Кофейня: сколько это стоит. Бизнес-план

1. Выбор формы организации бизнеса и налогообложения

Самое первое, с чего нужно начать, это определиться, в каком статусе вы будете вести бизнес: ИП, ООО или самозанятость.

Однозначной рекомендации в выборе между ИП или ООО нет. Все зависит от конкретной ситуации:

один вы открываете бизнес или совместно;

масштабы бизнеса – маленькая кофейня или в перспективе сеть заведений;

планируете ли вы в будущем торговать крепкими спиртными напитками – ИП не сможет получить лицензию;

ИП платит за себя страховые взносы даже в случае приостановки деятельности, ООО – нет.

Применение самозанятости при продаже кофе остается спорным моментом. Большинство чиновников склоняются к мнению, что продажа кофе, это не общепит, а перепродажа готового товара. То есть вы не производите свой товар, а просто смешиваете готовые ингредиенты и продаете получившийся результат. А, как мы помним, применение НПД при перепродаже готового товара не допускается.

Что же касается системы налогообложения для кофейни, то можно остановиться на УСН. Если вы ИП, то сможете работать на патентной системе налогообложения.

2. Помещение под кофейню

Найти помещение под кофейню несложно, ведь на рынке коммерческой недвижимости масса предложений. Но для того, чтобы найти действительно стоящий вариант, нужно учесть несколько факторов:

2.1. Площадь помещения

Во-первых, нужно определиться, какую цель вы преследуете? Будет ли у вас исключительно кофе на вынос или же у клиента есть возможность посидеть немного за барной стойкой?

Для первого варианта подойдет и небольшой киоск размером 3 квадратных метра, а вот для второго, нужно поискать площадь побольше (цена, соответственно, тоже будет другой).

2.2. Необходимость проведения отделочных работ

Во-вторых, есть ли у вас возможность делать ремонт или вы ищите уже готовое помещение, где можно начать работать хоть завтра?

2.3. Территориальное расположение

В-третьих, где будет располагаться ваше заведение? Это будет кафе у дома или в центре города? Для этого нужно учесть проходимость места, где вы планируете открывать бизнес.

Чтобы подобрать подходящее под ваши запросы помещение, предлагаем заполнить сравнительную таблицу.

Критерий Помещение 1 Помещение 2 Помещение 3 Тип размещения (отдельное помещение; в жилом доме; бизнес-центр и т.п.) Наличие ограничений (въезд по пропускам, работа только до 21:00 и т.п.) Район Арендная ставка Посадочная площадь Наличие ремонта

Таблица поможет увидеть различия и определиться с выбором места для вашего заведения. Конечно, вы можете добавить в нее и свои важные критерии.

Ключевым моментом для выбора места размещения кофейни является размер арендной платы.

Например, в Москве небольшой островок в ТЦ обойдется в среднем в 50 тыс. руб. в месяц, а в торговом центре класса А можно заплатить за такой же островок уже 250 тыс. руб. На периферии цены ниже. В Ростове или Краснодаре островок в обычном ТЦ стоит до 15 тыс. руб.

Необязательно снимать место в ТЦ, можно найти небольшое отдельно стоящее помещение, но аренда его будет чуть дороже, чем в торговом центре. Закладывайте в расчет бизнес-плана цену на аренду чуть большую, чем видите в объявлениях, ведь цены быстро меняются.

Для того чтобы организовать продажу кофе на вынос можно снять как отдельно стоящее помещение небольшой площади, так и островок в ТЦ. Если вы планируете открыть свой бизнес в столице, то закладывайте в бизнес-план на аренду помещения порядка 80 тыс. руб.

В нашем примере рассмотрим вариант аренды коммерческой площади в торговом центре – небольшой островок, где можно приобрести кофе «с собой». Поэтому не будем рассматривать такие статьи расходов, как ремонт помещения, затраты на мебель, посуду, вывеску и прочие.

3. Покупка оборудования

От того, насколько качественным будет оборудование, будет зависеть вкус напитка и количество посетителей. Многое из перечисленного можно взять в аренду. Если вам не понравится качество оборудования, его можно просто сменить на другое. Однако лучше найти качественное оборудование по привлекательной цене и приобрести его в собственность.

Проработав несколько месяцев на арендуемом оборудовании вам станет понятно, хорошо ли функционирует бизнес и есть ли смысл вкладываться в покупку собственного оборудования. Если дело пошло, то вам однозначно нужны собственные инструменты для приготовления кофе.

Средняя цена кофемашины для кофейни – 300-350 тыс. руб., а кофемолка обойдется примерно в 50 тыс. руб. Дополнительные аксессуары (весы, питчеры и темперы) стоят по-разному, в зависимости от фирмы производителя, в среднем рекомендуем закладывать на их приобретение порядка 10 тыс. руб. Также в бюджет стоит заложить изготовление барной стойки, а это еще примерно 200 тыс. руб.

CafeStore готов помочь вам в приобретении кофемашины по цене гораздо ниже рыночной. Можно сэкономить до 40% на закупках кофе и оборудовании для его приготовления.

Дополнительно нужно приобрести холодильную витрину для хранения десертов и молока, ее цена составит от 100 до 120 тыс. руб.

А также кассовое оборудование, чтобы вести честный бизнес, выбивать чеки и регистрировать все продажи. Комплект кассового оборудования обойдется вам в 30 тыс. руб.

Чтобы готовить кофе простая вода из под крана не подойдет, нужно поставить систему фильтров, чтобы вода не портила вкус кофе. Фильтр-система будет стоить около 35 тыс. руб.

Что понадобится:

кофемашина – 300 тыс. руб.;

кофемолка – 60 тыс. руб.;

питчеры и темперы, кофейные весы – 10 тыс. руб.;

блендер – 15 тыс. руб.;

фильтры для воды – 35 тыс. руб.;

холодильная витрина – 120 тыс. руб.;

кассовое оборудование – 30 тыс. руб.;

барная стойка – 200 тыс. руб.;

денежный ящик – 3 тыс. руб.;

льдогенератор – 50 тыс. руб.;

морозильный стол – 80 тыс. руб.;

печка для разогрева 30 тыс. руб.

Итого – 933 тыс. руб.

4. Закупка расходников

Одним из самых важных этапов в открытии кофейни является поиск качественного зерна для кофе и стаканчиков, куда этот кофе, собственно и будет наливаться. Существует огромное количество видов зерен кофе и определиться с выбором поможет только дегустация этого напитка у поставщиков.

Со стаканчиками дела обстоят немного проще, тут важно, чтобы они были качественными, то есть не расклеивались от горячей жидкости. Стаканчики могут быть разных объемов под разные виды кофе, все зависит от того, какой ассортимент кофе будет предлагаться в вашем заведении.

Рыночная цена зернового кофе начинается от 1 тыс. руб. и доходит до 2 тыс. руб., а то и больше. В среднем, можно найти неплохие зерна по цене 1-1,2 тыс. руб. за кг.

Цена стаканчиков с крышкой составит порядка 8-10 руб. за штуку. В среднем, в день в кофейне могут продавать от 50 до 150 стаканчиков кофе, все зависит от месторасположения, сезонности и качества меню. Цена стаканчика будет зависеть от его размера.

Помимо этого, вам понадобится молоко, сиропы, различные добавки в кофе (орехи, маршмеллоу и т. п.), салфетки, сахар.

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Попробуем примерно посчитать, сколько расходников в месяц вам может потребоваться из расчета продажи 100 стаканчиков кофе в день:

Кофе в зернах – 80 кг (120 000 руб.).

Стаканчики – 2 800 шт. ( 22 400 руб.).

Крышки – 2 800 шт. (2 800 руб.).

Трубочки – 2 800 шт. (280 руб.).

Наклейки на стаканчики – 2 800 шт. (8 400 руб.).

Сахар – 20 кг (1 400 руб.).

Молоко – 500 литров (25 000 руб.).

Сиропы – 5-7 штук базово ( 3 150 руб.).

Сливки – 50 литров (6 000 руб.).

Салфетки бумажные – 60 упаковок (1 000 руб.).

Туалетная бумага, мыло, полотенца, мусорные пакеты (8 000 руб.).

Итого 198 430 руб.

В среднем для качественной работы кофейни в месяц вам потребуется от 200 до 250 тыс. руб. на закупку зерна, стаканчиков, молока, сливок, салфеток и прочих трат, которые будут возникать в ходе работы кофейни.

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5. Прочие ежемесячные расходы

Ежемесячные расходы, кроме аренды и расходников, включают в себя коммуналку, зарплату бариста, бухгалтера, налоги и страховые взносы за себя и за сотрудников, оплату рекламы и продвижения вашей кофейни, а если вы планируете запускать программу лояльности, то эти расходы тоже нужно учесть. Так сколько же закладывать?

коммунальные платежи – 10 тыс. руб.;

управленческие расходы (бухгалтерия, налоги и взносы) – 30 тыс. руб.;

зарплата бариста – 20 тыс. руб.;

коммерческие расходы (программы лояльности, реклама, продвижение и т.п.) – 5 тыс. руб.;

Итого: 65 тыс. руб.

Если продавать 100 чашек кофе в день по средней цене в 150 руб. за чашку, то проект окупится за 9 месяцев.

Теперь подведем небольшие итоги.

Чтобы открыть кофейню, нам понадобится:

Показатель Значение Первоначальные затраты на оборудование и мелкий ремонт 933 тыс. руб. Ежемесячные расходы на закупку кофе, расходники, аренду и т.п. 350 тыс. руб. Средний доход в месяц 450 тыс. руб. Чистая прибыль в месяц 100 тыс. руб. Окупаемость 9 месяцев

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