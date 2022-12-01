ВЭД

Как правильно работать с ВЭД

Когда некоторые иностранные производители покинули российский рынок, и Правительство разрешило параллельный импорт, для бизнеса открылись новые возможности. Однако не стоит бросаться в омут с головой: нужно изучить правила и нюансы работы с импортом и экспортом, так как нарушения законодательства о ВЭД грозит штрафами.

Версия для печати
Как правильно работать с ВЭД
Иллюстрация6: Вера Ревина/Клерк.ру

В чем сложности ведения ВЭД

Чтобы заниматься импортом или экспортом, просто найти иностранного партнера и проложить каналы для товарооборота – недостаточно. Здесь важны детали, от которых будут зависеть налоги и порядок прохождения валютного контроля.

Играет роль и страна партнера, так как для работы с представителями недружественных России государств, действуют особые порядки проведения сделок.

Валютный контроль

Сделки в рамках ВЭД подпадают под валютный контроль даже если валюта контракта – российский рубль. В валютном контроле участвуют Банки. Как агенты валютного контроля – они проверяют документы, платежи и передают информацию в органы валютного контроля: Правительство, ЦБ, ФНС И ФТС, которые могут наложить санкции за нарушения законодательства.

Документы для валютного контроля

Для прохождения валютного контроля компания предоставляет в обслуживающий банк комплект документов. Перечень документации и сроки ее подачи зависят от суммы сделки:

  • Если сумма контракта не превышает 600 тыс. рублей, то у компании есть право пройти валютный контроль без предоставления документов. Но документы обязательно должны быть. Как правило в банках предусмотрены специальные формы для прохождения валютного контроля по таким сделкам.
  • Для экспортных контрактов с суммой от 600 тыс. до 10 млн рублей и импортных с суммой от 600 тыс. до 3 млн рублей – обязательно предоставление в банк документов, подтверждающих операции.
  • Для импорта на сумму 3 млн рублей и более и экспорта – 10 млн и более в банк в течение 15 дней нужно предоставить заключенный контракт или его проект, подписанный иностранным контрагентом. Банк зарегистрирует контракт и присвоит номер (УНК). Кроме контракта российская сторона сделки готовит справку о подтверждающих документах.

Специалисты Модульбанка сами готовят все справки и распоряжения для ВЭД.

Если сделка проходит в иностранной валюте, то прежде переведите сумму контракта в рубли по курсу ЦБ на дату заключения контракта, после чего рублевый эквивалент сделки сопоставьте с пороговыми значениями, от которых зависит, как будет проходить валютный контроль.

Как проходит валютный контроль

В прохождении валютного контроля можно выделить несколько этапов:

 

Импорт

Экспорт

1 этап

Открытие валютного счета

2 этап

Заключение внешнеторгового контракта

3 этап

Отправка платежного поручения на перечисление денег поставщику

Поступление денег от иностранного партнера на транзитный счет

4 этап

Валютный контроль

5 этап

Отправление валютного перевода

Зачисление денег с транзитного счета на счет 

компании

Валютный контроль в Модульбанке проходит в течение суток, бесплатно и без посещения банка – достаточно прислать документы через личный кабинет.

Штрафы

Повторные нарушения приведут к удорожанию штрафа или дисквалификации.

Чтобы избежать нарушений и обойти острые углы проконсультируйтесь у Модульюриста.

Налогообложение при ВЭД

НДС при импорте

Вне зависимости от организационно-правовой формы и налогового режима большинство компаний, ввозящих в Россию товар, платят НДС при прохождении таможни на границе вместе с другими платежами. Исключение – ввоз освобожденных от налогообложения товаров из ст. 150 НК:

  • медицинские товары и изделия;
  • сырье и комплектующие к медтоварам и изделиям;
  • крупный племенной скот, некоторые виды животных и продукции животноводства – при ввозе до конца 2022 года.

Сумма НДС считается от стоимости товара с учетом затрат на изготовление, доставку до границы и акциза.

