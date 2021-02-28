Модульбанк поделится доходом со студиями веб-разработки

Модульбанк запустил партнерскую программу для студий веб-разработки. Теперь они могут ежемесячно получать часть дохода банка от каждого клиента, который подключает к своему сайту интернет-эквайринг Модульбанка и приобретает облачную Модулькассу.

Сейчас студии веб-разработки работают с клиентами на проектной основе. После окончания проекта клиент обычно уходит. Партнерская программа Модульбанка позволяет увеличить жизненный цикл клиента и сформировать дополнительный источник дохода.

Есть два варианта работы. В первом партнер разово получает до 4 500 рублей за каждого клиента, который открывает счет в Модульбанке, подключает облачную Модулькассу и интернет-эквайринг. И затем ежемесячно получает долю от дохода банка — 35% от расходов клиента на аренду кассы. Во втором варианте партнер получает до 10 000 рублей за подключенного клиента, без доли от дохода банка.

«Эта партнёрская программа позволяет студиям на постоянной основе получать дополнительный заработок от клиентов. Клиент обращается за созданием сайта интернет-магазина, ему нужно подключить интернет-эквайринг и кассу. Студия может порекомендовать интернет-эквайринг от Модульбанка и облачную Модулькассу. И пока клиент обслуживается в банке, мы будем перечислять партнеру ежемесячную долю от дохода банка», — говорит Алексей Любатинский, лидер партнерского направления Модульбанка.

Интернет-эквайринг от Модульбанка имеет готовые интеграции с 29 CMS, включая самые популярные: Tilda, Битрикс, Wordpress, CS Cart, Ecwid и другие.