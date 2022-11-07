Как бухгалтеру на фрилансе заработать с помощью партнерской программы

На чем зарабатывает бухгалтер на фрилансе

Бухгалтер, занимающийся частной практикой или работающий на фрилансе, конечно, в первую очередь, зарабатывает на оказании бухгалтерских услуг:

Ведет бухучет небольших компаний на постоянной основе. Как правило, из-за небольших оборотов клиентов, гонорары бухгалтера также невелики. Поэтому для получения желаемого дохода бухгалтеры набирают побольше клиентов. Это приводит к тому, что фриланс оборачивается работой в режиме многозадачности и постоянного аврала.

Готовит отчетность мелких бизнесменов. Хорошо, если предприниматель обращается к бухгалтеру в каждую отчетную кампанию. Но, к сожалению, встречаются и те, кто меняют бухгалтеров как перчатки, поэтому такие доходы не постоянны.

Бухгалтеры, обладающие высоким уровнем квалификации и расширенными знаниями в области финансов и бизнеса, часто переходят в разряд консультантов, которыеделятся знаниями и навыками с компаниями, помогая наладить, а часто и восстановить бухгалтерский учет, найти проблемные места, скрытые ресурсы и т. д.

А те, кто разбираются в программировании 1С или других бухгалтерских программах, зарабатывают не только бухучетом, но и помощью в технических вопросах. Кроме того, встречаются и бухгалтеры-блогеры, бухгалтеры-копирайтеры и т. д.

Модульбанк предлагает еще один способ заработать – стать партнером банка. Переводите клиентов на расчетно-кассовое обслуживание в Модульбанк, а банк будет выплачивать вам доход. Выберите одну из двух систем выплат и получайте доход:

За открытие расчетного счета и подключение дополнительных услуг банка. В виде доли от доходов банка и процента с остатков клиента.

Обе системы выплат предусматривают получение дохода за привлечение новых партнеров.

Преимущества партнерства для бухгалтера

Доходы бухгалтера-партнера Модульбанка ничем не ограничены, а требования к знаниям и навыкам отсутствуют.

Есть и другие плюсы партнерской программы:

Чем больше ваших клиентов будут обслуживаться в Модульбанке, тем проще станет и ваша работа. Вы сможете работать в клиент-банке всех компаний в одном окне . Не нужно подстраиваться под банк каждого клиента, подстройте клиентов под себя.

Профессиональная помощь бухгалтерам от Модульбанка: консультации по сложным вопросам, выполнение однотипных и рутинных обязанностей ( формирование пустых отчетов, платежных поручений по налогам и взносам и т. д. ). Такая поддержка даст возможность без страха браться за учет в незнакомых бизнес-сферах и расширять круг клиентов.

формирование пустых отчетов, платежных поручений по налогам и взносам и т. д. Бесплатные консультации по вопросам ВЭД.

Преимущества партнерства для клиента

Привлеченные партнером клиенты получают:

бесплатные зарплатный проект и валютный контроль;

любой рублевый тариф для клиентов с ВЭД бесплатно;

защиту от недобросовестных работников и партнеров ( Модульбанк бесплатно проверит контрагентов );

Модульбанк бесплатно проверит контрагентов информирование о риске быть заблокированным по требованиям ФНС и гарантию от блокировок;

льготные тарифы на услуги;

особые условия для представителей отдельных направлений в бизнесе, например, торговля на маркетплейсах, интернет, такси и прочее;

персонального бизнес-ассистента;

вывод денег от контрагентов на любых физлиц без заградительных тарифов.

Подключитесь к партнерской программе Модульбанка и получите до 7 000 рублей за первый открытый счет.

Создайте комфортные условия работы себе и своим клиентам. Выведите доходы на новый уровень.

﻿