Как правильно работать с ВЭД

В чем сложности ведения ВЭД

Чтобы заниматься импортом или экспортом, просто найти иностранного партнера и проложить каналы для товарооборота – недостаточно. Здесь важны детали, от которых будут зависеть налоги и порядок прохождения валютного контроля.

Играет роль и страна партнера, так как для работы с представителями недружественных России государств, действуют особые порядки проведения сделок.

Валютный контроль

Сделки в рамках ВЭД подпадают под валютный контроль даже если валюта контракта – российский рубль. В валютном контроле участвуют Банки. Как агенты валютного контроля – они проверяют документы, платежи и передают информацию в органы валютного контроля: Правительство, ЦБ, ФНС И ФТС, которые могут наложить санкции за нарушения законодательства.

Документы для валютного контроля

Для прохождения валютного контроля компания предоставляет в обслуживающий банк комплект документов. Перечень документации и сроки ее подачи зависят от суммы сделки:

Если сумма контракта не превышает 600 тыс. рублей , то у компании есть право пройти валютный контроль без предоставления документов. Но документы обязательно должны быть. Как правило в банках предусмотрены специальные формы для прохождения валютного контроля по таким сделкам.

Для экспортных контрактов с суммой от 600 тыс. до 10 млн рублей и импортных с суммой от 600 тыс. до 3 млн рублей – обязательно предоставление в банк документов, подтверждающих операции.

Для импорта на сумму 3 млн рублей и более и экспорта – 10 млн и более в банк в течение 15 дней нужно предоставить заключенный контракт или его проект, подписанный иностранным контрагентом. Банк зарегистрирует контракт и присвоит номер (УНК). Кроме контракта российская сторона сделки готовит справку о подтверждающих документах.

Специалисты Модульбанка сами готовят все справки и распоряжения для ВЭД.

Если сделка проходит в иностранной валюте, то прежде переведите сумму контракта в рубли по курсу ЦБ на дату заключения контракта, после чего рублевый эквивалент сделки сопоставьте с пороговыми значениями, от которых зависит, как будет проходить валютный контроль.

Как проходит валютный контроль

В прохождении валютного контроля можно выделить несколько этапов:

Импорт Экспорт 1 этап Открытие валютного счета 2 этап Заключение внешнеторгового контракта 3 этап Отправка платежного поручения на перечисление денег поставщику Поступление денег от иностранного партнера на транзитный счет 4 этап Валютный контроль 5 этап Отправление валютного перевода Зачисление денег с транзитного счета на счет компании

Валютный контроль в Модульбанке проходит в течение суток, бесплатно и без посещения банка – достаточно прислать документы через личный кабинет.

Штрафы

Повторные нарушения приведут к удорожанию штрафа или дисквалификации.

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Налогообложение при ВЭД

НДС при импорте

Вне зависимости от организационно-правовой формы и налогового режима большинство компаний, ввозящих в Россию товар, платят НДС при прохождении таможни на границе вместе с другими платежами. Исключение – ввоз освобожденных от налогообложения товаров из ст. 150 НК:

медицинские товары и изделия;

сырье и комплектующие к медтоварам и изделиям;

крупный племенной скот, некоторые виды животных и продукции животноводства – при ввозе до конца 2022 года.

Сумма НДС считается от стоимости товара с учетом затрат на изготовление, доставку до границы и акциза.

Налогоплательщики на ОСНО вправе принять к вычету (вернуть) уплаченный в ФТС налог при соблюдении ряда условий:

НДС перечислен в бюджет;

налогоплательщик представил документы, подтверждающие сделку;

ввезенные товары используются в налогооблагаемой деятельности;

ввезенная продукция принята к учету.

Для поставок из стран, на границах с которыми отсутствуют таможенные посты (страны ЕАЭС), порядок работы с НДС отличается:

Ввозной НДС уплачивается в ФНС, а не в ФТС, и на отдельный КБК – 18210401000011000110 .

За ввозной НДС импортер отчитывается декларацией по косвенным налогам до 20 числа месяца, следующего за месяцем, когда товар приняли к учету. Дедлайн для перечисления налог в бюджет – также 20 число.

Для предъявления к вычету уплаченного ввозного НДС нужно одновременно с подачей декларации по косвенным налогам подать заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

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НДС при экспорте

Продажа продукции покупателям из других государств прерывает цепочку уплаты и зачетов НДС в России.

Однако государство возмещает уплаченный налог российским экспортерам, то есть действует, так называемая, нулевая ставка. Экспортеры, применяющие нулевую ставку, обязаны подтвердить право на НДС 0%.

Нулевой НДС распространяется только на операции из п. 1 ст. 164 НК:

вывоз товаров;

оказание работ или услуг, связанных с перевозкой;

транспортировка газа, нефти и нефтепродуктов по трубопроводу.

реэкспорт в отдельных случаях.

На подтверждение ставки 0% у экспортера есть 180 дней с даты первой отгрузки (п. 9 ст. 165 НК, п. 3 ст. 128 ТК ЕАЭС).

Нарушение этого срока ничем не грозит, просто ФНС исчислит налог по обычным ставкам 10 или 20%. Позже при предоставлении пакета документов, налог можно будет пересчитать на нулевой.

Кстати, продавцы вправе отказаться от применения нулевой ставки, но только минимум на 12 месяцев и абсолютно на все экспортные операции. Для этого в территориальную ИФНС нужно подать заявление об отказе в свободной форме. Экспортеры в ЕАЭС отказаться от НДС 0% не вправе.

Разрешительный порядок вывоза

Для экспорта действует разрешительный порядок. Под него подпадают товары из постановления Правительства от 09.03.2022 № 312. Получение разрешения нужно для вывоза товаров в недружественные государства. Для экспорта в ЕАЭС – достаточно получить на продукцию сертификат СТ-1.

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