Параллельный импорт: новые претензии от налоговой

Поэтому у налогоплательщиков все чаще возникают трудности с применением положений подпункта 2 пункта 2 статьи 54.1 НК.

Напомним, что для признания расходов по налогу на прибыль и налоговых вычетов по НДС исполнение по сделке должно быть осуществлено надлежащим лицом:

контрагентом, указанным в документах, или лицом, на которое обязанность исполнения обязательства переведена (возложена) в силу договора или закона;

единственной целью сделки не является избежание налогообложения.

В последнее время все чаще российские налогоплательщики сталкиваются с тем, что иностранный поставщик не может (не хочет) выполнить сделку по политическим причинам, и в цепочку включаются новые организации.

Параллельный импорт может привести к спорам с налоговой, которая может предъявить претензии, посчитав таких поставщиков «техническими».

В этой ситуации можно попробовать обосновать увеличение цепочки поставки такими доводами:

включая в цепочку новую организацию, налогоплательщик-покупатель не преследует цели уйти от налогообложения;

деловой целью в этом случае выступает обход санкций;

деятельность организации-посредника должна вестись реально.

Например, в деле ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова» (предприятие «Росатома») № А40-115391/2019 (постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.07.2020) в цепочку поставщиков были включены компании-посредники в связи с введением в отношении Российской Федерации в 2014 году международных санкций, предусматривающих запрет коммерческим компаниям осуществлять продажу российским организациям оборудования и материалов, все иностранные компании (как непосредственно производители компонентов, так и посредники) отказались от прямых поставок указанных товаров заявителю со ссылкой на введенные международные санкции.

Вместе с тем одним из условий снятия налоговых претензий послужили доказательства реального осуществления посредниками деятельности. Доказательства выполнения указанных функций самим предприятием или третьими лицами в материалы дела инспекцией не представлены.

Бизнесу, который сталкивается с подобными проблемами – санкциями на международной арене – и которому приходится пересматривать устоявшиеся бизнес-модели, следует взглянуть на новые схемы движения продукции с точки зрения налогового законодательства и оценить налоговые риски, в идеале – до формализации отношений.

Указанные выше претензии могут быть предъявлены налоговыми органами в рамках мероприятий налогового контроля. МКПЦН-Консультант поможет оценить риск проведения выездной налоговой проверки при параллельном импорте.