Бухгалтерия на аутсорсинге: в чем плюсы

Рынок предлагает различные варианты: нанять соответствующего специалиста или доверить это компании, профессионально занимающейся аутсорсингом налогового учета и бухгалтерии.

Вести учет самому

Предприниматель, который решил взять на себя бремя по ведению бухгалтерского и налогового учета, может собой гордиться. Ведь вести одновременно бизнес и учет очень тяжело.

Самостоятельное ведение учета несет в себе огромные риски. Как правило, не все предприниматели обладают достаточным опытом в ведении учета, чтобы избежать всех подводных камней, штрафов и других неприятностей, которые «бьют по карману», выводя деньги из оборота.

Нанять кого-то, обратиться к друзьям, знакомым

Нанять бухгалтера на аутсорсинге тоже довольно кропотливое дело. Сначала нужно будет обратиться к HR-специалисту, а это дополнительные расходы. Как найти человека с опытом, да еще довериться ему?

Один из вариантов – обратиться к родственникам и знакомым за помощью. Но тогда как спрашивать результат работы? Трудно за ареалом родственных или дружественных отношений разобраться в корректности ведения учета.

Большой минус положиться на одного человека заключается также в том, что учет может остановиться из-за болезни специалиста, ухода его в отпуск, тогда как ведение бизнеса обычно непрерывный процесс.

Цена ошибки

Ошибки при ведении бухгалтерского и налогового учета стоят очень дорого. При этом теряются не только деньги, но страдает репутация, а в некоторых случаях ставится под сомнение возможность дальнейшей работы предприятия.

Знаний в бухучете недостаточно

Остаться незамеченным сейчас для фискальных органов не получится. ФНС России применяет риск-ориентированный подход, который предполагает, что ведение бухгалтерского и налогового учета не может осуществляться как раньше.

Да и подготовка консультации (решение проблемы) требует комплексного подхода как бухгалтера, так и налогового консультанта, юриста, финансового специалиста.

Опять же трудно найти человека с таким обширным опытом и навыками.

Наиболее приемлемый вариант – передать аутсорсинг отчетности компании, которая специализируется именно на оказании бухгалтерских услугв формате аутсорсинга. МКПЦН-Консультант объединяет специалистов различных областей знаний – юристов и налоговых консультантов, что позволяет исключать риски некорректного отражения операций в сложных ситуациях.

МКПЦН-Консультант предоставляет услуги на абонентской основе или в индивидуальном порядке по ведению бухгалтерского и налогового учета по всем или отдельным участкам, услуги по расчетам с персоналом, услуги по подготовке и сдаче отчетности в налоговые органы и внебюджетные фонды, услуги по подготовке и сдаче налоговых деклараций, услуги по составлению внутренней отчетности для участника/акционера по согласованной форме, услуги по расчету налоговой нагрузки.

Специалисты МКПЦН-Консультант возьмут на себя общение с налоговыми и другими контролирующими органами по всем возникающим вопросам клиента, касающимся учета, налогов и статистики, гарантируя конфиденциальность полученной информации.

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