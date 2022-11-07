Бухгалтеры

Как бухгалтеру на фрилансе заработать с помощью партнерской программы

Денег много не бывает. Делимся еще одним вариантом заработка для бухгалтеров на фрилансе.

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Как бухгалтеру на фрилансе заработать с помощью партнерской программы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На чем зарабатывает бухгалтер на фрилансе

Бухгалтер, занимающийся частной практикой или работающий на фрилансе, конечно, в первую очередь, зарабатывает на оказании бухгалтерских услуг:

  • Ведет бухучет небольших компаний на постоянной основе. Как правило, из-за небольших оборотов клиентов, гонорары бухгалтера также невелики. Поэтому для получения желаемого дохода бухгалтеры набирают побольше клиентов. Это приводит к тому, что фриланс оборачивается работой в режиме многозадачности и постоянного аврала.
  • Готовит отчетность мелких бизнесменов. Хорошо, если предприниматель обращается к бухгалтеру в каждую отчетную кампанию. Но, к сожалению, встречаются и те, кто меняют бухгалтеров как перчатки, поэтому такие доходы не постоянны.

Бухгалтеры, обладающие высоким уровнем квалификации и расширенными знаниями в области финансов и бизнеса, часто переходят в разряд консультантов, которыеделятся знаниями и навыками с компаниями, помогая наладить, а часто и восстановить бухгалтерский учет, найти проблемные места, скрытые ресурсы и т. д.

А те, кто разбираются в программировании 1С или других бухгалтерских программах, зарабатывают не только бухучетом, но и помощью в технических вопросах. Кроме того, встречаются и бухгалтеры-блогеры, бухгалтеры-копирайтеры и т. д.

Модульбанк предлагает еще один способ заработать – стать партнером банка. Переводите клиентов на расчетно-кассовое обслуживание в Модульбанк, а банк будет выплачивать вам доход. Выберите одну из двух систем выплат и получайте доход:

  1. За открытие расчетного счета и подключение дополнительных услуг банка.
  2. В виде доли от доходов банка и процента с остатков клиента.

Обе системы выплат предусматривают получение дохода за привлечение новых партнеров.

Преимущества партнерства для бухгалтера

Доходы бухгалтера-партнера Модульбанка ничем не ограничены, а требования к знаниям и навыкам отсутствуют.

Есть и другие плюсы партнерской программы:

  • Чем больше ваших клиентов будут обслуживаться в Модульбанке, тем проще станет и ваша работа. Вы сможете работать в клиент-банке всех компаний в одном окне. Не нужно подстраиваться под банк каждого клиента, подстройте клиентов под себя.
  • Профессиональная помощь бухгалтерам от Модульбанка: консультации по сложным вопросам, выполнение однотипных и рутинных обязанностей (формирование пустых отчетов, платежных поручений по налогам и взносам и т. д.). Такая поддержка даст возможность без страха браться за учет в незнакомых бизнес-сферах и расширять круг клиентов.
  • Бесплатные консультации по вопросам ВЭД.

Преимущества партнерства для клиента

Привлеченные партнером клиенты получают:

  • бесплатные зарплатный проект и валютный контроль;
  • любой рублевый тариф для клиентов с ВЭД бесплатно;
  • защиту от недобросовестных работников и партнеров (Модульбанк бесплатно проверит контрагентов);
  • информирование о риске быть заблокированным по требованиям ФНС и гарантию от блокировок;
  • льготные тарифы на услуги;
  • особые условия для представителей отдельных направлений в бизнесе, например, торговля на маркетплейсах, интернет, такси и прочее;
  • персонального бизнес-ассистента;
  • вывод денег от контрагентов на любых физлиц без заградительных тарифов.

Подключитесь к партнерской программе Модульбанка и получите до 7 000 рублей за первый открытый счет.

Создайте комфортные условия работы себе и своим клиентам. Выведите доходы на новый уровень.

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