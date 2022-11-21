Черная пятница в Модульбанке: заберите скидки до 27 ноября

Что Модульбанк предлагает для бизнеса.
Зеленый лимит
Опция Зеленый лимит позволяет переводить деньги физлицам в любой валюте – безопасно и без лимитов. Причем переводить можно столько, сколько получили от белых контрагентов. И вам не грозит блокировка перевода.
В рамках акции Модульбанк предлагает:
- бесплатный вывод денежных средств;
- перевод полученных от белых контрагентов денежных средств по сниженной комиссии до конца года (0% на тарифе «Безлимитный» и 0,25 % на тарифе «Оптимальный»).
Премиум-Тариф
Премиальный пакет услуг для бизнеса ModulBlack со скидкой 50%. Это тариф для клиентов, которые не укладываются в рамки стандартных условий, которым требуется особый подход и расширенные возможности для работы со счетом.
Премиальное обслуживание бизнеса включает:
- персональные лимиты и тариф;
- свой человек в банке;
- поддержка 24/7.
1 месяц всего за 3 450 руб. вместо 6 900 руб.
Селлерам
Опция для маркетплейсов подойдет для опытных и только начинающих селлеров. Включает комплекс многочисленных услуг и продуктов для продавцов маркетплейсов.
В рамках Черной пятницы Модульбанк подготовил лучшие условия для селлеров:
- вывод прибыли без комиссии – до 10 млн руб. на любом селлер-тарифе до конца года;
- бесплатное обслуживание – в течение 12 месяцев на тарифе Селлер;
- сервис аналитики за 0 руб. – изучайте конкурентов, оценивайте рыночную ситуацию и прогнозируйте продажи товаров до конца года.
Кофейням
Бесплатная подписка на сервис CafeStore для владельцев кофеен. Это сервис, обеспечивающий нефинансовую инфраструктуру: оборудование, расходные материалы, зерна, обучение персонала и приложение для учета.
Экономьте до 40% на закупках кофе, кофейного оборудования и сопутствующих товаров.
В рамках акции:
- 1 месяц подписки CafeStore за 0 руб.;
- банковское обслуживание за 0 руб. (3 месяца тарифа «Безлимитный», 6 месяцев тарифа «Оптимальный»).
Розница
Специальные условия для роста продаж – бесплатные чеки и эквайринг для розничных продавцов:
- облачные чеки – выдавайте чеки даже без кассы. А платежи по СБП – бесплатно для оборота до 300 тыс. руб.;
- опция «Розница» – снижение комиссии за эквайринг на 0,2% при подключении сервиса на год за 14 900 руб.
- 3 месяца моментальных зачислений за 0 руб.
Кассы
Больше возможностей для работы с клиентами. Только приятные цены на онлайн-кассы:
- онлайн-касса со встроенным эквайрингом MSPOS-Е-Ф за 15 540 руб. (вместо 22 100 руб.);
- новая быстрая онлайн-касса со встроенным эквайрингом MSPOS-Е-Ф за 23 340 руб. (вместо 24 990 руб.);
- тариф на первый месяц уже включен в стоимость (далее 790 руб./месяц).
Бухгалтерия
Подключайтесь к сервису Модульбухгалтерия со скидкой до 90%. Специальный сервис считает налоги и взносы, готовит отчетность.
В честь всемирного дня покупок Модульбанк снижает стоимость тарифов.
Для тарифа «Главный бухгалтер»:
- скидка 90% на тариф – если восстановление за срок от четырех месяцев;
- скидка 30% на тариф и восстановление – если срок до четырех месяцев.
Для тарифа «Бухгалтер для ИП»:
- скидка 30% на тариф и услуги.
Юрист
Подключайтесь к сервису Модульюрист со скидкой и получите комплексную юридическую поддержку для вашего бизнеса. Экономьте до 12 000 руб. в год на услугах юриста:
- месячная подписка за 1 490 руб. навсегда;
- квартальная подписка за 4 990 руб.
Получите разработку или экспертизу договора в подарок.
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