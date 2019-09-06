Вебинар: новое в 54-ФЗ: дистанционная торговля и не только

Вебинар проводится с участием сотрудника ФНС.
Основные темы:
- Особенности применения ККТ.
- Сокращение расходов на ККТ при дистанционной торговле и оказании услуг.
- Основные ошибки при выборе кассы для дистанционной торговли.
- Штрафы. Проверки.
- Прочие вопросы по применению ККТ.
- Ответы на Ваши вопросы (задать вопрос)
Организаторы:
- ООО "КАССОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
- Отдел оперативного контроля ФНС РФ по г.Москва
Дата: 16 сентября 2019г.
Время: 10:30 - 12:00
Условия участия: бесплатно, предварительная регистрация - обязательна.