МодульКасса сделала бесплатное обновление для работы с табачными кодами DataMatrix

Модульбанк выпустил бесплатное обновление для МодульКассы, которое позволяет сканировать и учитывать двухмерные табачные коды DataMatrix. С 1 июля 2019 они будут печататься на всех новых сигаретных пачках и упаковках табака, и все магазины должны будут иметь с ними работать.

С 1 июля 2019 года производители сигарет и табака должны маркировать все новые пачки специальным двухмерным кодом DataMatrix. Код нужен, чтобы фиксировать в единой системе маркировки жизненный цикл каждой пачки — все события, которые происходят с ней с момента производства до момента продажи. Каждый код уникален, его невозможно подделать.

Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2019 года производители должны выпускать только маркированный табак. С 1 июля 2020 года все сигареты и папиросы на магазинных полках должны будут иметь коды DataMatrix. А с 1 июля 2021 года вся табачная продукция на полках должна иметь такой код.

“Чтобы соответствовать требованиям, розничные магазины должны зарегистрироваться в системе маркировки, купить 2D-сканер табачных кодов, обновить прошивку кассы, чтобы в ней появился маркированный табак как новый тип товара, и обучить персонал. Модульбанк разработал бесплатный пакет обновлений программного обеспечения для МодульКассы, чтобы упростить эту процедуру”, — отмечает Марк Баранов, генеральный директор МодульКассы.

У МодульКассы уже появился встроенный 2D-сканер, который позволяет сэкономить на покупке внешнего устройства. Также касса сама контролирует цену табачной продукции. Можно не указывать цену для табака в справочнике товаров, достаточно отсканировать код DataMatrix, и МодульКасса автоматически подставит цену, которую производитель установил для пачки.

Поскольку до 1 июля 2020 года магазины могут распродавать остатки табака без новых кодов, МодульКасса дает возможность отказаться от сканирования кода DataMatrix и продать пачку или блок только по штрихкоду EAN. МодульКасса регистрирует табак правильно — как акцизный товар с нужным признаком. Достаточно указать в личном кабинете признак “Табачная продукция”, и МодульКасса оформит его по правилам торговли табаком. Кроме того, она умеет сканировать коды пачек и коды блоков и контролирует дубли, а значит не позволит добавить две одинаковые пачки в чек.

К концу июня готовится новый пакет обновлений. МодульКасса научится добавлять табак в чек одним сканированием — достаточно будет просканировать код DataMatrix и МодульКасса сама подставит нужный штрихкод. Кроме того, к концу июня через Bluetooth или USB к ней можно будет подключить внешний 2D-сканер.