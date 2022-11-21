Ведение бизнеса

Черная пятница в Модульбанке: заберите скидки до 27 ноября

В честь всемирного дня покупок получите все, что нужно бизнесу с максимальной выгодой. Главное – успейте оставить заявку, время действия акций ограничено.

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Черная пятница в Модульбанке: заберите скидки до 27 ноября
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что Модульбанк предлагает для бизнеса.

Зеленый лимит

Опция Зеленый лимит позволяет переводить деньги физлицам в любой валюте – безопасно и без лимитов. Причем переводить можно столько, сколько получили от белых контрагентов. И вам не грозит блокировка перевода.

В рамках акции Модульбанк предлагает:

  • бесплатный вывод денежных средств;
  • перевод полученных от белых контрагентов денежных средств по сниженной комиссии до конца года (0% на тарифе «Безлимитный» и 0,25 % на тарифе «Оптимальный»).

Это мне подходит

Премиум-Тариф

Премиальный пакет услуг для бизнеса ModulBlack со скидкой 50%. Это тариф для клиентов, которые не укладываются в рамки стандартных условий, которым требуется особый подход и расширенные возможности для работы со счетом.

Премиальное обслуживание бизнеса включает:

  • персональные лимиты и тариф;
  • свой человек в банке;
  • поддержка 24/7.

1 месяц всего за 3 450 руб. вместо 6 900 руб.

Премиум – это про меня

Селлерам

Опция для маркетплейсов подойдет для опытных и только начинающих селлеров. Включает комплекс многочисленных услуг и продуктов для продавцов маркетплейсов.

В рамках Черной пятницы Модульбанк подготовил лучшие условия для селлеров:

  • вывод прибыли без комиссии – до 10 млн руб. на любом селлер-тарифе до конца года;
  • бесплатное обслуживание – в течение 12 месяцев на тарифе Селлер;
  • сервис аналитики за 0 руб. – изучайте конкурентов, оценивайте рыночную ситуацию и прогнозируйте продажи товаров до конца года.

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Кофейням

Бесплатная подписка на сервис CafeStore для владельцев кофеен. Это сервис, обеспечивающий нефинансовую инфраструктуру: оборудование, расходные материалы, зерна, обучение персонала и приложение для учета.

Экономьте до 40% на закупках кофе, кофейного оборудования и сопутствующих товаров.

В рамках акции:

  • 1 месяц подписки CafeStore за 0 руб.;
  • банковское обслуживание за 0 руб. (3 месяца тарифа «Безлимитный», 6 месяцев тарифа «Оптимальный»).

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Розница

Специальные условия для роста продаж – бесплатные чеки и эквайринг для розничных продавцов:

  • облачные чеки – выдавайте чеки даже без кассы. А платежи по СБП – бесплатно для оборота до 300 тыс. руб.;
  • опция «Розница» – снижение комиссии за эквайринг на 0,2% при подключении сервиса на год за 14 900 руб.
  • 3 месяца моментальных зачислений за 0 руб.

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Кассы

Больше возможностей для работы с клиентами. Только приятные цены на онлайн-кассы:

  • онлайн-касса со встроенным эквайрингом MSPOS-Е-Ф за 15 540 руб. (вместо 22 100 руб.);
  • новая быстрая онлайн-касса со встроенным эквайрингом MSPOS-Е-Ф за 23 340 руб. (вместо 24 990 руб.);
  • тариф на первый месяц уже включен в стоимость (далее 790 руб./месяц).

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Бухгалтерия

Подключайтесь к сервису Модульбухгалтерия со скидкой до 90%. Специальный сервис считает налоги и взносы, готовит отчетность.

В честь всемирного дня покупок Модульбанк снижает стоимость тарифов.

Для тарифа «Главный бухгалтер»:

  • скидка 90% на тариф – если восстановление за срок от четырех месяцев;
  • скидка 30% на тариф и восстановление – если срок до четырех месяцев.

Для тарифа «Бухгалтер для ИП»:

  • скидка 30% на тариф и услуги.

Хочу скидку

Юрист

Подключайтесь к сервису Модульюрист со скидкой и получите комплексную юридическую поддержку для вашего бизнеса. Экономьте до 12 000 руб. в год на услугах юриста:

  • месячная подписка за 1 490 руб. навсегда;
  • квартальная подписка за 4 990 руб.

Получите разработку или экспертизу договора в подарок.

Нужен юрист

С полными условиями акции можете ознакомиться на сайте.

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