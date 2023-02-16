Модульбанк запустил сервис для кофеен CafeStore в Новосибирске

В рамках CafeStore банк предоставляет клиентам возможность быстрого запуска и/или расширения кофеен: доступ к закрытому маркетплейсу, где можно купить кофе, кофейное оборудование, расходники и сопутствующие товары по закупочным ценам – до 40% дешевле, чем в среднем по рынку. Также можно заказать уникальный кофейный бленд, который будет продаваться только в одной кофейне, посещать закрытые мастер-классы и дегустации для клиентов в шоу-руме CafeStore.

Иллюстрация: Модульбанк

В стоимость подключения к CafeStore входит обучение и сертификация персонала кофейни, подготовка профессиональных бариста, помощь с администрированием кофейни, юридическим сопровождением, бухгалтерией и выстраиванием продаж, а также банковские сервисы — расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-кассы, возможности финансирования.

«Все сервисы CafeStore создаются внутри банка, мы ничего не отдаем внешним партнерам и контролируем полный сервисный цикл — от закупки оптовых партий зернадо обжарки и выбора поставщиков стаканчиков. Это позволяет нам сохранять низкие цены на кофе и расходники и помогать предпринимателям строить рентабельные кофейни», — говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

На данный момент к сервисам CafeStore уже подключились первые сибирские клиенты. С начала марта на платформе расширится ассортимент и заработает доставка кофе и расходников по всему Новосибирску. Чтобы подключиться к CafeStore, нужно быть клиентом Модульбанка. Счет можно открыть онлайн за пять минут и сразу начать пользоваться сервисом. Подписка на набор сервисов стоит 7 500 рублей в месяц.

Запуск CafeStore – часть стратегии Модульбанка по разработке нишевых сервисов для предпринимателей, которые помогают им развивать бизнес, наращивать финансовые обороты и повышать маржинальность.

Иллюстрация: Модульбанк

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

О CafeStore

CafeStore – первый в России масштабный закрытый маркетплейс и платформа по обеспечению кофеен. Подключаясь к платформе вы экономите до 40% на закупках кофе. Повышайте маржинальность вашего бизнеса и оставляйте заявку на подключение к CafeStore.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595