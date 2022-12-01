Как правильно работать с ВЭД

В чем сложности ведения ВЭД
Чтобы заниматься импортом или экспортом, просто найти иностранного партнера и проложить каналы для товарооборота – недостаточно. Здесь важны детали, от которых будут зависеть налоги и порядок прохождения валютного контроля.
Играет роль и страна партнера, так как для работы с представителями недружественных России государств, действуют особые порядки проведения сделок.
Валютный контроль
Сделки в рамках ВЭД подпадают под валютный контроль даже если валюта контракта – российский рубль. В валютном контроле участвуют Банки. Как агенты валютного контроля – они проверяют документы, платежи и передают информацию в органы валютного контроля: Правительство, ЦБ, ФНС И ФТС, которые могут наложить санкции за нарушения законодательства.
Документы для валютного контроля
Для прохождения валютного контроля компания предоставляет в обслуживающий банк комплект документов. Перечень документации и сроки ее подачи зависят от суммы сделки:
- Если сумма контракта не превышает 600 тыс. рублей, то у компании есть право пройти валютный контроль без предоставления документов. Но документы обязательно должны быть. Как правило в банках предусмотрены специальные формы для прохождения валютного контроля по таким сделкам.
- Для экспортных контрактов с суммой от 600 тыс. до 10 млн рублей и импортных с суммой от 600 тыс. до 3 млн рублей – обязательно предоставление в банк документов, подтверждающих операции.
- Для импорта на сумму 3 млн рублей и более и экспорта – 10 млн и более в банк в течение 15 дней нужно предоставить заключенный контракт или его проект, подписанный иностранным контрагентом. Банк зарегистрирует контракт и присвоит номер (УНК). Кроме контракта российская сторона сделки готовит справку о подтверждающих документах.
Специалисты Модульбанка сами готовят все справки и распоряжения для ВЭД.
Если сделка проходит в иностранной валюте, то прежде переведите сумму контракта в рубли по курсу ЦБ на дату заключения контракта, после чего рублевый эквивалент сделки сопоставьте с пороговыми значениями, от которых зависит, как будет проходить валютный контроль.
Как проходит валютный контроль
В прохождении валютного контроля можно выделить несколько этапов:
Импорт
Экспорт
1 этап
2 этап
Заключение внешнеторгового контракта
3 этап
Отправка платежного поручения на перечисление денег поставщику
Поступление денег от иностранного партнера на транзитный счет
4 этап
Валютный контроль
5 этап
Отправление валютного перевода
Зачисление денег с транзитного счета на счет
компании
Валютный контроль в Модульбанке проходит в течение суток, бесплатно и без посещения банка – достаточно прислать документы через личный кабинет.
Штрафы
Повторные нарушения приведут к удорожанию штрафа или дисквалификации.
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Налогообложение при ВЭД
НДС при импорте
Вне зависимости от организационно-правовой формы и налогового режима большинство компаний, ввозящих в Россию товар, платят НДС при прохождении таможни на границе вместе с другими платежами. Исключение – ввоз освобожденных от налогообложения товаров из ст. 150 НК:
- медицинские товары и изделия;
- сырье и комплектующие к медтоварам и изделиям;
- крупный племенной скот, некоторые виды животных и продукции животноводства – при ввозе до конца 2022 года.
Сумма НДС считается от стоимости товара с учетом затрат на изготовление, доставку до границы и акциза.
Налогоплательщики на ОСНО вправе принять к вычету (вернуть) уплаченный в ФТС налог при соблюдении ряда условий:
- НДС перечислен в бюджет;
- налогоплательщик представил документы, подтверждающие сделку;
- ввезенные товары используются в налогооблагаемой деятельности;
- ввезенная продукция принята к учету.
Для поставок из стран, на границах с которыми отсутствуют таможенные посты (страны ЕАЭС), порядок работы с НДС отличается:
- Ввозной НДС уплачивается в ФНС, а не в ФТС, и на отдельный КБК – 18210401000011000110.
- За ввозной НДС импортер отчитывается декларацией по косвенным налогам до 20 числа месяца, следующего за месяцем, когда товар приняли к учету. Дедлайн для перечисления налог в бюджет – также 20 число.
- Для предъявления к вычету уплаченного ввозного НДС нужно одновременно с подачей декларации по косвенным налогам подать заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
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НДС при экспорте
Продажа продукции покупателям из других государств прерывает цепочку уплаты и зачетов НДС в России.
Однако государство возмещает уплаченный налог российским экспортерам, то есть действует, так называемая, нулевая ставка. Экспортеры, применяющие нулевую ставку, обязаны подтвердить право на НДС 0%.
Нулевой НДС распространяется только на операции из п. 1 ст. 164 НК:
- вывоз товаров;
- оказание работ или услуг, связанных с перевозкой;
- транспортировка газа, нефти и нефтепродуктов по трубопроводу.
- реэкспорт в отдельных случаях.
На подтверждение ставки 0% у экспортера есть 180 дней с даты первой отгрузки (п. 9 ст. 165 НК, п. 3 ст. 128 ТК ЕАЭС).
Нарушение этого срока ничем не грозит, просто ФНС исчислит налог по обычным ставкам 10 или 20%. Позже при предоставлении пакета документов, налог можно будет пересчитать на нулевой.
Кстати, продавцы вправе отказаться от применения нулевой ставки, но только минимум на 12 месяцев и абсолютно на все экспортные операции. Для этого в территориальную ИФНС нужно подать заявление об отказе в свободной форме. Экспортеры в ЕАЭС отказаться от НДС 0% не вправе.
Разрешительный порядок вывоза
Для экспорта действует разрешительный порядок. Под него подпадают товары из постановления Правительства от 09.03.2022 № 312. Получение разрешения нужно для вывоза товаров в недружественные государства. Для экспорта в ЕАЭС – достаточно получить на продукцию сертификат СТ-1.
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