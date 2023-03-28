ФСБУ Капвложения

Учет затрат на ремонт основных средств: разбираемся в тонкостях ФСБУ

В ходе своей деятельности организации проводят ремонт основных средств, который, в зависимости от частоты (периодичности) его проведения, объема и трудоемкости выполняемых работ, подразделяется на капитальный, средний и текущий. Вид фактически проводимого ремонта определяется техническими службами организации.

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Учет затрат на ремонт основных средств: разбираемся в тонкостях ФСБУ
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

До вступления в силу ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» затраты на ремонт, включая капитальный, в бухгалтерском учете формировали расходы текущего периода. С 01.01.2022 бухгалтерский учет затрат на ремонт основных средств был изменен положениями ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.

Согласно пп. «ж» п. 5 ФСБУ 26/2026затраты на ремонт учитываются в составе капитальных вложений, общая сумма которых впоследствии формирует стоимость основных средств. При этом речь идет о затратах на ремонт, соответствующих условиям пп. «а» п. 6 ФСБУ 26/2020, а именно возможности произведенных расходов приносить организации экономические выгоды в период, превышающий 12 месяцев.

Применительно к затратам на ремонт последнее означает, что следующий аналогичный ремонт должен осуществляться по истечении 12 месяцев. Расходы на ремонт, не соответствующие указанным требованиям, не учитываются в составе капитальных вложений.

Так, капитальные вложения не формируют затраты на текущие ремонты, которые в большинстве случаев осуществляются с частотой менее 12 месяцев и не приносят доход в периоде, превышающем 12 месяцев (пп. «б» п. 16 ФСБУ 26/2020 с учетом исключений). Такие затраты в бухгалтерском учете отражаются в составе расходов того периода, в котором они осуществлены.

Также не формируют капитальные вложения расходы на внеплановые (аварийные) ремонты, за исключением случая, когда в ходе ремонта улучшаются показатели функционирования основного средства и увеличивается (продляется) срок использования (пп. «в» п. 16 ФСБУ 26/2020).

Таким образом, требованиям пп. «ж» п. 5 ФСБУ 26/2026 соответствуют затраты на капитальный ремонт, проводимый с частотой более 12 месяцев. С учетом требований п. 10 ФСБУ 6/2020 в качестве самостоятельного инвентарного объекта основных средств признаются капитальные вложения в сумме существенных затрат на капитальный ремонт.

Стоимость сформированного таким образом самостоятельного инвентарного объекта учитывается в расходах через амортизацию. При этом срок полезного использования для созданного объекта выбирается организацией так, чтобы сумма существенных затрат на капитальный ремонт была самортизирована (признана в расходах) до момента проведения следующего капитального ремонта (или до момента списания (выбытия) основного средства).

То есть если в течение срока использования основного средства (например, лифтового оборудования) его капитальный ремонт должен проводиться несколько раз, то для полного признания в расходах затрат на проведение первого ремонта к моменту осуществления расходов на второй капитальный ремонт срок использования объекта в сумме затрат на первый капитальный ремонт устанавливается равным периоду между проводимыми ремонтами, а не равным сроку использования основного средства, в отношении которого проводится капитальный ремонт. Аналогичная позиция выражена в письме Минфина от 15.04.2022 № 07-01-07/33521.

Корректировка (пересмотр) срока использования рассматриваемого самостоятельного объекта возможна, поскольку ФСБУ 6/2020 предусматривает ежегодное его уточнение (п. 37 ФСБУ 6/2020).

В то же время полагаем, что затраты на капитальный ремонт основного средства могут увеличивать его стоимость, если период от одного до другого капитального ремонта такого основного средства будет сопоставим с оставшимся сроком его использования.

Учитывая вышеизложенное, бухгалтерский учет затрат на ремонт основных средств потребует его квалификации с целью правомерного отражения в составе капитальных вложений и последующего формирования стоимости основного средства.

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