принимайте оплату быстро и безопасно, без необходимости создания Интернет магазина или использования банковского оборудования. Добавляйте ссылки на оплату в электронные письма, сообщения в мессенджерах и соцсетях, отправляйте по СМС. Безопасность платежей. Обеспечьте ваших клиентам безопасные транзакции путем использования платежным провайдером современных методов шифрования (например, SSL/TLS) для защиты данных при передаче между клиентом и сервером, соответствия стандартам PCI DSS — международный стандарт безопасности данных платежных карт для защиты конфиденциальной информации и ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций». А также, применения двухфакторной аутентификации 3D Secure. Экономическая эффективность. Оптимизируйте доходы инфобизнеса за счет более высокой экономической эффективности ссылок на оплату по сравнению с другими платежными инструментами, поскольку комиссии за транзакции по платежным ссылкам как правило более низкие и требуют меньшего количества документов и ручной обработки. Гибкая настройка. Настраивайте ссылки на оплату на стороне продавца, добавляя наименование продукта или услуги, сумму и другую сопутствующую информацию. Отправляйте платежную ссылку единым заказом или укажите разбивку по позициям, если клиент заказал несколько товаров или услуг. Универсальное применение. Используйте платежные ссылки для широкого спектра транзакций в инфобизнесе, включая онлайн-покупки, регулярные подписки, оплату счетов и другое. Увеличение продаж. Повышайте продажи при помощи ссылок на оплату, за счет упрощения и ускорения процесса оплаты для клиентов, сокращения сложностей в оформлении заказа и отсутствия необходимости для покупателя заходить на сайт Интернет-магазина или в платежный аккаунт. Завершение брошенных заказов. Возвращайте клиентов и получайте доход по ранее незавершенным заказам, используя платежные ссылки. Просто сформируйте платежную ссылку и отправьте клиенту, напомнив о незавершенной транзакции и предложив удобные методы оплаты. Статусы транзакций отображены в личном кабинете Миксплат. Также, платежные ссылки позволяют собирать данные о постоянных покупателях и использовать их для дальнейших покупок — например, автоматически заполнять поля платежной формы при последующих платежах. Быстрая обработка. Оптимизируйте бизнес-процессы при помощи оплат по ссылке. Сразу после оплаты продавец получает уведомление о завершенной транзакции, а покупатель — чек или квитанцию на оплату по электронной почте или СМС. Улучшенное управление финансами. Отслеживайте платежи проще и быстрее, улучшайте финансовый анализ и управление. Благодаря таким функциям, как уведомления о платежах в режиме реального времени, компании могут лучше планировать и прогнозировать свои финансы. Интеграция с другими системами. Создавайте информационную среду компании, путем интеграции сервиса платежных ссылок с другими решениями, такими как CRM-система. Это позволит синхронизировать ваши бизнес-процессы и работу ваших сотрудников с платежным провайдером. Данные о клиентах. Анализируйте данные о клиентах, включая информацию о предпочтениях в оплате, историю покупок, социально-демографические данные. Эти данные могут быть использованы для разработки стратегий маркетинга и продаж, а также, улучшения общего клиентского опыта и повышения уровня сервиса.

«И это еще не все»! Сегодня многие компании в инфобизнесе используют для коммуникации с клиентами чат-ботов.

В ходе общения клиента с чат-ботом, ссылка на оплату может быть использована для сокращения пути или прямого направления покупателя к продукту или услуге, прямо из чата.

Платежные ссылки широко используются в различных направлениях инфобизнеса. В числе сегментов, ссылки на оплату в которых наиболее популярны:

Онлайн-образование. Интернет-платформы предлагающие широкий спектр курсов и программ по различным направлениям, включая IT-специальности, бизнес, digital-маркетинг, изучение иностранных языков, а также школьные и университетские дисциплины. Консультационные сервисы. Платформы, предоставляющие консультации в различных областях, таких как личные вопросы, бизнес и медицина, обеспечивают доступ к экспертным знаниям и профессиональной помощи. Подписные сервисы. Сервисы, основанные на подписке, охватывающие широкий спектр тем и интересов, начиная от развлекательного и образовательного контента и заканчивая специализированными услугами и программами.

Кому использовать ссылки на оплату

Бизнесам с персонализированными продажами

Ссылки на оплату помогут компаниям с выделенными сотрудниками по продажам, например, турагентствам, туроператорам и онлайн-школам, особенно при высоких средних чеках.

Использование платежных ссылок повышает конверсию продаж и позволяет проводить детальный анализ данных о транзакциях и поведении клиентов, что поможет определить эффективность каждого менеджера.

Бизнесам и предпринимателям, у которых нет Интернет-магазина

Используя платежные ссылки можно начать прием онлайн-платежей без продающего сайта или платежного оборудования. Эта актуально для малых бизнесов и стартапов, которые заинтересованы в экономичном платежном решении без сложной интеграции.

Ссылки на оплату позволят сконцентрироваться на продажах, обеспечив при этом возможность удобной и быстрой оплаты.

Бизнесам с цикличными продажами

Платежные ссылки будут особенно эффективны для подписных сервисов и других направлений инфобизнеса, продажи в которых характеризуются сезонными изменениями. Используя ссылки на оплату, можно настроить регулярные перечисления (рекурренты), что важно для поддержания стабильного финансирования в периоды низкого спроса. Платежные ссылки также предоставляют возможность обновления данных и отправки напоминаний клиентам о предстоящих оплатах.

Заключение

Платежные ссылки представляют собой мощный инструмент для повышения эффективности и удобства онлайн-платежей в инфобизнесе. Их простота и гибкость позволяют продавцам легко интегрировать их в существующие бизнес-процессы, улучшая клиентский опыт и повышая конверсию.

Преимущества использования платежных ссылок, такие как многоканальность, безопасность и экономическая эффективность, делают их привлекательными для широкого спектра бизнесов.

Инфобизнесу платежные ссылки предлагают возможность масштабировать операции, оптимизировать управление платежами и улучшить финансовую прозрачность. Независимо от того, предоставляете ли вы образовательные курсы, консультационные услуги или подписные сервисы, платежные ссылки могут стать важной частью вашей стратегии по увеличению доходов и удержанию клиентов.

Следуя простым шагам по подключению и настройке платежных ссылок, вы сможете создать удобный и безопасный процесс оплаты для своих клиентов. Это не только облегчит процесс совершения транзакций, но и поможет вам более эффективно управлять финансами и бизнес-процессами.

Внедрение платежных ссылок — это шаг к современному и клиенториентированному подходу в инфобизнесе, который обеспечит вам конкурентное преимущество и положительно скажется на общем успехе вашего дела.

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