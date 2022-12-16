Как не упустить покупателей: способы приема оплат офлайн

Появились новинки для офлайн-оплаты, которые понравятся не только покупателям, но и продавцам.

Тренд на снижение наличных расчетов

ЦБ в июне 2022 года подвел итоги расчетов в офлайне. Как показал опрос, более 70% россиян в 2021 году расплачивались безналичными средствами. Картами расплачиваются 88% клиентов интернет-магазинов, 63% посетителей крупных торговых центов, 62% покупателей в супермаркетах.

Цифры говорят сами за себя, каждый уважающий себя магазин должен уметь принимать электронные средства платежа. Поэтому перечислим все возможные и доступные варианты, при которых клиент не уйдет без покупки, а продавец сможет быстро внедрить и с легкостью использовать.

Торговый эквайринг

Самый популярный способ – подключение эквайринга. Позволяет расплачиваться любой дебетовой или кредитной картой, а также через виртуальные карты с использованием мобильных устройств и гаджетов. Дополнительное оборудование может быть интегрировано с кассой или обособленно находится в кассовой зоне.

Денежные средства списываются с карт-счета клиента моментально, хотя зачисляются на счет продавца, как правило, в течение трех рабочих дней.

За эквайринг придётся платить:

по тарифу – устанавливается в зависимости от вида деятельности магазина и от торговых оборотов;

за чековую ленту для печати слип-чека.

Modul Pay – превращает андроид-смартфон в терминал эквайринга, можно поднести карту и принять безналичную оплату. Работает с банковскими картами МИР, VISA, Mastercard.

QR Pay – оплаты через СБП при помощи QR-кода

QR-код – это сканируемый штрихкод, куда можно вшить любую информацию, для расшифровки которой понадобится камера смартфона. Получать оплату по QR-коду могут продавцы, имеющие расчетные счета в банках участниках системы быстрых платежей (СБП). Им на выбор предлагается два вида QR-кодов: статические и динамические.

Статические коды не меняются, их можно просто распечатать и оставить в удобном для покупателя месте. Но из-за этого в них можно зашифровать только платежные реквизиты магазина. Покупателю придется вручную корректировать сумму, а продавцу проверять результат после зачисления на расчетный счет. Однако, такие коды получили популярность в сфере услуг, особенно для приема чаевых.

Готовую сумму покупки и назначение платежа содержат динамические QR-коды. В этом случае от покупателя требуется только отсканировать код с помощью камеры мобильного телефона. Магазину не нужно какое-либо дополнительное оборудование, однако, у покупателя должно быть банковское мобильное приложение подключенное к СБП.

Как и при эквайринге, оплата за товар спишется со счета клиента, но зачисление на счет продавца произойдет моментально в течение 15 секунд. Комиссия за поступления оплаты через СБП зависит от вида деятельности, но не может превышать 0,7%. А по программе поддержки МСП до конца 2022 года комиссия равна 0%.

При этом у клиентов остается несколько ограничений при совершении оплаты:

не все могут расплатиться с кредитной карты (зависит от условий банка);

на телефоне должно быть банковское мобильное приложение и интернет.

QR Pay от Модульбанк позволяет создавать код в меню МодульКассы, приложении Модульбанка или в личном кабинете. Для приема оплаты код можно прислать онлайн, показать на экране кассы или распечатать и разместить в торговой точке. Выбирайте один или все варианты сразу, чтобы клиентам было максимально удобно.

New pay – бесконтактная оплата через NFC – нужен только смартфон

Национальная система платёжных карт (НСПК) разработала и запустила в сентябре этого года аналог Apple Pay – бесконтактный способ оплаты с помощью приложения СБПэй через NFC-метки.

Схема оплаты будет выглядеть следующим образом:

Продавец формирует на своей кассе чек из покупок клиента. Клиент подносит телефон к метке NFC. В телефоне клиента открывается страница с выбором банка. Откроется приложение выбранного банка, где клиенту нужно подтвердить оплату. После оплаты чек с онлайн-кассы печатается автоматически. Денежные средства от продажи моментально зачисляются продавцу на расчетный счет.

Сервис New pay интегрирован с Модулькассой, что позволяет принимать оплату через сторонний планшет, достаточно поднести телефон к метке NFC.

Новинка этого года возвращает к жизни полюбившийся уже многим бесконтактный способ оплаты, который может стать вашим конкурентным преимуществом и привлечь лояльных клиентов.

Если хотите предложить своим клиентам всевозможные способы оплаты, то используйте приложение ModulPay, в котором можно принимать: оплату банковскими картами;

оплату через систему быстрых платежей (СБП);

оплату через СБП с использованием NFC;

оплату по ссылке.

Приложение работает на всех устройствах: Android от 5 версии и выше.

Какой бы способ приема оплат вы бы не выбрали, обязанность по применению онлайн-кассы не исчезает. Однако, в законе № 54-ФЗ установлен ряд исключений: