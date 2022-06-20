Модульбанк снизил комиссию за вывод средств на физлиц до 0,75%

Обычно после бесплатного лимита на переводы физлицам в размере 150-300 тысяч рублей банки используют повышенные и заградительные тарифы на вывод денег на счета физлиц, чтобы обезопасить себя от сомнительных операций и не попасть на радары Центробанка. Такие комиссии у банков варьируются от 1,5% до 10% в зависимости от суммы перевода.

В Модульбанке комиссия на вывод сумм свыше 300 или 500 тысяч рублей составляет 0,75% или 0,99% — бесплатный лимит и ставка зависят от тарифа. Такая низкая комиссия на перевод крупных сумм раньше была доступна только пользователям опции «Зеленый лимит», абонентская плата за него составляла 990-1290 рублей в месяц. Теперь, самые низкие комиссии на рынке, будут доступны всем клиентам Модульбанка на «Оптимальном» или «Безлимитном» тарифе без всяких доплат.

«Наша задача — помогать нашим клиентам растить бизнес и снижать издержки, именно поэтому мы системно, шаг за шагом работаем над тем, чтобы снижать комиссии за банковское обслуживание», — говорит Светлана Годлина, председатель правления Модульбанка.

Сервис «Зеленый лимит» был запущен Модульбанком совместно с компанией AML Technology в июне 2020 года. Комплаенс-система Модульбанка учитывает больше трехсот критериев и позволяет заранее оценить чистоту и происхождение денег предпринимателя, благодаря чему банк может дать зеленый свет и минимальные ставки на вывод сумм для предпринимателей, получающих выручку от проверенных контрагентов.

О Модульбанке

Модульбанк — первый в России банк для предпринимателей, полностью частный банк. Он предлагает услуги, заточенные специально под нужды предпринимателей, а также поддержку бухгалтера, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, гарантию защиты от блокировок по 115-ФЗ, сервисы для работы с маркетплейсами и другие продукты и сервисы.