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Мобика

Вебинар: новое в 54-ФЗ: дистанционная торговля и не только

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Вебинар проводится с участием сотрудника ФНС.

Основные темы:

  • Особенности применения ККТ.
  • Сокращение расходов на ККТ при дистанционной торговле и оказании услуг.
  • Основные ошибки при выборе кассы для дистанционной торговли.
  • Штрафы. Проверки.
  • Прочие вопросы по применению ККТ.
  • Ответы на Ваши вопросы (задать вопрос)

Организаторы:

  • ООО "КАССОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
  • Отдел оперативного контроля ФНС РФ по г.Москва

Дата: 16 сентября 2019г.

Время: 10:30 - 12:00

Условия участия: бесплатно, предварительная регистрация - обязательна.

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Мобика

МОБИКА - разработчик, производитель контрольно-кассовой техники и програмнного обеспечения к ней. Активно развиваем облачно-кассовое направление использования ККТ. Мы знаем о кассах все и даже немного больше, и готовы делиться своими знаниями и опытом с вами. Делаем использование кассовой техники недорогим, доступным и максимально удобным для таких видов мультикассового бизнеса, как курьерские службы, такси, страховые компании, интернет-магазины с собственными курьерами и многие другие.

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