Налогоплательщики на ОСНО вправе принять к вычету (вернуть) уплаченный в ФТС налог при соблюдении ряда условий:

  • НДС перечислен в бюджет;
  • налогоплательщик представил документы, подтверждающие сделку;
  • ввезенные товары используются в налогооблагаемой деятельности;
  • ввезенная продукция принята к учету.

Для поставок из стран, на границах с которыми отсутствуют таможенные посты (страны ЕАЭС), порядок работы с НДС отличается:

  • Ввозной НДС уплачивается в ФНС, а не в ФТС, и на отдельный КБК – 18210401000011000110.
  • За ввозной НДС импортер отчитывается декларацией по косвенным налогам до 20 числа месяца, следующего за месяцем, когда товар приняли к учету. Дедлайн для перечисления налог в бюджет – также 20 число.
  • Для предъявления к вычету уплаченного ввозного НДС нужно одновременно с подачей декларации по косвенным налогам подать заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Модульбанк бесплатно открывает счета в девяти популярных валютах и проводит валютообменные операции по выгодному курсу.

НДС при экспорте

Продажа продукции покупателям из других государств прерывает цепочку уплаты и зачетов НДС в России.

Однако государство возмещает уплаченный налог российским экспортерам, то есть действует, так называемая, нулевая ставка. Экспортеры, применяющие нулевую ставку, обязаны подтвердить право на НДС 0%.

Нулевой НДС распространяется только на операции из п. 1 ст. 164 НК:

  • вывоз товаров;
  • оказание работ или услуг, связанных с перевозкой;
  • транспортировка газа, нефти и нефтепродуктов по трубопроводу.
  • реэкспорт в отдельных случаях.

На подтверждение ставки 0% у экспортера есть 180 дней с даты первой отгрузки (п. 9 ст. 165 НК, п. 3 ст. 128 ТК ЕАЭС).

Нарушение этого срока ничем не грозит, просто ФНС исчислит налог по обычным ставкам 10 или 20%. Позже при предоставлении пакета документов, налог можно будет пересчитать на нулевой.

Кстати, продавцы вправе отказаться от применения нулевой ставки, но только минимум на 12 месяцев и абсолютно на все экспортные операции. Для этого в территориальную ИФНС нужно подать заявление об отказе в свободной форме. Экспортеры в ЕАЭС отказаться от НДС 0% не вправе.

Разрешительный порядок вывоза

Для экспорта действует разрешительный порядок. Под него подпадают товары из постановления Правительства от 09.03.2022 № 312. Получение разрешения нужно для вывоза товаров в недружественные государства. Для экспорта в ЕАЭС – достаточно получить на продукцию сертификат СТ-1.

Модульюрист окажет комплексную юридическую поддержку бизнеса и проконсультирует по всем вопросам, связанным с ВЭД. Сервис работает по подписке, что позволит контролировать и прогнозировать расходы на юридическую помощь.

 

Модульбанк
Модульбанк
Первый банк для предпринимателей

ВЭД

Как правильно работать с ВЭД

Когда некоторые иностранные производители покинули российский рынок, и Правительство разрешило параллельный импорт, для бизнеса открылись новые возможности. Однако не стоит бросаться в омут с головой: нужно изучить правила и нюансы работы с импортом и экспортом, так как нарушения законодательства о ВЭД грозит штрафами.

Как правильно работать с ВЭД

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Воинский учет

Как вести воинский учет небольшим компаниям. Бухгалтеры говорят, что никак

Малый бизнес до начала частичной мобилизации в основном игнорировал обязанность по ведению воинского учета. Как говорят практики, проще было заплатить штраф, чем сдавать отчеты в военкоматы. Судя по всему, ситуация не сильно изменилась.

Материальная помощь

Материальная помощь работнику: как оформить и провести в учете

Материальная помощь – действенный инструментов поддержки сотрудников. Выплаты могут быть по любым основаниям, однако налоговые льготы можно получить только при выплатах при рождении ребенка и в чрезвычайных обстоятельствах. Подробнее об оформлении и учете материальной помощи.

Материальная помощь работнику: как оформить и провести в учете
Читать еще