Модулькасса запускает платежи по QR-коду в рамках Системы Быстрых Платежей

Весной Центробанк определил, что в третьем квартале 2019-го в России пройдет пилотный проект по оплате с использованием QR-кодов в рамках Системы Быстрых Платежей. Модульбанк уже начал принимать подобные платежи для сервиса Alipay в апреле 2017 года — на базе Модулькассы. В ближайшие недели Модулькасса запускает прием QR-кодов на базе Системы Быстрых Платежей.

“Мы первые в России внедрили прием QR- кодов для Alipay. Функционал расчетов в Системе Быстрых Платежей запустим в ближайшие несколько недель. Для нас это простая и понятная задача. Тем самым клиенты Модулькассы одними из первых получат возможность принимать платежи в торговых точках и при доставке товаров с использованием QR-кодов”, — отметил Марк Баранов, генеральный директор Модулькассы.

Функционал автоматически появится на всех действующих устройствах и в программных версиях Модулькассы для Android и Windows — клиентам не нужно платить за него отдельно. Это универсальная политика Модулькассы, которая касается любых обновлений софта. Например, с 1 января 2019 года все клиенты Модулькассы автоматически перешли на новый режим расчета НДС, в то время как большинство производителей онлайн-касс предлагали клиентам заплатить за такое обновление.

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Модульбанк – единственный в России банк, специализирующийся на обслуживании малого бизнеса. Помимо классических банковских услуг, клиенты могут воспользоваться поддержкой бухгалтера, налогового консультанта, юриста и бизнес-ассистента. Кроме того, Модульбанк предлагает клиентам дополнительные продукты — онлайн-кассу Модулькасса, сервис коллективного кредитования Модульденьги, удобные кредиты под данные о движении средств Модулькредит. По итогам 2018 года Модульбанк занял первое место среди банков России и Восточной Европы по количеству внедренных финтех-инноваций по версии аналитиков SME Banking.