Премиальное обслуживание в банке. Как понять, что созрел и зачем это нужно

Что такое премиальное обслуживание в банке

Премиальное обслуживание — это когда банк предлагает индивидуальные условия и подход для клиентов в связи со спецификой деятельности.

На что обратить внимание при выборе банка для премиального обслуживания

Некоторые кредитные организации дают привилегии лишь тем клиентам, которые соответствуют обозначенным критериям, например, оборот средств по счетам, ведение зарплатного проекта и т. д.

А есть банки, которые предлагают премиум-сервис всем желающим. Ведь, по сути премиальное обслуживание — это новая ступень партнерских отношений между банком и бизнесом.

Есть банки, которые для премиальных клиентов обустраивают отдельные более комфортабельные офисы и угощают кофе, а есть банки, которые предлагают реальные возможности.

При выборе финансового партнера сравните предлагаемые услуги и условия в рамках пакета привилегий.

Так, при переходе на новый премиальный уровень отношений с Модульбанком бизнес получит:

Персонального ассистента. У вас будет свой человек в банке, который сопроводит, сориентирует при любом обращении и поможет с решением вопросов. Только живое общение в мессенджерах и по телефону в режиме 24/7, никаких роботов и нейросетей.

Индивидуальные лимиты. Специалисты банка настроят тариф на банковское обслуживание с учетом оборотов конкретно вашей компании. Вы получите лимит на перечисления в пользу физлиц в том количестве, которое позволит вести и развивать бизнес с максимальным комфортом и минимальными издержками.

Безопасность. Мы покажем ваш рейтинг надежности онлайн, заранее предупредим о рискованных операциях с точки зрения антиотмывочного законодательства и о блокировке счетов в других банках. Также поможем ее снять, если ваш счет уже попал под арест по 115-ФЗ.

Защиту. Мы проверим ваших работников с помощью собственной службы безопасности, а партнеров по бизнесу — по финмониторингу.

Возможность реабилитации компании из черных списков.

Специальные кредитные предложения. Банк предоставит кредит на особых условиях, а также увеличит лимит на текущие операции, так как мы понимаем потребность бизнеса в финансировании для роста и развития.

Когда нужно переходить на премиум-статус

Чтобы понять, пора ли переходить на премиальное обслуживание или нет, определите, какие задачи стоят перед вами и вашим бизнесом:

развитие и расширение;

удержаться на плаву и выстоять в сложный экономический период;

поиск крупных заказчиков;

столкновение с недоброжелательными контрагентами и проверками;

высвобождение времени, затрачиваемого на решение вопросов, связанных с расчетами т. д.

Переход на премиальное обслуживание позволяет правильно расставить приоритеты и обернуть расходы в доходы и преимущества.

Итак, премиальное обслуживание подходит:

Тем, кто хочет работать с надежными и проверенными поставщиками и заказчиками. Модульбанк собирает информацию о ваших партнерах из всех доступных источников и выдает рекомендации.

Бизнесу, который не готов нести дополнительные расходы, срывать поставки, простаивать из-за внезапной блокировки счета по 115-ФЗ. Специалисты Модульбанка предупредят о рискованных операциях и расскажут, как их избежать.

Предпринимателям, у которых нет времени ждать утра, чтобы решить тот или иной вопрос. На этот случай в Модульбанке у вас будет персональный ассистент и круглосуточная поддержка специалистом, а не роботом.

Тем, кто планирует открывать новые направления в бизнесе, например, ВЭД. Персональный менеджер проконсультирует по всем вопросам и поможет с оформлением документов. Вам не придется бегать в поисках нужного человека, он у вас будет по умолчанию.

Компаниям, которые планируют развиваться, открывать новые мощности, наращивать обороты и нуждаются в кредитовании . Премиальное обслуживание в Модульбанке — это возможность взять кредит на специальных условиях.

Модульбанке Тем, кому неудобно и невыгодно работать на стандартных условиях . Например, в тариф на общих условиях включены бесплатное внесение наличных в сумме 500 тыс. рублей и снятие в сумме 200 тыс. рублей ежемесячно. В премиум-статусе банк настоит эти лимиты под потребности вашего бизнеса.

Масштабы бизнеса роли не играют, ведь и крупные и малые предприятия хотят сэкономить и работать с надежными партнерами. Экономия на персональных условиях перекроет ежемесячную абонентскую плату.

Кроме того, вы высвободите время на то, что действительно важно.

Станьте премиум-клиентом всего за 6 900 рублей в месяц