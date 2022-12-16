Как не упустить покупателей: способы приема оплат офлайн

Появились новинки для офлайн-оплаты, которые понравятся не только покупателям, но и продавцам.
Тренд на снижение наличных расчетов
ЦБ в июне 2022 года подвел итоги расчетов в офлайне. Как показал опрос, более 70% россиян в 2021 году расплачивались безналичными средствами. Картами расплачиваются 88% клиентов интернет-магазинов, 63% посетителей крупных торговых центов, 62% покупателей в супермаркетах.
Цифры говорят сами за себя, каждый уважающий себя магазин должен уметь принимать электронные средства платежа. Поэтому перечислим все возможные и доступные варианты, при которых клиент не уйдет без покупки, а продавец сможет быстро внедрить и с легкостью использовать.
Торговый эквайринг
Самый популярный способ – подключение эквайринга. Позволяет расплачиваться любой дебетовой или кредитной картой, а также через виртуальные карты с использованием мобильных устройств и гаджетов. Дополнительное оборудование может быть интегрировано с кассой или обособленно находится в кассовой зоне.
Денежные средства списываются с карт-счета клиента моментально, хотя зачисляются на счет продавца, как правило, в течение трех рабочих дней.
За эквайринг придётся платить:
по тарифу – устанавливается в зависимости от вида деятельности магазина и от торговых оборотов;
за чековую ленту для печати слип-чека.
Modul Pay – превращает андроид-смартфон в терминал эквайринга, можно поднести карту и принять безналичную оплату. Работает с банковскими картами МИР, VISA, Mastercard.
QR Pay – оплаты через СБП при помощи QR-кода
QR-код – это сканируемый штрихкод, куда можно вшить любую информацию, для расшифровки которой понадобится камера смартфона. Получать оплату по QR-коду могут продавцы, имеющие расчетные счета в банках участниках системы быстрых платежей (СБП). Им на выбор предлагается два вида QR-кодов: статические и динамические.
Статические коды не меняются, их можно просто распечатать и оставить в удобном для покупателя месте. Но из-за этого в них можно зашифровать только платежные реквизиты магазина. Покупателю придется вручную корректировать сумму, а продавцу проверять результат после зачисления на расчетный счет. Однако, такие коды получили популярность в сфере услуг, особенно для приема чаевых.
Готовую сумму покупки и назначение платежа содержат динамические QR-коды. В этом случае от покупателя требуется только отсканировать код с помощью камеры мобильного телефона. Магазину не нужно какое-либо дополнительное оборудование, однако, у покупателя должно быть банковское мобильное приложение подключенное к СБП.
Как и при эквайринге, оплата за товар спишется со счета клиента, но зачисление на счет продавца произойдет моментально в течение 15 секунд. Комиссия за поступления оплаты через СБП зависит от вида деятельности, но не может превышать 0,7%. А по программе поддержки МСП до конца 2022 года комиссия равна 0%.
При этом у клиентов остается несколько ограничений при совершении оплаты:
не все могут расплатиться с кредитной карты (зависит от условий банка);
на телефоне должно быть банковское мобильное приложение и интернет.
QR Pay от Модульбанк позволяет создавать код в меню МодульКассы, приложении Модульбанка или в личном кабинете. Для приема оплаты код можно прислать онлайн, показать на экране кассы или распечатать и разместить в торговой точке. Выбирайте один или все варианты сразу, чтобы клиентам было максимально удобно.
New pay – бесконтактная оплата через NFC – нужен только смартфон
Национальная система платёжных карт (НСПК) разработала и запустила в сентябре этого года аналог Apple Pay – бесконтактный способ оплаты с помощью приложения СБПэй через NFC-метки.
Схема оплаты будет выглядеть следующим образом:
Продавец формирует на своей кассе чек из покупок клиента.
Клиент подносит телефон к метке NFC.
В телефоне клиента открывается страница с выбором банка.
Откроется приложение выбранного банка, где клиенту нужно подтвердить оплату.
После оплаты чек с онлайн-кассы печатается автоматически.
Денежные средства от продажи моментально зачисляются продавцу на расчетный счет.
Сервис New pay интегрирован с Модулькассой, что позволяет принимать оплату через сторонний планшет, достаточно поднести телефон к метке NFC.
Новинка этого года возвращает к жизни полюбившийся уже многим бесконтактный способ оплаты, который может стать вашим конкурентным преимуществом и привлечь лояльных клиентов.
Если хотите предложить своим клиентам всевозможные способы оплаты, то используйте приложение ModulPay, в котором можно принимать:
оплату банковскими картами;
оплату через систему быстрых платежей (СБП);
оплату через СБП с использованием NFC;
оплату по ссылке.
Приложение работает на всех устройствах: Android от 5 версии и выше.
Какой бы способ приема оплат вы бы не выбрали, обязанность по применению онлайн-кассы не исчезает. Однако, в законе № 54-ФЗ установлен ряд исключений:
при осуществлении определенных видов деятельности (ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ), в частности: реализация периодической печатной продукции, торговля на рынках, ярмарках, при разносной торговле, в киосках с мороженым и т. п.;
для торговли в местах труднодоступных и отдаленных и т. п.