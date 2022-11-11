Модульбанк запустил сервис юридической поддержки бизнеса

Стоимость сервиса – от 1 690 рублей в месяц, что в десятки раз дешевле штатного юриста.

Юрист от Модульбанка делает все то же самое, что и юрист в штате, только без отпуска и больничных. Он проводит консультации по правовым вопросам, разрабатывает и анализирует проекты договоров, в том числе для внешнеэкономической деятельности, освещает риски и укрепляет позицию компании, помогает досудебно решить спор с контрагентом и решает другие задачи.

«Наша задача – собрать на платформе Модульбанка сервисы и ресурсы, которые помогают предпринимателю повышать рентабельность, снижать риски и развивать бизнес. Для нас это не просто бизнес, а наша ответственность перед страной и предпринимательским сообществом. Для небольших компаний расходы на юриста могут быть одной из непредсказуемых строчек в бюджете, теперь эти расходы становятся прозрачными и понятными», – говорит Павел Семенов, член правления Модульбанка.

Сервис работает по подписке: расходы на юриста понятны и предсказуемы. А индивидуальный подход к каждому клиенту и особенностям его бизнеса позволит не тратить время на поиски опытного юриста конкретной специализации.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает финансовые продукты и нишевые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

﻿Банк дает расчетно-кассовое обслуживание, технологичную онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, гарантию защиты от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Так, банк берет на себя часть бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.