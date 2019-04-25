Модульбанк запустил первую в России кредитную карту для бизнеса

Модульбанк разработал для клиентов новый способ воспользоваться кредитными деньгами — кредитная карта для бизнеса, которую можно оформить в рамках продукта Модулькредит.

После того как клиент получает одобрение по кредитной заявке, он может оформить карту, которая после активации автоматически привязывается к кредитному счету. Клиент сам решает как тратить одобренный кредитный лимит. Он может расплачиваться картой в магазинах и интернет-магазинах, платить контрагентам из личного кабинета. Для платежей по карте предусмотрен беспроцентный период — до 55 дней.

“Часто предприниматели берут потребительские кредиты на себя как на физическое лицо, оформляют кредитные карты и используют деньги на нужды своей компании. Мы перенесли эту практику на бизнес-кредиты”, — говорит Андрей Петров, совладелец и председатель правления Модульбанка.

Модулькредит выдается под онлайн-данные о транзакциях, которыми предприниматель готов поделиться с банком. Для его получения не требуется заполнять большие анкеты или предоставлять лишние бумаги. Заявка на кредит оформляется в несколько кликов, а решение по нему принимается в течение часа. Это первый в России по-настоящему цифровой кредит.

Сейчас Модулькредит поддерживает три вида данных: движение по счету в Модульбанке, обороты по онлайн-кассе и Мультибанк — движение по счетам в других банках. Команда Модульбанка уже отработала технологию выдачи кредита под информацию от онлайн-касс и операторов фискальных данных. Теперь кредитный продукт рассчитывается еще и по Мультибанку. Чем больше источников данных клиент готов предоставить в банк, тем выгоднее будут условия по кредиту — сумма, ставка, льготный период и другие параметры. В будущем банк планируем подключать к МодульКредиту новые источники данных.

Продукт оформляется как кредитная линия. Кредит может использоваться как с расчетного счета так и с привязанной к счету кредитной карте для бизнеса. Ставка начинается от 12%, сумма — до двух миллионов рублей, срок — до двух лет. Предприниматель может потратить деньги на нужды бизнеса — закупку товара, расчеты с контрагентами и на любые другие расходы.

Заявку на кредит можно подать до открытия счета и получить предварительное решение.