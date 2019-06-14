Модульбанк и Mastercard запустили рекордный кэшбек 5% по кредитной карте для бизнеса

В Модульбанке стартовала совместная с Mastercard акция — кэшбек до 5% на покупки, оплаченные кредитной картой для бизнеса. Повышенная ставка кэшбэка действует до 30 июля. Базовая ставка на кэшбек составляет 0,5% и распространяется на все типы покупок. Повышенная ставка — 5% работает для некоторых типов товаров, например, на покупку топлива. Максимальная сумма кэшбека по одной карте в месяц составляет 10 000 рублей, льготный период по ней составляет 55 дней.

“Сейчас предприниматели часто вынуждены брать потребительские кредиты на себя как на частное лицо, когда им срочно нужны деньги, чтобы, например, покрыть кассовый разрыв или оплатить закупку товара. Теперь мы даем им возможность быстро оформить кредитную карту с такими же возможностями, как для физических лиц — комфортной ставкой, кэшбеком, льготным периодом”, — Антон Липатов, операционный директор Модульбанка.

Кредитная карта Mastercard для бизнеса выдается после того как клиент получает одобрение по кредитной заявке, которая после активации автоматически привязывается к кредитному счету. Клиент сам решает, как тратить одобренный кредитный лимит. Он может расплачиваться картой в магазинах и интернет-магазинах, платить контрагентам из личного кабинета. Для платежей по карте предусмотрен беспроцентный период — до 55 дней.

"Наш международный опыт показывает, что наиболее распространённый продукт для бизнеса – именно кредитная карта. Наличие у такого инструмента льготного периода кредитования – это важнейшее и обязательное свойство продукта: средства необходимы предпринимателям и чтобы решать задачу роста бизнеса, и, при необходимости, для закрытия кассового разрыва. Бизнес-карта Mastercard Модульбанка - именно такой продукт, одна из первых кредитных карт для бизнеса на российском рынке, - отметил Джемал Агрба, руководитель направления по развитию коммерческих продуктов и продажам Mastercard в России. - Надеемся, что в нашей стране выпуск подобных продуктов станет обычной практикой, а представители предпринимательского сообщество по достоинству оценят все плюсы продукта, в том числе и 5% кэшбек".

Кредитная линия выдается под онлайн-данные о движении средств на расчетном счете, которыми предприниматель готов поделиться с банком. Для его получения не требуется заполнять большие анкеты или предоставлять лишние бумаги. Заявка на кредитный лимит оформляется в несколько кликов, а решение по нему принимается в течение часа. Это первый в России по-настоящему цифровой кредит.

Сейчас для рассмотрения кредитной заявки используются три вида данных: движение по счету в Модульбанке, обороты по онлайн-кассе и сервис Мультибанк, который позволяет оценивать движение по счетам в других банках, в которых у предпринимателя есть счет. Команда Модульбанка уже отработала технологию выдачи кредита под информацию от онлайн-касс и операторов фискальных данных. Теперь кредитный продукт рассчитывается еще и по Мультибанку. Чем больше источников данных клиент готов предоставить в банк, тем выгоднее будут условия по кредиту — сумма, ставка, льготный период и другие параметры. В будущем банк планирует подключать к Модулькредиту новые источники данных.

Кредитная линия может использоваться как с расчетного счета так и с привязанной к счету кредитной карте для бизнеса. Ставка начинается от 12%, сумма — до двух миллионов рублей, срок — до двух лет. Предприниматель может потратить деньги на нужды бизнеса — закупку товара, расчеты с контрагентами и на любые другие расходы. Заявку на кредит можно подать до открытия счета и получить предварительное решение.

Еще одно преимущество для держателей бизнес-карты – возможность присоединиться к программе лояльности Mastercard Бизнес-Бонус, позволяющей предпринимателям оптимизировать ежедневные расходы, а сэкономленные средства направлять на дальнейшее развитие бизнеса. Участникам программы доступно более 40 специальных предложений: электронная бухгалтерия, экспресс-доставка, организация командировок, реклама, образовательные курсы и многое другое. Чтобы воспользоваться услугами, необходимо зайти на сайт программы Бизнес-Бонус, выбрать нужное предложение и получить промокод.