Защита персональных данных

Уведомление о начале обработки персональных данных: насколько безобидна его неподача в Роскомнадзор

Как известно, закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязывает операторов персональных данных до момента начала обработки персональных данных подать уведомление о своем намерении осуществлять их обработку в контрольный орган – Роскомнадзор.

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Уведомление о начале обработки персональных данных: насколько безобидна его неподача в Роскомнадзор
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Это требование касается практически любой компании.

Но какие могут быть последствия, если уведомление о начале обработки персональных данных не направлять?

Кодекс об административных правонарушениях содержит статью 19.7, которая предусматривает административную ответственность за непредставление названного выше уведомления в Роскомнадзор.

Статья устанавливает ответственность в виде предупреждения или штрафа. И если предупреждение – это порицание виновного лица, который денежных убытков не предполагает, то штраф означает финансовые потери.

Закон устанавливает следующие размеры штрафов:

  • для граждан – от 100 до 300 руб.;

  • для должностных лиц – от 300 до 500 руб.;

  • для юридических лиц – от 3 000 до 5 000 руб.

Как можно заметить, величины штрафов значительными не являются, однако это не значит, что оператор может заплатить в худшем случае 5 000 руб. и забыть о таком требовании закона.

Роскомнадзор в случае неподачи оператором персональных данных соответствующего уведомления вправе вынести предписание об устранении выявленного нарушения.

В свою очередь неисполнение такого предписания согласно ст. 19.5 КоАП влечет за собой ответственность:

  • для граждан – от 300 до 500 руб.;

  • для должностных лиц (в том числе ИП) – от 1 000 до 2 000 руб. или дисквалификацию на срок до трех лет;

  • для юридических лиц – от 10 000 до 20 000 руб.

В заключение заметим, какими бы ни были штрафы, мы рекомендуем не допускать нарушений рассмотренного требования закона, его соблюдение позволит компании сберечь не только время сотрудников, но и окажется попросту выгоднее.

А с задачей по подготовке уведомления в Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных всегда помогут справиться опытные юристы ООО «МКПЦН-Консультант».

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Уведомление о начале обработки персональных данных: насколько безобидна его неподача в Роскомнадзор

Как известно, закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязывает операторов персональных данных до момента начала обработки персональных данных подать уведомление о своем намерении осуществлять их обработку в контрольный орган – Роскомнадзор.

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