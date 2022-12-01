Проблемы применения региональных налоговых льгот по УСН

Предприниматели, которые выбрали упрощенную систему налогообложения, не платят ни НДФЛ, ни НДС. Они платят налог по упрощенной системе налогообложения (УСН), который составляет 6% или 15%, если учитываются расходы. Федеральный законодатель, установив эти общие ставки, позволил уменьшать их на местах, вплоть до 0%.

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Проблемы применения региональных налоговых льгот по УСН
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Но и его можно уменьшить.

Регионы стараются создавать на своих территориях определенные налоговые послабления для увеличения экономической активности, например, более низкую налоговую ставку по УСН.

Исходя из этого можно планировать свою деятельность, опираясь в том числе на территориальный принцип. Региональное налоговое законодательство предлагает совершенно законные механизмы, которые позволяют оптимизировать налогообложение, выбирая регион деятельности.

Одной из форм региональной налоговой политики является предоставление субъектам права устанавливать более низкие налоговые ставки по УСН, чем предусмотренные НК, но для получения этих льгот устанавливаются определенные условия.

О них мы скажем далее.

Например, закон Волгоградской области от 14.07.2015 № 130-ОД устанавливает ставку упрощенного налога в размере 0 процентов для ИП, которые впервые зарегистрированы после вступления в силу закона и осуществляют виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах.

Таким образом, использовать эту возможность следует с осторожностью, ведь если сделать что-то неправильно, то можно заплатить в итоге налоги по общей системе – НДС и налог на прибыль, а еще и штраф.

Три больших проблемы предпринимателей, которые хотят воспользоваться или уже пользуются региональной льготой

Проблема № 1. Если деятельность осуществляется в формате субподряда

Многие региональные законы предусматривают, что льготами могут воспользоваться ИП, которые осуществляют определенный вид деятельности. Чаще всего это производственная деятельность, деятельность в сфере информационных технологий и другая социально значимая деятельность. Доходы от такой деятельности должны составлять не менее 70% от общего дохода.

В региональных законах не конкретизировано, могут ли пользоваться льготой те, кто осуществляет деятельность в качестве субподрядчиков.

Поэтому отдать на субподряд деятельность, которая попадает под льготную ставку УСН, довольно рискованно. Если инспекция посчитает, что права на льготу нет, поскольку деятельность не осуществляется по указанному основанию, это может иметь негативные материальные последствия для налогоплательщика.

Проблема № 2. Доказать, что деятельность фактически велась

Инспекция будет разбираться, осуществлял ли фактически ИП деятельность, которая соответствует льготе.

Довольно распространенная претензия налоговых органов заключается в том, что создан формальный документооборот для получения льготы.

Проблема № 3. Место ведения деятельности

Право применять пониженные ставки по «упрощенному» налогу зачастую регионы предоставляют тем, у кого местонахождением (местом жительства для ИП), местом фактического осуществления деятельности является регион, в котором установлена льгота.

Но есть и законы, в которых четко не прописано место фактической деятельности.

В любом случае налогоплательщику необходимо будет доказывать, что он осуществлял деятельность именно в том месте, по которому предоставлена льгота.

Использование региональных льгот поможет существенно снизить налоговую нагрузку, при этом необходимо построить деятельность так, чтобы налоговая не восприняла использование льготы как налоговую схему.

Специалисты МКПЦН-Консультант помогут выстроить бизнес-процессы таким образом, чтобы можно было воспользоваться льготой, избежав при этом многих претензий со стороны налоговых органов.

Налоговый аудит МКПЦН-Консультант позволит рассчитать уровень налоговой нагрузки с учетом налоговых рисков, связанных с неопределенностью в применении льгот, а также вероятностью проведения выездной налоговой проверки, если уже применена льгота.

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