Ведение бизнеса

Модульбанк начал продавать кофе и запустил другие сервисы для кофеен

Банк для предпринимателей Модульбанк запустил направление CafeStore: нефинансовые сервисы для владельцев кофеен. Этот запуск — часть стратегии Модульбанка по разработке нишевых сервисов для предпринимателей, которые помогают им развивать бизнес, наращивать финансовые обороты и повышать маржинальность.

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Модульбанк начал продавать кофе и запустил другие сервисы для кофеен

В рамках CafeStore банк предоставляет клиентам возможность быстрого запуска и/или расширения кофеен: доступ к закрытому маркетплейсу, где можно купить кофе, кофейное оборудование, расходники и сопутствующие товары по закупочным ценам — до 45% дешевле, чем в среднем по рынку.

Также доступны услуги кофейного сомелье, который может подобрать уникальный кофейный бленд, который будет продаваться только в одной кофейне, мастер-классы от кофейных сомелье и дегустации для клиентов в закрытом шоу-руме в Москве.

В стоимость подключения к CafeStore входит обучение и сертификация персонала кофейни, подготовка профессиональных бариста, помощь с администрированием кофейни, юридическим сопровождением, бухгалтерией и выстраиванием продаж, а также банковские сервисы — расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-кассы, возможности финансирования.

«Все сервисы CafeStore создаются внутри банка, мы ничего не отдаем внешним партнерам и контролируем полный сервисный цикл — от закупки оптовых партий зерна на аукционах до обжарки и выбора поставщиков стаканчиков. Это позволяет нам сохранять низкие цены на кофе и расходники и помогать предпринимателям строить рентабельные кофейни», — говорит Павел Семенов, член правления Модульбанка.

В 2014 году Модульбанк стартовал как первый в России независимый онлайн-банк, который работает только с предпринимателями. В 2020 году банк скорректировал стратегию и начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить не только финансовое обслуживание, но и сервисы и ресурсы для развития бизнеса. В рамках этой модели банк как поставщик услуг берет на себя часть задач предпринимателя.

Поскольку у него нет цели зарабатывать на этих услугах, он может предлагать их по себестоимости, а значит дешевле, чем в среднем по рынку.

Модель уже отработана на пакете услуг для таксопарков. Следом, 2021 году Модульбанк запустил пакет услуг «Маркетплейс». Сейчас в него входит полный цикл сопровождения продавцов на торговых площадках: от анализа рынка, выбора ниши, оформления витрины магазина и карточек товаров до помощи с закупками в Китае, логистикой и сертификацией товара. Весной 2022 года запущены направление Мануфактура для молодых производственных компаний и CafeStore.

Чтобы подключиться к Cafe Store, нужно быть клиентом Модульбанка. Счет можно открыть онлайн за пять минут и сразу начать пользоваться сервисом. Подписка на набор сервисов стоит 7 500 рублей в месяц.

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