Черная пятница в Модульбанке: заберите скидки до 27 ноября

Что Модульбанк предлагает для бизнеса.

Зеленый лимит

Опция Зеленый лимит позволяет переводить деньги физлицам в любой валюте – безопасно и без лимитов. Причем переводить можно столько, сколько получили от белых контрагентов. И вам не грозит блокировка перевода.

В рамках акции Модульбанк предлагает:

бесплатный вывод денежных средств;

перевод полученных от белых контрагентов денежных средств по сниженной комиссии до конца года (0% на тарифе «Безлимитный» и 0,25 % на тарифе «Оптимальный» ).

Премиум-Тариф

Премиальный пакет услуг для бизнеса ModulBlack со скидкой 50%. Это тариф для клиентов, которые не укладываются в рамки стандартных условий, которым требуется особый подход и расширенные возможности для работы со счетом.

Премиальное обслуживание бизнеса включает:

персональные лимиты и тариф;

свой человек в банке;

поддержка 24/7.

1 месяц всего за 3 450 руб. вместо 6 900 руб.

Селлерам

Опция для маркетплейсов подойдет для опытных и только начинающих селлеров. Включает комплекс многочисленных услуг и продуктов для продавцов маркетплейсов.

В рамках Черной пятницы Модульбанк подготовил лучшие условия для селлеров:

вывод прибыли без комиссии – до 10 млн руб. на любом селлер-тарифе до конца года;

бесплатное обслуживание – в течение 12 месяцев на тарифе Селлер;

сервис аналитики за 0 руб. – изучайте конкурентов, оценивайте рыночную ситуацию и прогнозируйте продажи товаров до конца года.

Кофейням

Бесплатная подписка на сервис CafeStore для владельцев кофеен. Это сервис, обеспечивающий нефинансовую инфраструктуру: оборудование, расходные материалы, зерна, обучение персонала и приложение для учета.

Экономьте до 40% на закупках кофе, кофейного оборудования и сопутствующих товаров.

В рамках акции:

1 месяц подписки CafeStore за 0 руб.;

банковское обслуживание за 0 руб. ( 3 месяца тарифа «Безлимитный», 6 месяцев тарифа «Оптимальный» ).

Розница

Специальные условия для роста продаж – бесплатные чеки и эквайринг для розничных продавцов:

облачные чеки – выдавайте чеки даже без кассы. А платежи по СБП – бесплатно для оборота до 300 тыс. руб.;

опция «Розница» – снижение комиссии за эквайринг на 0,2% при подключении сервиса на год за 14 900 руб.

3 месяца моментальных зачислений за 0 руб.

Кассы

Больше возможностей для работы с клиентами. Только приятные цены на онлайн-кассы:

онлайн-касса со встроенным эквайрингом MSPOS-Е-Ф за 15 540 руб. ( вместо 22 100 руб. );

вместо 22 100 руб. новая быстрая онлайн-касса со встроенным эквайрингом MSPOS-Е-Ф за 23 340 руб. ( вместо 24 990 руб. );

вместо 24 990 руб. тариф на первый месяц уже включен в стоимость ( далее 790 руб./месяц ).

Бухгалтерия

Подключайтесь к сервису Модульбухгалтерия со скидкой до 90%. Специальный сервис считает налоги и взносы, готовит отчетность.

В честь всемирного дня покупок Модульбанк снижает стоимость тарифов.

Для тарифа «Главный бухгалтер»:

скидка 90% на тариф – если восстановление за срок от четырех месяцев;

скидка 30% на тариф и восстановление – если срок до четырех месяцев.

Для тарифа «Бухгалтер для ИП»:

скидка 30% на тариф и услуги.

Юрист

Подключайтесь к сервису Модульюрист со скидкой и получите комплексную юридическую поддержку для вашего бизнеса. Экономьте до 12 000 руб. в год на услугах юриста:

месячная подписка за 1 490 руб. навсегда ;

квартальная подписка за 4 990 руб.

Получите разработку или экспертизу договора в подарок.

С полными условиями акции можете ознакомиться на сайте.