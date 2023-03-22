Астрент – новый способ защиты интересов компании

Исполнение обязательства в натуре означает реальное выполнение действий, которые лицо должно совершить в силу обязательства. А смысл применения астрента – заставить должника быстрее исполнить решение суда под угрозой денежного штрафа.

Правовым основанием такой меры ответственности является статья 308.3, появившаяся в Гражданском кодексе с 1 июня 2015.

Примером применения астрента является такая ситуация. Суд обязал должника снести здание. Однако исполнять решение суда проигравшее дело лицо не спешит. В этом случае кредитор вправе потребовать у суда присудить в его пользу денежную сумму – например, 1000 рублей за каждый день до фактического исполнения решения суда.

Что нужно, чтобы применение астрента стало реальностью

Для этого нужно обратиться в суд.

Присуждение астрента происходит по требованию кредитора судом. В этом требовании кредитор может указать конкретную сумму неустойки, которую он в данной ситуации считает справедливой. Однако следует иметь в виду, что итоговую сумму определит все равно суд. И в этом вопросе он будет руководствоваться следующим принципом: должнику должно быть выгоднее не игнорировать решение суда, а как можно скорее исполнить его. То есть сумма судебной неустойки должна быть настолько большой, чтобы перекрыть выгоду от неисполнения решения суда.

Никаких критериев величины астрента для суда на сегодня не установлено. Как и касаемо любой неустойки, размер присуждаемой суммы астрента определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения, поэтому суд учитывает разные факторы, касающиеся исполнения судебного акта: насколько обременительно должнику его исполнить, каково имущественное положение должника и пр.

Обратим внимание на несколько существенных моментов, по поводу которых у судов в части применения астрента сложилась определенная позиция.

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства и не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

Сумма судебной неустойки не учитывается при определении размера убытков, причиненных неисполнением обязательства в натуре. Убытки подлежат возмещению сверх суммы судебной неустойки.

Не допускается начисление предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса процентов на сумму судебной неустойки.

Заявляя требование об астренте важно помнить – судебная неустойка не может быть установлена по спорам административного характера, а также при разрешении трудовых, пенсионных, семейных споров и споров, связанных с социальной поддержкой.

На все это указано в п. 28 и 30 постановления Пленума Верховного Суда от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Что касается процессуальных моментов подачи в суд заявления о взыскании судебной неустойки, то здесь необходимо отметить следующее.

С соответствующим заявлением в суд можно обратиться как до принятия решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и уже в ходе исполнительного производства.

С точки зрения экономии времени предпочтительнее требование о взыскании судебной неустойки указать сразу в иске (заранее предполагая возможное неисполнение решения суда). В этом случае взыскатель получает отдельный исполнительный лист на это требование.

В ходе же исполнительного производства судебная неустойка взыскивается путем направления в вынесший решение суд отдельного заявления. И после принятия судом акта о присуждении судебной неустойки взыскатель получает исполнительный лист.

Хотя судебный астрент еще не стал привычным для российских судов (часто суды либо не применяют астрент, либо существенно занижают его размер), судебная практика свидетельствует об увеличении случаев применения этого способа защиты прав кредитора.

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