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Модульбанк предлагает MacBook Air, бесплатное обслуживание и другие подарки за открытие счета

Модульбанк объявил новогоднюю акцию для новых и текущих клиентов. Главные призы – MacBook Air M2 и год бесплатного обслуживания. При этом подарки и дополнительные выгоды получат все участники акции.

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Для новых клиентов достаточно выполнить два условия, чтобы принять участие в розыгрыше: открыть счёт в Модульбанке до 31 января 2023 года и держать остаток по счетам от 50 000 рублей.

Действующий клиент может присоединиться к акции, если напишет отзыв о банке на banki.ru или Яндекс.Картах, пришлет скриншот в чат банка и также будет держать остаток по счетам от 50 000 рублей.

Все участники получат шанс выиграть новый MacBook Air M2 и год бесплатного обслуживания. Всего будет разыграно три ноутбука и три годовых абонемента.

Помимо этого, каждый участник акции получит дополнительные подарки и бонусы от Модульбанка. Для всех предпринимателей будет доступен вывод рублевой выручки на счет физлица за 0 рублей.

Для продавцов на маркетплейсах банк приготовил целый набор подарков: это бесплатный доступ к сервису аналитики по маркетплейсам, бесплатные фотосессии и инфографики для товарных карточек и другие бонусы.

Подробности тут.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает финансовые продукты и нишевые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает расчетно-кассовое обслуживание, технологичную онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, гарантию защиты от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах.

В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

Модульбанк
Модульбанк
Первый банк для предпринимателей

РКО

Модульбанк предлагает MacBook Air, бесплатное обслуживание и другие подарки за открытие счета

Модульбанк объявил новогоднюю акцию для новых и текущих клиентов. Главные призы – MacBook Air M2 и год бесплатного обслуживания. При этом подарки и дополнительные выгоды получат все участники акции.

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