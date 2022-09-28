Кого ФНС подозревает в нелегальной деятельности

Ответственность за обналичку

Обычно коммерческие расчеты компания ведет в безналичном порядке. Но на какие-то срочные текущие расходы могут понадобиться «живые» деньги (выдача под отчет сотруднику, выплата зарплаты, оплата мелкому поставщику-ИП и т. д.).

Использование наличности само по себе не запрещено законом, однако прием, хранение и расходование денежных средств нужно проводить через кассу предприятия. Соответственно, любое движение наличных денег является кассовой операцией.

А для сотрудника, который занимается этой работой, в штатном расписании заводится отдельная должность: кассир, бухгалтер-кассир.

Что тогда считается обналом?

К нелегальной деятельности закон относит вывод средств для незаконных целей, например, выдачу «серой» зарплаты. Кроме того, некоторые бизнесмены пытаются провести нелегальную налоговую оптимизацию, в таких схемах участвуют фирмы-однодневки или ИП, которые получают средства по фиктивным сделкам.

Если проверяющие найдут связь с именно такой деятельностью, то ответственность грозит всем участникам: и тем, кто выводил наличку, и тем, с чьего счета снимались наличные.

Штрафы и сроки лишения свободы для обеих сторон серьезные.

Заказчики привлекаю тся по ст. 198,199 и 327 УК.

тся по ст. 198,199 и 327 УК. Исполнители — по ст. 198-199, 171, 172, 173.1, 327, 174, 174.1, 210 УК.

В проверки по расходованию средств включается и банк. Только он не всегда может понять, что именно происходит.

Например, вы никогда не снимали наличные и вдруг решили с помощью бизнес карты, привязанной к расчетному счету, обналичить сразу крупную сумму или снять ее напрямую со счета.

Вы то знаете, что вам нужно рассчитаться с несколькими исполнителями-самозанятыми и заплатить за доставку экспедитору-ИП, который не признает банковских счетов. А вот банк не знает. Еще подозрительнее будет выглядеть такая операция, если накануне именно такая сумма плюс-минус и поступила на ваш расчетный счет. Хотя все же логично — поступили деньги и вы стали их расходовать на бизнес-цели.

Вот эту самую логику и придется объяснить банку, а еще подтвердить документами — договорами, счетами, актами и т. д.

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На какие признаки обращают внимание налоговики

В 2017 году ФНС совместно со Следственным комитетом разработала методические рекомендации (см. письмо № ЕД-4-2/13650@ от 13.07.2017), следуя которым проверяющие должны обратить внимание на косвенные признаки нелегальных схем в бизнесе.

Например, подозрение налоговых инспекторов вызовут:

сложные, запутанные сделки;

покупка предпринимателем услуг, рыночную стоимость которых трудно оценить ( консультационные, информационные услуги );

консультационные, информационные услуги деловые отношения с юрлицами, которые имеют признаки фирм-однодневок ( нет штата сотрудников, массовый юридический адрес, массовый генеральный директор, множество открытых расчетных счетов в разных локациях ).

Кроме того, налоговики более тщательно проверяют компании, которые:

предъявляет к возмещению крупные суммы налогов;

имеют в числе контрагентов учредителей и генерального директора, а также аффилированных с ними лиц;

проводят нетипичные сделки, осуществляют деятельность, которая не включена в ее ОКВЭДы (например, фирма всегда оказывала услуги пассажирской перевозки и вдруг купила партию колбасы);

часто «теряют» первичные документы.

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Получение информации от банков вне налоговых проверок

С 17 марта 2021 в ст. 86 Налогового кодекса были внесены изменения. С этого момента налоговая служба может вне рамок проверок запрашивать у банков и получать информацию о том, кто реально управляет расчетным счетом и снимает с него деньги (например, по доверенности от юрлица).

В течение трех дней с момента запроса банки выдают ФНС следующие сведения,:

копии паспортов,

копии доверенностей на получение денежных средств со счета,

копии договоров на открытие, закрытие, обслуживание счетов,

банковские карточки с оттиском печати и образцами подписей руководителей,

информацию о бенефициарах, выгодоприобретателях, представителях клиента.

Законодатель рассчитывает, что такие поправки в НК помогут ФНС лучше бороться с нелегальным оборотом денег и выявлять «теневых» бенефициаров (т. е. скрытых владельцев бизнеса).

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